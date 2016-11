Es orientadora técnica de dos categorías del club Tropezón Tablero de la Liga de Baby Fútbol de Bella Unión. Dirigentes de la Liga le ofrecieron hacerse cargo de la selección femenina de 13 años que jugará un campeonato de la OFI, aceptando tal ofrecimiento.

Con Alicia García conversó este corresponsal, expresándonos: “Es el primer año que OFI organiza un campeonato de selecciones en esta categoría que es la 2003, es decir, de 13 años. El campeonato se jugará en la ciudad de Durazno los días 10 y 11 de diciembre próximo.

Estarán participando un total de siete selecciones, por tanto, siete Ligas. Las selecciones son, Durazno, Barros Blancos de Canelones, Florida, Soriano, Paysandú, Flores y Bella Unión”.

EXPERIENCIA

Le preguntamos sobre si pesaron a la hora de elegirla sus antecedentes como directora técnica, a los que nos dijo: “Pienso que se debe a mi desempeño dirigiendo dos categorías en el club Tropezón.

Yo tengo a mi cargo al plantel de 13 años de Tropezón a nivel femenino y además tengo una categoría de varones a mi cargo. Sobre el grupo que selecciones, te puedo decir que hay un buen plantel. Convoqué a 21 jugadoras y voy a tener que quedar con 18 en la selección, por lo que tres voy a tener que dejar de lado “.

NO ABUNDAN

LAS “GOLERAS”

Sobre carencias en alguna línea, nos dijo: “En general tengo un lindo plantel, es muy parejo. Donde no tenemos mucho para elegir es en el tema de golero.

Tenemos carencia, es donde menos hay para elegir. Felizmente tenemos a “Coita” Uscudum que nos dará una mano preparando a las dos goleras.

Las entrenará en esos días que nos quedan para el torneo”. Agregó: “Salvo el club CLMC que no tiene plantel femenino, los restantes cuadros todos tienen y de todos ellos convoqué jugadoras para la pre selección.

Tengo tres jugadoras que juegan en equipos de Bella Unión pero son de Tomas Gomensoro, a las cuales he convocado.

Ellas juegan en Ferro y en Tropezón. Además tengo en la pre selección a una jugadora de Colonia Palma que juega en Cañeros”.

A LA HORA DE

SOLVENTAR GASTOS

El costo del viaje a Durazno, ida y vuelta es de $60.000, por lo que ya están abocadas a la organización de diferentes beneficios buscando recaudar pesitos más pesitos.

Alicia señaló: “Hoy domingo 6 en la cancha de Tropezón tenemos fútbol femenino, donde pensamos recaudar en las entradas y en la cantina. Habrán partidos femeninos y cerrando jugarán el plantel sub 15 “Las Leonas” de club Uruguay ante nuestra selección. Además de recaudar, estaré viendo en acción a mis jugadoras”.