Cinco décadas de rica existencia social y deportiva.- Hoy 26 de marzo ( 1967-2017), Con Los Mismos Colores Futbol Club ( CLMC F.C.) está celebrando sus 50 años.-Un tiempo para recordar nombres y fechas.-Un tiempo que no se archiva.-Medio siglo de rica historia en suelo cañero.-Desde esta corresponalia para compartir parte de la existencia del club en lo social y mas en lo deportivo.-CLMC llegó a tener en la década del 80 un total de 1.800 socios .-Todo un record en la ciudad .-

SIN ” ÉL ” C.L.M.C. NO EXISTIRÍA

Analizando el nacimiento de CLMC, surge un protagonista principal .-Ese protagonista no otro que Walter Martinez Cerrutti.-Si Walter no se hubiera afincado al comenzar la década del 60 en Bella Unión, el club celeste no hubiera tenido vida.-El 30 de junio de 1961 llegaba Walter para trabajar en la Financiera Oro, Filial del Banco la Caja Obrera.-Tenia tan solo 25 años de edad.-En Salto con 14 años había sido uno de los fundadores del club Manantiales de la zona de Agua Salto.-Walter siendo aun menor de edad llegó a jugar en la primera de Nacional de Salto .-Al llegar a Bella Unión se vincula como jugador al club Uruguay.- En 1966 había dejado la practica activa y era el DT de Uruguay.-Walter a la hora de armar el plantel , decide contar con el concurso de ” Coco” Ríos . La directiva albiceleste encara a Walter y le señala que debe jugar ” Cabeludo” Nostrani.-Martinez monta en cólera y se enfrenta a la dirigencia de Uruguay.-!” Me voy, como director tecnico no puedo permitir que me quieran armar el plantel “.-Así fue como un día del año 1966 , Walter Martinez se aleja de Uruguay y con él se van jugadores, algunos dirigentes, sumándose muchos vecinos de Bella Union .-Algunas reuniones y en marzo de 1967 nace CLMC.- Nace el club celeste con los colores del decano albiceleste Uruguay.-Si Walter no se hubiera afincado en la zona, si Walter no se hubiera vinculado al futbol local .-Si Walter no hubiera mantenido diferencias con la directiva de Uruguay, lisa y llanamente CLMC no existiría .-

LA PRIMER DIRECTIVA CELESTE

Estos son los dirigentes que conformaron en 1967 la primera comision directiva celeste.-PRESIDENTE; Miguel Pereira, VICE PRESIDENTE Ney Robalez, SECRETARIO Oscar Boyssonade, PRO SECRETARIO Nicasio Guimaraens, TESORERO Walter Martinez Cerrutti, PRO TESORERO luis Da Col , VOCALES José Souza, Roque Centurión, Nepomuceno Santana.-

EL APOYO A LOS ESTATUTOS

El Escribano salteño Eduardo Malaquina Ugolini, certificó ; En la ciudad de Bella Union a los doce días del mes de setiembre de 1968, en la finca de calle Artigas esquina Rocha, sede del club Con Los Mismos Colores F.C., se reúnen los socios de dicha institución en asamblea general extraordinaria, figurando como unico punto del orden del día ; aprobación de los estatutos.-Los estatutos fueron aprobados.-Recordamos los nombres de quienes participaron de tan histórica instancia; Oscar Boyssonadez, Miguel Pereira, Ney Robalez, Walter Martinez,Luis Da Col, José Souza, Roque Centurión, Nepomuceno Santana, Juan Artegoytia, Walter Artegoytia, Edgardo Tafernaberry, Nery Rodriguez, Miguel Gómez, Walter Correa, Ramón Galarza, Hector Arbiza, Luis Diego Nostrani, Miguel Angel Costa, Miguel Vaucher, Oniuben Paroli, Hugo Guimaraens , Miguel Arbiza, Carlos Nostrani, Ruben Arbiza, Vilmo Almeida, Enrique López, Mario Viera, Ricardo Zapirain, Juan Centomo, Hugo Bravi, Victorio Frada, Julio Bruno, Juan Carlos Fernandez, Alejandro Mendoza, Miguel Centomo, Armando Facio, José Cervini, Dardo Alvez, Carlos Meneses, Alberto Saldaña, Antonio Galli, Juan Moraes, Hugo Da Silveira, Wilson Fagundez, Jesús Arbiza, José Luis Quiñones,, Luis Albano, Mario Galli, Víctor Souza, Alberto Morales, Juan José Boyssonade, Bernardo Montenegro, Ruben Nelson Frusto, Simón Sanchiz, María do Carmo Rolín, Alejandro Gonzalez, Maria Teresa Lagrega, Omar Martinez, Omar Wagner, Juan Santana, Ramón Pereira, Víctor Pagliasso Ivonne Pereira, Washington Alvez Luis Carlos López, José Nostrani.-

PATRIMONIO DEL CLUB

En pleno centro de la ciudad , CLMC posee un predio donde años taras funcionaron piscinas para sus socios.-Hoy se está pensando en crear en ese lugar un complejo de futbol 5.-En la zona este de la ciudad el club tiene su Estadio ” Walter Martinez Cerruti”.- El predio fue adquirido en 1977 a la familia Salsamendi, construyendo en el lugar el campo de juego.-El 22 de marzo de 1992 se inaugura el estadio.-Pasaba a contar con tribunas para 5.000 personas sentadas cómodamente, vestuarios, cabinas de trasmisión , baños, red lumínica y sistema de riego.-El 24 de mayo de 2015 el club procede a designar al coloso de cemento con el nombre de “Walter Martinez”, , donde el inquieto dirigente Ramiro Astray contando con el apoyo de dirigentes, procedían a hacer justicia con quien tanto había dado por el club.-En esa misma jornada , las cuatro tribunas principales pasaban a llevar nombres y se mostraba las refacciones realizadas en el estadio.-Las tribunas llevan estos nombres; Arnaldo Alvarenga, Sergio Bertazzi, Miguel Pereira y Carlos Rolón.-

ALGUNOS DT QUE PASARON POR EL CLUB

Algunos directores técnicos que condujeron planteles de CLMC fueron ; Dante Porta, Walter Martinez, Basilicio Da Silva, Luis Alberto Vera, Enrique Da Cunda, Gerardo Satriano y Miguel Silveira.-

DIEZ TÍTULOS OFICIALES

Después de Santa Rosa, es CLMC quien tiene en Bella Union el mayor numero de temporadas ganadas en la Divisional “A” .-Los 10 titulos de mejor de temporada de CLMC son : 1976 – 1982- 1983- 1988-1989-1990-1991- 1993-1994-1996.-

CLMC AÑO 1970

Plantel ; R. Robalez, D, Carballo, W. Almeida, J. Da Col, J. Diaz, García, W, de Mello, C, Bravo, J. Rivas, M. Pereira, L. Frusto, E. Moreira.-

CLMC AÑO 1971- CAMPEÓN DIVISIONAL ” B”

Plantel; Luis Frusto, C. Bravo, J. Diaz, García, W. Almeida,D. Carballo, M. Mendieta, W. de Mello, J. Rivas, J. Da Col, M. Pereira, E. Moreira.- DT; Dante Porta.-

CLMC AÑO 1982 – CAMPEÓN OFICIAL “A”

Plantel; Bruno Peña, Julio Dos Santos, Sergio Bertazzi, Jorge Traba, Wilson Alvez, Mario Garay, Jorge Gutierrez, Washington Olivera, Carlos Olivera, Edinson Olivera, Juan Lombardi, Renato Mena Barreto, Joel Alvez, Antonio Pintos, Cesar Rossimo, Jesús Sauceda.- DT ; Basilicio Da Silva, Ayudante de campo; Juan Carlos Gómez.-

CLMC AÑO 1988- CAMPEÓN OFICIAL “A”

Plantel; Antonio Pintos, Marcelo Da Silva, Santos Ramón Da Silva, Ricardo Bermudez, Julio Dos Santos, Bruno Peña, Jesús Sauceda, Washington Olivera, Antonio Barros, , Edinson Olivera,Mario Ilarraz, Sergio Bertazzi, Nelson Olivera, José Rosas, Carlos Roux, Luis Martinez, Carlos Dreyer, Da Coll, Carlos Olivera,, Fabio Suarez, Ramón Alonso, Sofildo Piñeiro y Joel Alvez.-DT: Luis Alberto

Vera.-

CLMC AÑO 1989- CAMPEÓN OFICIAL “A”

Plantel: José Mantuani, Luis Martinez, Antonio Barros, Carlos Pereira, Oscar Aranda, Bruno Peña, Darío Alvez Nuñez, Mario Ilarraz, Antonio Pintos, Daniel Moreira, Marcelo Da Silva, Julio Dos Santos, Edinson Olivera, Esteban Barrios, Alonso, Carlos Olivera, Daniel Lescano.-DT: Luis Alberto Vera.-Ayudante Nostrani, Kinesiologo Miño.-

CLMC AÑO 1993- CAMPEÓN OFICIAL “A”

Plantel: Antonio Pintos, Carlos Garay, Jorge Errecalde, Antonio Barros,Wilson Nuñez, Fabian Colombo, Carlos Piriz, Miguel Pereira, Ricardo Bermudez, Mario Ilarraz, Hector Ayala, Daniel Moreira, Robert Ayala.-DT : Gerardo Satriano.- Prep,Fisico ; Jorge Castagnaro.-

CLMC AÑO 1994- CAMPEÓN OFICIAL “A”

Plantel; Wilson Nuñez, Fabian Colombo, Ricardo Bermudez, Alberto Mantuani, Carlos Garay, Francisco Torres, Fabian Ruiz Diaz, Antonio Barros, Mario Ilarraz,,Marquez, Da Coll, Carlos Machado, Godoy, Hector Meza, Richard García,Guerra.-DT. Gerardo Satriano.-

CLMC AÑO 1996- CAMPEÓN OFICIAL “A”

Plantel; Wilson Nuñez, Hector Panelli, Fabian Colombo, Robert Da Rosa, Daniel Moreira, , Danilo Almirón, Wiston González, Angel Barros, Carlos Garay, Da Coll,Marquez, Machado,Godoy.-DT; Miguel Silveira.-

SALUD CON LOS MISMOS COLORES