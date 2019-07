El departamento de Artigas, posee una de las cifras más altas de mortalidad por cáncer gástrico de todo el país. En un ambicioso proyecto de investigación, el Instituto Pasteur, la Cátedra de Gastroenterología de la Facultad de Medicina de la UdelaR y ASSE, se apunta a la prevención oportuna, detección precoz, así como al tratamiento y seguimiento adecuado de los pacientes. Es importante asimismo destacar, que la producción científica de calidad a través de la investigación clínica en Uruguay es bastante modesta y en el Interior del país es muy inusual. Este proyecto, representa una oportunidad extraordinaria de desarrollar estudios clínicos sofisticados que aporten datos de relevancia nacional e internacional.

Así lo resaltó el Adjunto a la Presidencia del Directorio de ASSE, Dr. Miguel Fernández Galeano, quien valoró la trascendencia de que ASSE participe de este proyecto junto a la Facultad de Medicina y el Instituto Pasteur, configurando una poderosa y productiva sinergia que tiene un beneficio clínico directo sobre la población, además de ser un notable ejemplo de investigación descentralizada.

La investigación comenzará a principios de julio de este año en el Hospital de Bella Unión e incluirá a poblaciones cercanas de Tomás Gomensoro y Baltasar Brum. En el departamento de Artigas, existe la mayor mortalidad por cáncer gástrico del país. Si bien el promedio nacional no es preocupante, la incidencia y la mortalidad se incrementa notablemente al norte del Río Negro.

La Bacteria Helicobacter Pylori, es considerada la causa más importante de cáncer gástrico. Sin embargo, la prevalencia del mismo no había sido investigado en el interior del país. En un estudio de 2018 aún no publicado, se detectó un 61% de la población infectada. La erradicación de la bacteria forma parte de la prevención primaria del cáncer gástrico.

Como antecedente, cabe reseñar que Junto a la Cátedra de Gastroenterología que dirige el Prof. Henry Cohen y el Servicio de Endoscopía del Dr. Ibargoyen de Salto, ya se está realizando una investigación inédita en el país y con pocos estudios similares en el mundo. Por primera vez en Uruguay, las biopsias y sus posteriores análisis, se realizan bajo los nuevos protocolos internacionales denominados “Sidney” y “Olga”. Con el apoyo del Dr. Andrade de Salto, esta investigación permite estratificar el riesgo de cáncer gástrico en cada paciente y planificar un mejor seguimiento personalizado.

Esto se enmarca en la estrategia de prevención secundaria del cáncer gástrico, es decir, de detección precoz. Es la que mayor impacto tiene en cuanto a curación, sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad. Es la utilizada por Japón, que logró así disminuir drásticamente la mortalidad por dicho tipo de cáncer.

Tercer y ambicioso proyecto de investigación Instituto Pasteur – Facultad de Medicina – ASSE

Ahora, el equipo de investigación del Dr. Gregorio Iralola del Instituto Pasteur de Montevideo, se encuentra en un proyecto de mapeo de microbiota intestinal (Latinbiota) de alcance mundial, junto al Dr. Trevor D. Lawley, investigador principal del Laboratorio de Interaccciones Microbiota-Hospedero, del Wellcome Sanger Instituto de Inglaterra.

El Prof. Cohen, de la Cátedra de Gastroenterología, tuvo la iniciativa de proponer realizar el muestreo de microbiota intestinal (a través de una muestra de materia fecal) en el otro extremo del país, a efectos de una mayor representatividad de la microbiota de Uruguay, debido a que ya hay algunas muestras de Montevideo.

La idea es notable, particularmente porque se aprovecha toda la estructura montada para el estudio en el curso de la gastritis asociada a Helicobacter Pylori, anexándose a ese estudio, que el paciente provea una muestra de materia fecal.

Además, los pacientes están familiarizados, pues ya se realizó un estudio de screening en Bella Unión, incluyendo las poblaciones cercanas de Tomás Gomensoro y Baltasar Brum.

El beneficio para los participantes, radica en que se les informará de la existencia de bacterias patógenas que requieran potencial tratamiento; así como también que los pacientes infectados con Helicobacter Pylori, se les entregará un informe genético de la agresividad de esa bacteria – hay una amplia variabilidad-, lo que se será de utilidad para el tratamiento y seguimiento.