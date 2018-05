El 3 de mayo de 1960 se fundaba en Bella Unión, la Asociación de Plantadores de Caña de Azúcar del Norte Uruguayo (APCANU). El gremio de los cañicultores, con sede social en Avenida Artigas, casi Lirio Moraes, este jueves cumpliendo 58 años de existencia.

Un cultivo que no tiene competencia en el país. Estamos a pocos días del inicio de la zafra. Actividad muy esperada por patrones, cortadores y comerciantes. Estos últimos porque hicieron el “aguante” al vecino durante algunos meses “fiándole” para cobrarle una vez que comenzara a cortar. A nivel de productores, se viene alertando desde hace unos años de la merma de plantadores, sobre todo los denominados “chicos” ya que no tienen otro ingreso que no sea el cultivar caña y como se sabe, la rentabilidad es la esencia de la sobrevivencia.