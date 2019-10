Si de respeto se habla, hay un porcentaje importante que no respeta. Los que s i respetan son los ocasionales conductores que pasan por Bella Unión aunque parezca mentira. Antes era el famoso trébol de Ruta 3 y avenida Artigas. Ahora existe la rotonda y pocos la respetan. Si está por ingresar a la rotonda de Ruta 3, no debe olvidar que tiene prioridad el rodado que circula dentro de la misma. Esto en infinidad de situaciones no ocurre, y quien debe frenar y dar paso es quien está circulando en la rotonda.