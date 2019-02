Para el futbol de Bella Unión ya la Confederación de Ligas de Fútbol del Rio Uruguay con su torneo de selecciones, no resultaba un campeonato atractivo. Por número de habitantes, de clubes y de divisionales, Bella Unión era muy superior a las restantes ligas. Desde 1971 hasta 2006 que fue el año de la última copa Rio Uruguay, Bella Unión ganó 11 campeonatos. En 1992 junto a otras ligas no capital como la nuestra, se comenzó a competir en el Litoral y luego en la Copa OFI. Desde entonces, año a año la misma historia, el mismo verso de consuelo de algunos; “y bueno, perdimos para ligas capitales”. Mal consuelo, ya que si vemos la integración de las rojas, salta a la vista que son conformadas por jugadores que en algunos casos militaron en Montevideo, Salto o Artigas, por tanto, no estamos hablando de diferencia de poderío. Si los nuestros jugaron en otras ligas significa que tienen condiciones. Que a nivel de selección no se ha funcionado colectivamente, bueno, ese es otro cantar.