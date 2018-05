En su libro “Nacimiento y Ocaso de la Colonia del Cuareim o de Bella Unión” (1979) del Cnel (r) Oscar Antuñez de Olivera, en parte expresa; “En la época actual queda de la Colonia del Cuareim o Bella Unión, dos libros de la Iglesia de Santa Rosa, abiertos en mayo o abril de 1829, que eran destinados a anotar los nacimientos, casamientos, fallecimientos de los guaraníes. La vida y extensión de la Colonia de San Borja no la hemos investigado, pero el profesor duraznense Pedro Montero López en reciente conferencia en el Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay ha aportado muchos datos sobre la Colonia y su desaparición. En lo que respeta a Bella Unión, creemos que ella no se despobló completamente, pues solo fueron trasladados los misioneros. Nada se dice de sus otros fundadores, en particular soldados artiguistas que habían sido prisioneros de los portugueses, y otros orientales que habían emigrado a Misiones. Hasta hoy quedaron en Bella Unión apellidos que figuran entre sus primeros pobladores y que investigadores locales podrían establecer su fecha de radicación, a cuyo efecto, citaremos algunos apellidos que fueron conocidos:

Rodas, enfermero.

Antonio Altamiran, Alférez.

Francisco Cardozo, Portaestandarte.

José Márquez, Teniente 2º.

Ramón Sequeira, Capitán.

Manuela Belmonte, Señora de Bernabé Rivera.

Este apellido Belmonte, que tenía un compañero de mi niñez ( cuenta el escritor Antuñez) de la Barra de Quaraí (Cuareim), era el mismo y teniendo en cuenta que la señora de Bernabé tenía ese apellido, traté de investigar si la misma tenía algo que ver con Bella Unión, y en efecto, encontrada la fe de bautismo en la Iglesia de Las Piedras, de su primer hijo Bernabé Manuel Eustaquio, nacido el 29 de marzo de 1830, figurando como abuelos paternos Pablo Rivera y Andrea Toscano, y como materno Pedro Bermon y María Ignacia Trilla. Allí figura lamadre como Manuela Belmonte, natural de San Borja. Esto, unido a lo manifestado por el primer cronista de Bella Unión, dice que la señora de Bernabé Rivera se encontraba allí cuando él la visitó, está claro que doña Manuela Belmonte pertenece a las misioneras que vinieron con el General Rivera, aunque su apellido no sea guaraní. Otras personas de actuación destacadas presente o futura en la historia del país fueron los primeros pobladores de Bella Unión, siendo de señalar al Coronel indio Agustín Comandiyú, Jefe de las milicias indias de Bella Unión, teniendo como segundo Jefe al Teniente Coronel Tacuabé, cuyos destinos posteriores ignoramos. Alférez Roque Viera, muerto con Bernabé Rivera en Yacaré Cururú. Mayor Vicente Lapido, General Bernabé Magariños que delineó Bella Unión, Coronel Evaristo Carriego casado con una hermana del General Fructuoso Rivera. Teniente Coronel Ignacio Barrios comandó el cuerpo de lanceros del Ejército del Norte, cuyos restos descansan desde abril de 1979 en un mausoleo especial en el cementerio de Carmelo.