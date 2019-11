Pasan los años y el fútbol cañero sigue siendo polémico al máximo. Estamos atravesando un momento realmente conflictivo. Tras la renuncia del DT de la selección mayor, se sumó la renuncia del ayudante técnico de la selección sub 17 y ahora se suma el Club Uruguay. El club decano de Bella Unión tomó drásticas resoluciones. Se le retira la confianza al Ejecutivo, al Tribunal de Penas y al Colegio de Árbitros, de la Liga Regional de Fútbol y además el campo de juego «José Lindolfo Canosa» propiedad del albiceleste, cierra sus puertas para toda actividad organizada por la Liga Regional y torneos de la OFI.

AÚN NADA OFICIAL

Rumores, pero nada más que eso. Lo cierto que hasta el momento no hay designación oficial de un nuevo DT para la selección roja mayor tras la dimisión del coach Miguel Márquez.

HISTORIA DE TÉCNICOS

A lo largo del tiempo, los directores técnicos han sido noticia dirigiendo selecciones desde 1992. De los archivos de esta corresponsalía comenzamos con el Litoral 1992/1993. Era el primer torneo que jugaba Bella Unión y con su joyita «el coloso de cemento del club CLMC «. Comenzó dirigiendo a la selección el internacional Luis Vera. Los resultados no eran los esperados y a Vera se le solicita el cargo, asumiendo la dirección de la roja una trilogía técnica compuesta por Walter Martínez Cerrutti, Antonio Burgardt y Enrique « Pocho» Silva. Al año siguiente otra complicación. Se definía que el DT fuera Angélico «Caio» Díaz del club Santa Rosa. Idas y venidas y el club CLMC resuelve no ceder ningún jugador a la selección roja. Luego tenemos el Litoral 1998/1999. Comenzó dirigiendo a la roja el sanducero Gerardo «Bocha» Satriano. Los resultados no eran los esperados y se le pide el cargo, asumiendo el preparador físico, el argentino profesor Fabián Fonseca. De no creer. De lo mal que arrancó Bella Unión, aquel cambio de coach derivó a que Bella Unión llegara a la final del Litoral. Única vez que Bella Unión desde que jugó Litorales o ahora la Copa de selecciones de la OFI, llega a una final. En la Copa 2014, el coach chileno Luis Ortiz, faltando 72 horas para el debut de la roja, ante desavenencias propias del fútbol cañero, renunciaba al cargo.