Pese a un comunicado dado a conocer por el Municipio de Bella Unión sobre la prohibición de estacionar vehículos en áreas verdes del parque General Rivera, muchos conductores hicieron caso omiso al comunicado y estacionaron en los lugares prohibidos.

Este jueves 22 se observaba en horas de la tarde como automóviles y camionetas estaban estacionados en espacios verdes, precisamente en lugares que no deberían ubicarse.-El parque ha sido acondicionado , se han realizado algunas obras, y el municipio intenta poner orden a la hora de estacionar rodados.-Los espacios verdes del parque son para que las personas con sus sillas plegables puedan ubicarse cómodamente y disfrutar del paisaje, pero no para que se estacionen motocicletas, automóviles y camionetas en esos espacios. Lo que está faltando es poner carteles visibles y controlar que se respeten los mismos. Ya que hablamos de cartelería en el parque.-Existen carteles que prohíben el jugar a la pelota entre los quinchos y parrilleros.- Pues bien, por estos días , peronas ya adultas, estaban jugando a la pelota como si nada, a escasos tres metros de un cartel. Los carteles se colocan para ser respetados.- Si ello no ocurre, la autoridad municipal debe actuar sin mas trámite.