Fueron años y años de supremacía absoluta del fútbol artiguense sobre el de Bella Unión a nivel de selecciones. Un día ello se revirtió. Ya llevamos tres torneos de la OFI que la “blanca ” artiguense jugando en su feudo, el ” Matías González, no logra ganarle a la roja de Bella Unión. En la edición 2016 por primera vez en la historia, Bella Unión no era derrotado en el ” Matías. El DT que rompía el maleficio no otro que Ramiro Astray, actual presidente de CLMC. Se lograba un honroso empate En la edición 2017, Bella Unión por primera vez logra un triunfo en aquel estadio ubicado a metros del Río Cuareim. De la mano del DT salteño (de Pueblo Belén), Roberto Miller, Bella Unión hacía historia ganando por primera vez en la capital departamental. El año pasado, edición 2018, la roja va y se trae otro triunfo. En esta ocasión, el DT siendo el artiguense Héctor Meza, actual técnico de las dos rojas. Artigas Bella Unión se han enfrentado de forma oficial por Litoral y Copa de OFI en 14 oportunidades en el ” Matías González”. En aquel estadio desde hace tres años el que manda es Bella Unión. Este venidero sábado un choque más en suelo de las ágatas y amatistas. Seguidamente los números estadísticos jugando Artigas en su feudo, recibiendo a Bella Unión en categoría mayores:

LITORAL 1992/1993 Artigas 4 Bella Unión 0.

LITORAL 1993/1994 Artigas 6 Bella Unión 1.

LITORAL 1994/1995 Artigas 2 Bella Unión 0

LITORAL 1995/1996 Artigas 2 Bella Unión 0.

LITORAL 1996/1997 Artigas 3 Bella Unión 0.

LITORAL 1997/1998 Artigas 5 Bella Unión 0.

LITORAL 1998/1999 Artigas 1 Bella Unión 0. ( Bella Unión fue “vice” del Litoral)

LITORAL 1999/2000 Artigas 2 Bella Unión 0.

LITORAL 2000/2001 Artigas 4 Bella Unión 1.

OFI 2013 Artigas 4 Bella Unión 0.

OFI 2015 Artigas 3 Bella Unión 0.

OFI 2016 Artigas 1 Bella Unión 1.

OFI 2017 Artigas 0 Bella Unión 3.

OFI 2018 Artigas 1 Bella Unión 2.