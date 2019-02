El Jefe comunal de Artigas, Pablo Caram junto a la Federación de Escuelas de Samba de Artigas, firmaron un acuerdo de cooperación con la colectividad LGBT, representada por la Cámara de Comercio y Negocios LGBT del Uruguay. Se acordaron acciones para la participación de la numerosa colectividad en el venidero carnaval artiguense.

CONTROLARÁN A QUIENES ATIENDAN CANTINAS EN CARNAVAL

Durante las noches de carnaval, los Inspectores de Higiene, del Municipio de Bella Unión, estarán realizando controles en las cantinas. Se verificará que quienes atiendan las mismas,tengan: gorra o cofia que cubra totalmente el cabello. Deberán tener túnica, chaqueta, pantalón o mameluco de color claro y que sean usados únicamente dentro del área de trabajo. Deberán usar delantal y guantes de preparación de alimentos. La persona deberá encontrarse en todo momento en condiciones aceptables de higiene. Además, todas las personas afectadas al expendio de alimentos no podrán manejar dinero ni ninguna tarea que pueda contaminar su ropa o manos. No pueden intervenir en la cantina, personas que tengan enfermedad y / o lesiones de piel u ojos, en la distribución o comercio de alimentos aunque no sea de naturaleza infecciosa. Por sugerencia de Bomberos Bella Unión, cada cantina deberá disponer de un extintor portátil para incendios.