Diputado de Artigas por el Frente Amplio realizó pedido de informes al M.E.C.

A partir del evento de público conocimiento, que involucra a la Sra. Lorena Ponce de León, esposa del presidente de la República, junto al ex intendente Pablo Caram y militantes jóvenes, todos del Partido Nacional, en la Escuela Nº1 de Artigas, el diputado por el Frente Amplio, Prof. Nicolas Lorenzo, realizó el siguiente pedido de informes al Ministerio de Educación y Cultura.

La Barra con solo dos casos positivos de Covid-19

Tras alcanzar una cifra realmente elevada por tratarse de un municipio de pocos cientos de ciudadanos, este martes en Barra do Quaraí, Brasil, solo dos personas estaban con el nuevo coronavirus. – Para el bellaunionense el saber que la Barra tiene solo dos casos, ello es alentador y brinda tranquilidad. -No es novedad que, de forma diaria, cruzan centenares de personas a realizar compras «del otro lado».

AUMENTARON LAS VENTAS DE COMESTIBLES

A NIVEL LOCAL

La pandemia provocó que miles y miles de pesos que se iban todos los meses a Barra do Quaraí, sobre todo a los supermercados, quedarán en Bella Unión. No pocas empresas del medio, vinculadas a la venta de todo tipo de comestibles, frutas y verduras, han visto aumentar sus ventas en estos meses, debido al temor de contraer el Covid-19 en suelo brasileño. La presencia masiva del virus en la Barra provocó que se desistiera de cruzar el puente, optando por gastar los sueldos en Bella Unión, lo que solamente ha ocurrido cuando se estableció en su momento, hace muchos años atrás, un severo CERO KILO. Hoy Bella Unión tiene muchos más casos de Covid que la propia Barra do Quaraí.

REALIDAD HOY DE LA BARRA

-Casos confirmados: 72

-Activos: 2

-Recuperados: 69

-Fallecidos: 1