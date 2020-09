Julia França, dirigente de la u.t.a.a. nada se guardó

Horas atrás la trabajadora rural, mujer dedicada al corte de caña de azúcar, hoy siendo parte de la dirigencia del sindicato histórico cañero UTAA, Julia França, en su página de Facebook, manifestó su sentir sobre situaciones de un pasado reciente. Julia integra una lista de un candidato a alcalde por el partido nacional.

Sobre lo señalado en redes recibió mucho apoyo, pero también críticas por manifestarse siendo parte de un sindicato que representa a toda la masa obrera rural. Compartimos las expresiones de la esforzada cortadora de caña de azúcar: «Lo único que tengo claro es que los primeros 5 años del gobierno anterior fue un espectáculo e hizo cosas buenas nos llenó de esperanzas. ¡¡Pero después en sus 10 siguientes años nos mató en vida, si nos mató en vida!! Porque acá les dieron vida a muchos usando la consigna consiguieron tierras, que algunos, aunque muy pocos si trabajaron y si aprovecharon la oportunidad que le dieron, pero la mayoría no supieron aprovechar no supieron trabajar, no invirtieron tiraron todo a la basura, y algunos demostraron ser más parásitos de lo que se veían (millones y millones de pesos tirados por nada). Dónde ese gobierno «no pensó dos veces en terminar con las fuentes de trabajos que había acá en Bella Unión» Cierran la empresa CALVINOR, cierran GREEN FROZEN, dónde eran lugares donde trabajamos cientos de familias casi todo el año.

Dónde en GREEN en la planta y en el campo eran la mayoría madres jefas de hogar. Sin piedad y sin temblarles las manos nos dejan sin llevar nuestro sustento a la casa. Hoy por hoy me duele ver como compañeros y compañeras enfermos y enfermas en distintas situaciones, desempleadas, depresión, adicciones situaciones muy difíciles o sus hijos e hijas que conocí de chiquitos hoy en día andan sin rumbo y sin futuro.

¡La dignidad de una persona de trabajo no la reemplazan con nada!

Intendencia inauguró el alojamiento transitorio «Mónica Gabriela»

Sueño cumplido

El intendente Departamental de Artigas, Beltrán Vázquez junto al director Gral. Esc. Emiliano Soravilla y del secretario Gral. Dr. Luis Augusto Rodríguez inauguraron el edificio «Mónica Gabriela».

El evento contó con la presencia del Secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el Prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, La Diputada, Dra. Valentina Dos Santos, el Ex Intendente e impulsor de este proyecto, Pablo Caram, el director del Hospital, Dr. Mateo Ayala entre otras autoridades locales y nacionales.

El proyecto surge a través de un planteamiento realizado al exintendente Departamental de Artigas Pablo Caram Murillo, en ese entonces candidato a la Intendencia, por la querida cantante artiguense.

Mónica Gabriela, en el año 2014. Quien le transmitió la situación que enfrentaban los pacientes de la zona rural del Departamento, al trasladarse a la capital departamental para realizarse estudios o tratamientos médicos de diferentes índoles sin disponer de un lugar en condiciones para alojarse debiendo permanecer varias horas en la ciudad de Artigas, alejados de su hogar y en condiciones poco favorables, incrementada por el problema de salud.

Ante este planteamiento profundamente humanitario, una vez electo, y habiendo asumido un compromiso político de llevar adelante la idea de la querida cantante, en el año 2016 conforma un equipo de trabajo para la gestión del Proyecto alojamiento transitorio para pacientes y/o acompañantes del interior del departamento de Artigas.

VIEJO ANHELO

DE MÓNICA GABRIELA

Recordamos que, en momentos brillantes de su carrera profesional como cantante, Mónica Gabriela partió muy joven de este mundo a raíz de un cáncer. Fue la cantante que manifestó en vida la situación que vivían sus coterráneos del interior del departamento cuando debían viajar a la ciudad de Artigas para atención médica y era su meta poder trabajar para lograr la obra. En definitiva, fue la del «puntapié inicial». Desde alguna estrella la recordada cantante acompañó la inauguración de su anhelada edificación.