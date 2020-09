Actividades deportivas en Barra do Quaraí

El concejal-vereador, Fernando Alonso, de la vecina localidad brasileña ha manifestado su intención de apoyar el retorno de las actividades deportivas al municipio.-

El Gobierno del Estado de Río Grande ha permitido competiciones deportivas y entrenamientos de atletas profesionales y aficionados en los municipios ubicados en regiones con bandera amarilla o naranja. Para ello, los municipios gauchos deben observar las restricciones descritas en decretos estatales relativos a la pandemia y la liberación de actividades deportivas deben tener autorización del ayuntamiento y los eventos no pueden tener participación de público.

El municipio (Prefectura) de Uruguayana, la semana pasada, ya autorizó el funcionamiento de canchas deportivas y realización de actividades y pruebas camperas en esa ciudad.

Por lo tanto, amortiguado en el decreto estadual , «Defiendo que la Prefectura Municipal de Barra do Quaraí también adopte la misma medida en nuestro municipio «.-

Uruguay femenino en torneos nacionales

Se vienen los torneos organizados por la OFI a nivel de fútbol femenino, categorias sub 14 y sub 16.- El club Uruguay de Bella Unión estará siendo parte de ambas competiciones .-

SUB 14 PARTICIPAN ;

Wanderers de Melo, Peñarol de Belén( Salto), Melo Wanderers de Melo, Progreso de Paysandú, Ituzaingó de Punta del Este, Selección de San José Uruguay de Bella Unión.-

SUB 16 PARTICIPAN :

Nacional de San José, Ituzaingó de Punta del Este, Peñarol de Belén, Perlita de Maldonado, Santa Bárbara de Flores, Progreso de Paysandú, Conventos de Melo, Sauce de Melo, Melo Wanderers de Melo, Palmirense de Nueva Palmira, Juventud de Colonia, Liga de Carmelo , Uruguay de Bella Unión, Atlético Florida de Florida, Oriental de Paso de los Toros.-

DEBUT EN SUB 14

Sábado 19 de septiembre – Hora 13.00.-

Cancha del club Ceibal

Peñarol de Belén Vs. Uruguay de Bella Unión.-

Amistoso máster solidario

Este domingo 13 de setiembre a las 10,00 horas se jugará un partido amistoso en el Estadio « Walter Martínez Cerrutti « entre los planteles categoría máster de los clubes La Jeringa , de Bella Unión y 25 de Agosto , de la ciudad de Artigas.

-Más allá del partido de confraternidad entre ambos clubes , también está la acción solidaria.

-Cada jugador aportará un alimento no perecedero para ser destinado al ex futbolista profesional cañero, Ruben « Puro» Beninca.-

Conociendo integraciones

Hemos venido compartiendo titulares y suplentes de las diferentes listas con aspiraciones de ganar la alcaldía de Bella Unión.- hoy compartimos dos más.-

LISTA 821-A PARTIDO

NACIONAL SUB LEMA «CABILDANTES DE ARTIGAS «

Oscar Barros ( primer titular a la alcaldía), Miguel Tarino, Zuly Olivera, Gerardo Ferreira, Angela Bautista, Selva Luna, Fernando Rivero, Jesús Ferreira, Dora Souto, Roberto Goicoa, Yeni Centomo, Elisa Luna, Heidy Cuello, Gustavo Luna, Ana Rivero, Washington Capó, Mauricio Barros, Ana Ferreira, Ruth García, Alberto Cuello.-

LISTA 1971-A FRENTE

AMPLIO

Jorge Rodas ( primer titular a la alcaldía) , Fernando Pintos, Stefani Urroz, Idalina Moraes, Gustavo Viera, Mirtha Bernaola, Katia Moraes, Alexis Santana, Elida Berezosky, Sofía Díaz, Ivonne Moraes, Ruben Urroz, María Sant Anna, Enrique Belén Romina Saucedo, Juan Santana, Luis Rolín, Miguel Acosta, Laura de los Santos, Horacio García.-

LISTA 2199-A FRENTE AMPLIO

Jorge Ferrari ( primer titular a la alcaldía), María Ballejos , Julio Perez, Washington Silva, Gloria Sanchis, Andrea Fagundez, Aparicio Caraballo , Rosana Torres, Noelia Perez, Gladys Rodriguez, Antonio Torres, Alberto Quintana , Celia Perez, Liliam de los Santos, Santos Caraballo.-