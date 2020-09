* Senador Viera no aprueba apoyo de Signorelli a Caram

El senador de la República por el Partido Colorado, Tabaré Viera, no aprueba el apoyo del ex intendente Carlos Signorelli a Pablo Caram del Partido Nacional. Dijo «los colorados votamos colorado».

«Me duele muchísimo y me llama la atención» que un ex líder colorado opte por apoyar a otro partido.

Viera no descartó que la Comisión de Disciplina y Ética del Partido Colorado actué de oficio o mediante una denuncia si la hubiera para tratar la conducta del doctor Signorelli.( Click Regional)

EN BELLA UNIÓN IGUAL SITUACIÓN CON CARLOS SORIA

En nuestra ciudad algo similar ocurre con el otro connotado dirigente colorado Carlos Soria, quien viene apoyando la candidatura de un nacionalista a la alcaldía y por tanto a los blancos a nivel de la intendencia.-Carlos Soria domiciliado en pueblo Cuareim, Bella Unión, fue diputado nacional entre los años 1995-2000 y posteriormente fue director del Banco Hipotecario del Uruguay e Intendente de Artigas .-Para estas elecciones municipales viene apoyando la candidatura a la alcaldia de Bella Unión del nacionalista Nestor Braccini, que en lo departamental apoya la candidatura de » Rulo» Arralde a la Intendencia .-Aquella fórmula que gobernó nuestro departamento entre el 2000-2005, hoy se ha alineado al partido nacional , por lo que lejos de crecer el partido colorado en el departamento, más lejos se ubica de poder retomar aquella supremacía que supo tener a lo largo de la historia política departamental.-

* En alerta ante posible cierre de planta de combustibles de Alur en Paysandú o Bella Unión

Sindicatos de ALUR, el SEAP de Paysandú y el SOCA de Bella Unión se han manifestado en alerta ante un posible cierre de una de las plantas industriales de combustible.

-Compartimos el contenido de la misiva dirigida a la ciudadanía.

* Condenado por desacato

Por disposición judicial, el día miércoles 9 de los corrientes, una persona del sexo masculino de 42 años de edad, fue conducida desde la Sede Judicial de Bella Unión por desacato.

Culminadas las actuaciones judiciales, por sentencia fue condenado a la pena de tres meses de prisión , por » Un delito de Desacato » en régimen de arresto domiciliario con descuento de la cautelar sufrida .-