En Artigas ciudad retorna el Covid en tanto que no hay casos positivos en Barra do Quaraí

Los dos casos se recuperaron, por lo que hoy la localidad brasileña, vecina a Bella Unión, referencia a Barra do Quaraí se han recuperado, por lo que no hay casos positivos en esta frontera, ya que desde hace algunos días no hay casos en tierra del azúcar.

A todo esto, un camionero de nacionalidad paraguaya, de 31 años de edad, ha dado positivo y se encuentra internado en la sala Covid del Hospital de Artigas, por lo que nuestro departamento vuelve a tener un positivo de coronavirus.

Este ciudadano «guaraní» permanecerá internado en aquel nosocomio por espacio de 10 días para luego ser hisopado nuevamente.

Condenado en Tomás Gomensoro

El hecho sucedió en jurisdicción de Seccional Sexta de Tomás Gomensoro.

A raíz de solicitud de proceso abreviado por parte de fiscalía de Bella Unión, por sentencia un joven de 21 años de edad, fue condenado como autor penalmente responsable de «un Delito de lesiones graves», a la pena de trece meses de prisión, en régimen de Libertad vigilada, debiendo presentarse ante la autoridad administrativa dos veces por semana con permanencia de dos horas cada vez y cumplir las condiciones impuestas en Los artículos 7 y 8. Literales c (alejamiento de la Víctima) de la ley 19.831 por el plazo que dure la medida, con descuento de La cautelar sufrida.

Hurto de herramientas de un camión

La denuncia efectuada en Seccional Séptima de Bella Unión, dando cuenta que desde un camión que permaneció estacionado en el Centro de Camioneros, ubicado en ruta 3 km 623.02, hurtaron una caja metálica conteniendo herramientas varias.

Hurto en comercio

Desde un comercio ubicado en calle Atilio Ferrandis hurtaron en horas de la noche mediante daños en el techo, bebidas, golosinas, y otros efectos.

Viene trabajando la Unidad de Investigaciones de Seccional Séptima.

Somos 14.964 los habilitados para votar en la séptima sección este 27 de setiembre

Con motivo de las elecciones municipales este 27 de setiembre, estarán funcionando en toda la jurisdicción de Bella Unión un total de 39 mesas receptoras de votos. De ellas, 28 son urbanas y las restantes 11 rurales. El total de ciudadanos habilitados para sufragar en estos 39 circuitos, suman 14.964 personas.

Desde las elecciones municipales del 2005, los votos de Bella Unión han venido definiendo las contiendas a nivel de la Intendencia. El blanco Julio Silveira, la frenteamplista Patricia Ayala y el nacionalista Pablo Caram lograron ocupar el sillon de intendente, gracias a los votos logrados en la séptima sección, los cuales fueron gravitantes para darles la mayoría necesaria.

Nuevamente estas casi 15.000 voluntades cañeras estarán definiendo otra contienda, más allá que las encuestas apuntan como seguro ganador a uno de los candidatos, lo que en las elecciones anteriores no ocurrió y la contienda de antemano era más pareja.