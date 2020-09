Manini y su candidato único en Bella Unión

El líder de Cabildo Abierto, senador Guido Manini Ríos, quien en octubre pasado obtuviera el respaldo de 1.300 bellaunionenses, viene respaldando la candidatura a la alcaldía local de Oscar Barros. El General retirado viene reiterando cada vez que es consultado, que su único candidato en Bella Unión es Barros y ningún otro. Sucede que hay quienes votaron a Manini en las nacionales pero que ahora han dejado de lado al candidato de Manini y apoyan a otro aspirante a alcalde, el cual responde al Partido Nacional. Manini por cierto que no está de acuerdo con quienes ahora han decidido «volar por su cuenta» de cara a estas elecciones departamentales.

Acobardados

Los productores ganaderos viven en su gran mayoría acobardados en el Uruguay. Si sus majadas no son diezmadas por abigeos, el número de animales lanares decrece debido a las incursiones de perros que dejan la ciudad para internarse en campos, destrozando ovejas pero sin comerlas. Un tema que aún no tiene solución. Lo de los perros viene de años. Se trata de diferentes generaciones de canes, pero con el mismo accionar. Los individuos dedicados al abigeato ayer eran unos, hoy son otros, pero siempre la misma historia.

La muy buena campaña de Bella Unión Universitario

Tras un comienzo de temporada 2020 con empates, desde hace cuatro partidos que el plantel de Bella Unión Universitario, que compite en la Liga Universitaria de Montevideo (Futbol Mayores «G»), no pierde. Pero no solo que no pierde, sino que viene concretando buen número de goles por partido. Estas consecutivas victorias lo colocan en la cima de la tabla de la categoría respectiva. Estos han sido los resultados hasta el momento:

Bella Unión «U» 2 ISASA 2.

Bella Unión «U» 0 Bella Vista 0.

Bella Unión «U» 4 Jean Piaget 1.

Bella Unión»U» 4 La Cueva del Lobizón 2.

Bella Unión»U» 3 Paralamas 2.

Bella Unión»U» 3 Argos 2.

Mortandad de lanares debido a canes ahora en Baltasar Brum

Tras denuncia formulada en Seccional Octava, de pueblo Baltasar Brum, próximo la hora 22: 00 de este lunes, referente a daños ocasionados por canes en ovinos que se encontraban en un establecimiento rural de la zona, efectivos policiales concurrieron al lugar y constataron cuatro corderos muertos por mordeduras y dos corderos vivos, ambos mordidos.

Enterado el Señor Fiscal Letrado Adscrito de 1er. Turno de Bella Unión, dispuso que se siga la vía civil correspondiente.

SE SUMA A LO DE JAVIER DE VIANA

Estas incursiones de perros no cesa. Debemos recordar que en zona de Javier de Viana, decenas de ovinos resultaron muertos a raíz de las mordeduras de jaurías enloquecidas por estos días.

Policiales

A no dejar ropa tendida

La denuncia radicada en Seccional Séptima de Bella Unión, dando cuenta que desde la galería de una finca ubicada en barrio Las Piedras, en horas de la madrugada hurtaron prendas de vestir que se encontraban tendidas en una cuerda.

HURTO EN FINCA

DE CALLE 33

Tras denuncia por hurto de prendas de vestir, perpetrado en una finca ubicada en calle Treinta y Tres, el autor del ilícito fue conducido por efectivos policiales del Grupo PADO y GRT, quienes realizaban patrullas en zona de Barrio Sur.

Por disposición de la señora Fiscal Letrado Adscripta de Primer Turno de Bella Unión, ingresó en calidad de detenido debiendo ser conducido a fiscalía.

ABIGEATO EN GOMENSORO

En horas de la la noche de este lunes 15, fue denunciado en Seccional Sexta de Tomas Gomensoro, el abigeato de un carnero raza MERINO, sustraído desde el predio de una finca ubicada en la jurisdicción. La Policía concurrió al lugar y constató indicios de faena.

Fue enterado el señor Fiscal Letrado Adscrito de 1er. Turno de Bella Unión.

Las actuaciones continúan en torno al hecho.

Los votos en esta Zona oeste

En edición pasada dimos a conocer que a nivel de la jurisdicción de Bella Unión suman 14. 964 los habilitados para votar en las elecciones municipales de este 27 de septiembre. Pero, y cuantos en el resto de las jurisdicciones de esta zona oeste del departamento de Artigas – Los habilitados son estos:

Municipio de Baltasar Brum – 2.216 habilitados, que lo harán en 8 mesas.

Municipio de Tomas Gomensoro – 2.170 habilitados que votarán en 7 circuitos.

Pueblo Colonia Palma – 449 que votarán en 2 mesas.

EL TOTAL EN

ZONA OESTE

Sumando los habilitados de Bella Unión, Tomas Gomensoro, Baltasar Brum y Colonia Palma, tenemos un total de 19.799 personas.