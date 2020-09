Llueven denuncias sobre abigeatos y ataque de perros a ovejas

Es indudable que la situación en el campo artiguense esta fuera de control.- A lo largo y ancho del departamento hoy dominan los canes y los abigeos.

-Si no es el humano que extermina animales para llevarse parte de la carne, son las jaurías de perros que como que pareciera, están enloquecidos y vienen matando lanares a diestra y siniestra .-A las situaciones y denuncias de los últimos días, ahora este miércoles se sumaron varias efectuadas en diferentes Seccionales Policiales .-Un panorama que parece , no es de fácil solución , teniendo en cuenta que se viene arrastrando de un buen tiempo a esta parte

Abigeato de ovinos

El propietario de un establecimiento rural ubicado en zona de Yacaré en jurisdicción de Seccional 4ª, denunció la faena de aproximadamente ocho ovinos raza TEXEL.

Efectivos policiales concurrieron al lugar y constataron indicios de las faenas.

Arde la interna blanca

Los candidatos nacionalistas a la alcaldía de Bella Unión viene « olfateando « que están próximos a un triunfo este 27 de setiembre.-Ello ocurre teniendo en cuenta el «cambio»de conocidos vecinos de izquierdas, varios siendo dirigentes sindicales de diferentes ramas de la actividad , que están haciendo campaña política para tal o cual candidato blanco.- No pocos le están pasando factura a los gobiernos de izquierda por no haber hecho nada para salvar las agroindustrias Calvinor y Greenfrozen, sinónimo de fuentes de trabajos zafrales para hombre y mujeres.-En este marco de posible derrota del Frente Amplio en Bella Unión luego de ser mayoría en los últimos tres periodos, viene provocando que la interna blanca está que arde.-Los nacionalistas pugnan entre ellos , tratando de captar votos ,sobre todo de descontentos frenteamplistas.-En este marco de campaña, por estos días, los blancos están enfrascados en una lucha interna, que repercute en redes sociales con dichos y diretes.- Lo que no pueden hacer los blancos es pretender « cantar « victoria antes de tiempo.- No hay que olvidar que para ello hay que superar unos 2000 votos, diferencia que se dió en octubre 2019 con motivo de las elecciones nacionales.-

Condenado a seis meses de prisión

Continuando con las actuaciones referente al hecho que fuera informado en comunicado de prensa de ayer, en torno denuncia por hurto de prendas de vestir, perpetrado en una finca ubicada en calle treinta y tres, siendo posteriormente conducido el autor del ilícito por efectivos policiales del grupo pado y grt, quien por disposición de la sra. fiscal letrado de Bella Unión, ingresó en calidad de detenido debiendo ser conducido a fiscalía. Culminada la audiencia en sede judicial, el magistrado actuante formalizó la investigación preliminar contra el imputado y por sentencia lo condenó como autor penalmente responsable de « un delito de receptación en calidad de autor», a la pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, con descuento de la detención cumplida .

Mortandad de ovinos al parecer por mordeduras de canes

A la hora 10:00 de este martes , fue denunciada la mortandad de aproximadamente 70 ovinos en Seccional Tercera de Pintado Grande, al parecer a consecuencia de mordeduras de canes, los hechos fueron registrados desde el día 20 de agosto hasta la fecha.

Mortandad de ovinos al parecer por mordeduras de canes

En un establecimiento rural ubicado en el km 98 de ruta 30, 4 ovinos murieron y 24 resultaron con mordeduras de entidad. La policía trabaja en conjunto con los propietarios a los efectos de determinar cómo se registran estos hechos.

Prisión preventiva durante 90 días

Culminadas las actuaciones referentes al hurto perpetrado en una finca ubicada en calle Eduardo Paz Aguirre, cuya denuncia fue radicada en Seccional Séptima de Bella Unión , culminada la Instancia Judicial, el señor Juez Letrado actuante dispuso formalizar la investigación contra

el imputado, por la presunta comisión de «un delito de hurto especialmente agravado en calidad de autor», imponiendo como medida cautelar su prisión preventiva durante 90 días.

Mortandad de ovinos ocasionado por canes

El propietario de una chacra ubicada en ruta 30 y camino vecinal en el Km 122 zona de Colonia Rivera,

denunció que el domingo 13 de los corrientes, dos canes atacaron a dos ovinos que se encontraban en su chacra, ocasionando la muerte de los mismos.

Enterada la Señora Fiscal Letrado Adscripta de Primer Turno, dispuso que se notifique a los propietarios de los canes a tenerlos dentro de su predio y continúen las actuaciones.

Abigeato de ovinos

En horas de la mañana del martes 15, fue denunciada la faena de un capon raza Merino, perpetrada en un establecimiento rural ubicado en camino al Aeropuerto de Artigas. En el lugar fueron constatados indicios de la faena. Enterada la Señora Fiscal Letrado Adscripta de Primer Turno, dispuso que las actuaciones fueran derivadas a la Brigada de Seguridad Rural.

Abigeato de vacunos en Tomás Gomensoro

Fue denunciada en Seccional Sexta de Tomasa Gomensoro, la faena de dos animales vacunos, perpetradas en horas de la tarde de este martes 15, en campos de un establecimiento rural ubicado en Paraje Paso de la Cruz. Tras la faena se llevaron paletas y cuartos, quedando en el lugar costillas, vísceras y cabeza.

Las actuaciones continúan en torno al esclarecimiento del hecho.

n