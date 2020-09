Candela Segovia intenta abrirse camino en el competitivo mundo del modelaje

Bella Unión, cuna de chicas realmente bonitas

penas a superado la mayoría de edad, pero con una experiencia sin igual en lo que tanto le gusta, la actuación , el modelaje.- Experiencia de haber viajado y participado en Miami de actividades vinculadas a producciones de fotografías y entrevistas.-Dentro de sus metas está el ser arquitecta y modelo profesional .-Este suelo cañero se ha caracterizado a través de los años por contar con chicas realmente bonitas.-.Basta recordar cuando en los años 90, algunas jóvenes de Bella Unión fueron coronadas como reinas de la juventud ,en el promocionado Pabellón de las Rosas , Piriápolis.- Este corresponsal conversó con Candela Segovia, quien cuenta detalles de lo realizado y de su sueños ;

– ¿CANDELA, CUANTOS AÑOS Y QUE CURSAS ?

«Tengo 18 años, curso sexto año artístico»

-. ¿CONTAME DE SU EXPERIENCIA A TUS 17 AÑOS ?

«Fui alumna de la Escuela FS modelos, de Fernanda Sosa (directora), como soy de Bella Unión viajaba cada mes hasta Salto para tomar las clases, surgió un concurso para las alumnas, fui seleccionada junto a cuatro chicas más, lo gané mediante el voto de la gente en Instagram el premio era viajar a Miami para realizar la campaña de Marcel calzados».

¿HASTA CONOCISTE GENTE FAMOSA Y LOS ENTREVISTASTES ?

« El viaje fue increíble ,donde hice producciones de fotos, conocí la productora Press pop Miami, del actor uruguayo Federico Días. Entrevisté a gente del medio artístico de Miami para FS modelos TV, que va por Instagram y YouTube, todo de la mano de Fernanda Sosa la directora de la agencia»

COMPLICÓ LA PANDEMIA EN TUS PROYECTOS …

-» Fue una experiencia maravillosa inolvidable con mis 17 años ya poder conocer EEUU. Tengo varios proyectos que debido a la pandemia algunos se mantienen pendientes y otros no tanto».

UNA VEZ QUE EL MUNDO VAYA RETORNANDO A LA NORMALIDAD, CUALES SON TUS METAS , TUS SUEÑOS

—»Me gustaría dedicarme a la actuación, es un sueño que lo tengo desde niña, pues participaba en todos los teatros y eventos de la escuela, ahí nació mis ganas de ser actriz. Me gustaría concurrir a la Facultad de Arquitectura, seguir mis estudios en Montevideo y un día recibirme. Espero que el modelaje me continúe abriendo puertas, para alcanzar mis metas, poder viajar, conocer países, tener más oportunidades para crecer en este ambiente ya que soy de Bella Unión y vivir aquí limita muchísimo o sea no hay campo laboral. Le agradezco enormemente a Fernanda Sosa por poder confiar en mí y darme esta oportunidad de poder cumplir mis sueños.»-

OJALÁ QUE PRONTO , CANDELA DE PASOS QUE LE PERMITAN CRECER , LOGRANDO ASÍ CONCRETAR SUS SUEÑOS.-

No cesan las denuncias sobre mortandad de

ovinos por canes

Ayer en horas de la mañana, el propietario de un establecimiento rural ubicado en el

km 145.500 de ruta 30, denunció que en campos de su establecimiento, seis corderos

resultaron con múltiples mordidas al parecer de canes y otros seis murieron a

consecuencia de las mismas.

Las actuaciones fueron derivadas a la Brigada de Seguridad Rural.

Siniestro de tránsito en ruta 3

Se registró a la hora 12:30 de ayer, en km 626.500 de ruta 3, tramo poblado de Bella Unión.

Un joven de 17 años de edad que circulaba en una motocicleta marca YUMBO modelo CITY 110cc, de norte a sur, perdió el dominio de la misma y colisionó con una

camioneta marca HYUNDAI modelo H-100, que circulaba en sentido contrario, resultando lesionado el conductor del bi rodado, siendo asistido en el lugar por una unidad de emergencia móvil , posteriormente fue derivado al nosocomio local.

Se realizó espirometría al conductor de la camioneta con resultado cero. El lesionado fue derivado a la ciudad de Salto para tomografía.

Enterada la señora Sra. Fiscal Letrado Adscripta de Primer Turno de Bella Unión,

dispuso que se realicen los procedimientos administrativos de rigor