El candidato Arralde, de alianza , lanza hoy en Bella Unión su candidatura a la Intendencia por los blancos

Héctor Arralde, «Rulo», candidato a la Intendencia departamental de Artigas, el cual representa al sector de Alianza Nacional, estará realizando en esta jornada en Bella Unión, el lanzamiento de su campaña política.-Será a la hora 17, oportunidad que estará acompañado por el senador Carlos Daniel Camy .

– Arralde mantendrá reuniones con los referentes locales que son candidatos a la alcaldía.- Ellos son, Néstor Braccini y Cesar Silva.-

Tres nuevos casos de COVID-19 se sumaron ayer en Bella Unión

Tras la disminución por algunas horas en número de casos al recuperarse algunos, ayer miércoles en las primeras horas de la tarde, de la Dirección Departamental de Salud y CECOED, partió la información.- Son tres casos nuevos de Covid-19 que se suman a los cuatro existentes, por lo que ahora suman siete ( 7) los positivos en Bella Unión .-

CASOS CONFIRMADOS ( AYER 5/8/2020)—————————–3.-

TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS HASTA LA FECHA ( EN TODO EL DEPARTAMENTO).————————————————19.-

INFECCIONES EN CURSO ———————————————-7 ( TODOS LOS CASOS EN BELLA UNIÓN).-

RECUPERADOS————————————————————–12

FALLECIDOS———————————————————————-0.-

TOTAL DE TEST REALIZADOS AL 5/8/2020———————1.534.-

En la barra suman 34 los COVID positivos

La localidad de Barra do Quaraí tuvo su primer caso positivo para Covid- 19 el pasado 2 de julio.

– A partir de entonces, el virus se fue propagando en la comunidad barrense, llegando a un pico máximo de 51 infectados y con el triste saldo de un septuagenario fallecido.-La realidad de la enfermedad en la BARRA hasta ayer miércoles era la siguiente:

TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS—————————–51

CASOS ACTIVOS———————————————————34

RECUPERADOS———————————————————–16

FALLECIDOS—————————————————————–1

Cabildo Abierto no tiene candidato a alcalde en

Bella Unión

Con la explosiva votación lograda en octubre 2019 por parte de los militantes del partido Cabildo Abierto en Bella Unión, para no pocos no quedaban dudas que iba a ser un candidato fuerte, de no lograr la alcaldía, por el caudal de votos, lograr tener un concejal, lo que sería histórico para el novel partido político que lidera el senador Guido Manini Ríos.- Sin embargo , aquella formidable votación no fue motivo para seguir por más.- Una « interna» difícil diezmo al partido de Manini en tierra del azúcar,que había logrado posicionarse como tercera fuerza política , desplazando al partido colorado al cuarto lugar.-.Rápidamente aquel «boom» quedó en nada.-Hoy la realidad indica que hay quienes votaron a Cabildo Abierto en las nacionales pasadas que votarán a candidatos del Frente Amplio, otros se han unido a candidatos del partido nacional, y hay cabildantes que manifiestan su intención de votar al único candidato colorado, Andrés Rodriíguez.-Aquellas casi 1.300 voluntades que votaron a Manini, hoy están todos desperdigados en otros partidos, de cara a las elecciones departamentales de setiembre próximo.-Les propongo refrescar la memoria de los números que dejaron las nacionales 2019 en Bella Unión, donde salta a la vista la considerable votación lograda por Cabildo Abierto :

FRENTE AMPLIO————————————————6.192 votos

PARTIDO NACIONAL——————————————3.685 votos.-

CABILDO ABIERTO———————————————1.299 votos.-

PARTIDO COLORADO——————————————1.214 votos.-

PARTIDO INDEPENDIENTE———————————59 votos.-