Entregaron títulos de propiedad a familias de barrio Las Láminas

Este jueves 24 de septiembre, familias de barrio Las Láminas , de Bella Unión , barrio que comprende 20 hectáreas , recibieron el título de propiedad de su vivienda de material, la gran mayoría contando con planta baja y primer piso..- El acto mencionado se llevó a cabo en el patio del Municipio de Bella Unión , contando con la presencia de la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial ,Dra. Irene Moreira, el Coordinador del Programa de Mejoramiento de Barrios , Arq. Alvaro Martínez , el intendente de Artigas, Beltrán Vazquez , el secretario general de la intendencia,Dr. Luis Augusto Rodriguez , y el alcalde del municipio de Bella Unión Cr. Luis Carlos Fernández .-Este populoso barrio cañero está ubicado en un predio sobre Ruta 3, zona noreste .-El nombre del barrio surge de los materiales que décadas atrás utilizaron las familias para construir sus precarias moradas .-El nuevo barrio con confortables viviendas fueron entregadas el 13 de setiembre de 2017, quedando en el recuerdo las modestas construcciones de láminas de madera y naylon,con techos de paja o de zinc.-Son 199 hogares que comprenden unas 800 personas entre mayores y menores.-Fue a mediados de 2015 que habían dado comienzo las obras a la fase del proyecto de mejoramiento barrial que incluyó infraestructuras y equipamiento urbano, comprendiendo las obras de vialidad, apertura de nuevas calles, acondicionamiento de existentes, sistema de drenaje de aguas pluviales , red de energía eléctrica , alumbrado público, la ampliación de redes existentes de agua potable y de saneamiento , y el acondicionamiento de los equipamientos comunitarios existentes , mejoramiento de la policlínica y creación de una plaza y cancha polifuncional, todo lo que fue inaugurado en 2017 .-

Daños en finca de barrio extensión sur

A la hora 23:45 de ayer, tras solicitud de presencia policial, efectivos policiales de Seccional 7ª concurrieron a una finca ubicada en calle 19 de Abril, barrio Extensión Sur ,la cual se encontraba sin sus moradores y se había activado la alarma y al parecer allí se encontraban personas extrañas. En el lugar los efectivos constataron que la puerta del fondo se encontraba dañada y la reja forzada. La propietaria de la finca no se encontraba en la ciudad y fue avisada por la policía de lo sucedido a los efectos de que constatara el hurto de algún objeto y evaluar daños.

Las actuaciones continúan en torno al ilícito.

Cuareim decidió sumarse a la temporada 2020 del sénior

Finalmente serán 11 los equipos que jugarán un torneo Preparación este año a nivel de la Liga de fútbol Sénior, de Bella Unión.-El club Cuareim , que en un primer momento no había aceptado jugar, finalmente ha decidido ser parte de la actividad .-La Liga no jugará en el Estadio « Walter Martínez Cerrutti» su torneo como ha acontecido en años anteriores, y lo hará en el escenario del club Uruguay, el « José Lindolfo Canosa «.-La primera fecha está prevista que se juegue integra el domingo 4 de octubre .-Regirá un protocolo que consiste en registro de participantes , toma de temperatura y uso de tapabocas, salvo los que estén jugando el partido.-

PARTIDOS DE LA PRIMERA FECHA

Hora 09,15—Deportivo Municipal Vs. Coronado.-

Hora 10,30—Las Piedras Vs. Deportivo Unión.-

Hora 14.45—La Jeringa 35 Vs. La Jeringa.-

Hora 16.00—Cuareim Vs. Generación 80.-

Hora 17,30—Cururú Vs. Campodónico.-

Libre—Cinecope.-

Adolescentes y un mayor vinculados a hurtos en

Tomás Gomensoro

Referente a hurto de un equipo de audio y reels de pesca, sustraídos desde una finca

ubicada en jurisdicción de seccional 6ª de pueblo Tomás Gomensoro., hecho denunciado oportunamente, continuando con las actuaciones fueron recuperados los efectos hurtados en el domicilio de un adolescente de 15 años de edad, el cual tras ser indagado en presencia de su madre, expresó haber cometido el ilícito junto a otro adolescente.

Enterada la señora Fiscal Letrado Adscripta de 1er. turno de Bella Unión, dispuso

que el adolescente fuera entregado a su madre, notificado a concurrir con un responsable a la Sede Fiscalía con asistencia letrada, un joven de 18 años, hermano del adolescente fue emplazado sin fecha; este joven estaría vinculado además en dos hurtos en comercios, perpetrados junto a otro adolescente de 14 años de edad, en jurisdicción de Seccional 6ª, hechos que fueron denunciados en la oportunidad, siendo emplazado también el adolescente de 14 años a concurrir a la Sede de Fiscalía con asistencia letrada.

Hurto en la Colonia Raúl Sendic

En otro hecho denunciado en la Séptima de Bella Unión en las últimas horas, da cuenta que fueron hurtadas 16 chapas de zinc, sustraídas desde el techo de un galpón existente en Colonia Raúl Sendic. Se practican averiguaciones.

Hurto en chacra

Desde una chacra ubicada en jurisdicción de Seccional 7ª. de Bella Unión fueron hurtados postes de metal y alambrado perimetral. Se trabaja en la denuncia recibida .-