Como en 1995, los Blancos son

mayoría en suelo del azúcar – William Cresseri

ahora es alcalde por el Partido Nacional

Tras atravesar un gobierno colorado y tres frenteamplistas, los nacionalistas vuelven a ganar en Bella Unión como en las municipales de 1995. El Frente Amplio fue superado por 1.400 votos, perdiendo así aquel mandato de 15 años gobernando en esta jurisdicción. Un triunfo del Partido Nacional que en lo previo indicaba que así sería, dada la deserción de conocidos militantes de izquierda, los cuales se habían unido a candidatos blancos a la alcaldía. Las urnas este domingo así lo confirmaron. A nivel departamental, fue amplio el triunfo de los blancos, obteniendo la reelección el intendente Pablo Caram.

Resultados a nivel

del departamento

de Artigas:

Partido Nacional: 33.723 votos.

Frente Amplio: 10.548 votos

Partido Colorado: 3.045 votos.

Unidad Asamblea Popular: 61 votos.

En blanco: 1.285

Anulados: 953.

RESULTADOS A NIVEL

DE BELLA UNIÓN:

PARTIDO NACIONAL: 5.548 VOTOS

FRENTE AMPLIO: 4.148 VOTOS

PARTIDO COLORADO: 474 VOTOS

WILLIAM CRESSERI

ELECTO ALCALDE

Una vez más el político William Cresseri obtiene una notable votación en Bella Unión. Fue alcalde cuando militó en el Frente Amplio (2010-1015) y ahora vuelve al máximo cargo, pero por el Partido Nacional.

ASÍ LOS VOTOS DE

CADA CANDIDATO

EN BELLA UNIÓN:

PARTIDO NACIONAL

William Cresseri (electo alcalde): 2.369 votos.

Juan Carlos Brandon: 755 votos.

Wilma Moraes: 624 votos.

Federico Ferreira: 568 votos.

Néstor Braccini: 295 votos.

Oscar Barros: 145 votos.

Cesar Ovidio Silva: 144 votos.

William Oxandabarat: 127 votos.

Elto Silva: 97 votos.

FRENTE AMPLIO

Yamandú Oliveira: 1.712 votos.

Hugo Dávila: 702 votos.

Marcelo Bonilla: 629 votos.

Luis López: 537 votos.

Robert Dos Santos: 267 votos.

Jorge Rodas: 149 votos.

Jorge Ferrari: 137 votos.

PARTIDO COLORADO:

Andrés Rodríguez (candidato único): 474 votos.

El baby fútbol de Bella Unión en marcha

DEFINIDO por la liga Fútbol Infantil Bella Unión en reunión del pasado sábado 26.

Aprobación para el arranque fase 1

Protocolo Onfi…

(Desde el 28 /09) están habilitados por parte del ejecutivo de la liga a los clubes para comenzar la fase 1.

(Casa club definirá cuando comienza su actividad)

PROTOCOLO

· (Total cuidado sobre niños e integrantes de los clubes, DT, comisión y padres)

· Solo pueden comenzar los niños que se encuentran con el carnet de control al día… a medida que se estén controlando y presentando documentación se irán presentando al club…para comenzar, controlar la temperatura a todos los niños.

· Distanciamiento para realizar actividad.

· Llegar al club de tapabocas.

· Desinfección de materiales de prácticas (pelotas. conos. platillos etc., etc.).

· Debe quedar registrado todos los niños que concurren al club.

· Desinfección de los baños.

· Cada niño lleva y no comparte su botellita de agua.

EXHORTAMOS

· A los padres a tomar todas las precauciones y no llevar al niño/ a si presenta algún síntoma del Covid-19.

Hurto en finca de Las Láminas

Desde una finca ubicada en Barrio Las Láminas hurtaron un televisor de 14 pulgadas y un reproductor de DVD marca PUNKTAL y una frazada de 2 plazas de color roja. El ilícito fue perpetrado en ausencia de los moradores. No fueron constatados daños ni forzamientos. Se practican averiguaciones.

La denuncia formulada en la Séptima de Bella Unión. Desde una finca ubicada en calle Guenoas, en horas de la madrugada hurtaron una mochila color bordeaux conteniendo dos billeteras con documentos varios, un televisor marca XION de color negro de 32 pulgadas y dinero en efectivo. En este caso el ilícito fue perpetrado mediante el desprendimiento de una ventana de madera ubicada en el frente de la finca, hecho ocurrido en ausencia de moradores.

Incidente con lesionado por arma blanca

En horas de la mañana de ayer, fue asistida en el Hospital de Bella Unión, una persona del sexo masculino mayor de edad, quien presentaba herida de arma blanca, siendo derivada a block quirúrgico, donde fue intervenida quirúrgicamente y se encuentra internado siendo su estado estable. De acuerdo a lo expresado por el mismo, resultó lesionado tras un incidente con otra persona.

Enterada la Sra. Fiscal Letrado Adscripta de Primer Turno de Bella Unión, dispuso

que la víctima fuera examinada por médico forense y continúen las actuaciones.

Hurto en local de fiestas

En horas de la tarde de ayer tras recibir llamado telefónico, efectivos policiales de Seccional 7ª. de Bella Unión concurrieron a un local de fiestas ubicado en Ruta 3 km 625,7 donde se había perpetrado un hurto.

En el lugar el propietario del local denunció el hurto de dos notebooks una de color negra y la otra plateada, dos controladores DMX de luces de color negro, un controlador DENON modelo 6000 y daño en el vidrio de la puerta de acceso al local.

Posteriormente, los efectos hurtados fueron recuperados ocultos entre malezas existentes próximo al lugar.

Una persona del sexo masculino mayor de edad se encuentra detenida a disposición de fiscalía.