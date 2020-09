William Cresseri, un político que no pierde vigencia y sigue arrasando

En su momento este corresponsal lo catalogo de «fenómeno político». Fue en las elecciones municipales de 2010. En los comicios departamentales de 2005 con su caudal de votos lograndos en Bella Unión, militando para el Partido Nacional, llevó a que Julio Silveira fuera intendente de Artigas.

En las elecciones de 2010 y tras haberse enojado con los blancos, se fue al Frente Amplio, logrando una votación historica para la izquierda, ya que no solo lo votaron viejos militantes fundadores del FA sino que atrajo votos nacionalista y colorados, logrando por abultado caudal de votos, ser electo alcalde de Bella Unión por la izquierda, y logrando con sus votos que Patricia Ayala fuera intendente de Artigas. No terminó bien su incursión en el FA y antes que terminara su perido como alcalde, ya había retornado al Partido Nacional. En los comicios de 2015, de los 23 candidatos a alcalde de Bella Unión, fue por lejos el más votado de todos. Por la ley de lemas no pudo ser alcalde. Los demás candidatos blancos no sumaron de forma sifgnificativa, por lo que Luis López del FA que había obtenido menos votos que el blanco Cresseri, terminó siendo el alcalde de Bella Unión(2015 2020). Ahora en este 2020, Cresseri vuelve a arrasar en los circuitos de Bella Unión como ocurrió en pasadas elecciones. Este domingo 27 de setiembre, de los 17 candidatos a alcalde fue por lejos el más votado, logrando así sacar del poder al Frente Amplio tras 15 años gobernando en Bella Unión y constituirse en el nuevo alcalde de Bella Unión. Un fenómeno este Cresseri. Fue alcalde cuando militó en el FA y y ahora a sido elegido alcalde por el Partido Nacional. Desde 2005 viene siendo por lejos el politico de Bella Unión más votado. Lo fue en las elecciones de 2005, luego 2010, luego 2015 y ahora 2020.

NADIE LO SUPERA

Ni sus correligionarios ni sus adversarios logran sumar más votos que él, para ganarle una elección. Desde las municipales de 2005 hasta este presente, ningún otro candidato político, sea blanco, frenteamplista o colorado ha logrado ganarle en las urnas a Cresseri. Ha ganado con amplia ventaja con respecto a todos los demás rivales, fueran del partido que fuesen en 2005 2010 2015 y ahora 2020. Un «elegido» este tal William Cresseri.

AQUEL ARTÍCULO DE 2010

Tras ganar la alcaldía de Bella Unión para el Frente Amplio en 2010, este corresponsal expresaba en un artículo de la época; CRESSERI ES EL CULPABLE QUE SILVEIRA NO SEA EL INTENDENTE; El actual alcalde de Bella Unión, William Cresseri, se ha constituido en las dos últimas elecciones departamentales en figura relevante para determinar quien gane la Intendencia de Artigas. Cresseri es el » culpable» de que el nacionalista Julio Silveira, hoy ocupando un cargo de director en el Correo Nacional no sea el actual intendente de Artigas. Cresseri es el » culpable» que la frenteamplista Patricia Ayala sea hoy la intendenta departamental. Pero hay más. Cresseri fue el culpable de que Julio Silveira fuera intendente de Artigas en el periodo 2005 2010. Cresseri ha sido el politico cañero que inclinó de forma notable la balanza en las dos últimas elecciones departamentales, es decir, las de 2005 y 2010. Cuando el fue del Partido Nacional hizo ganar a Julio Silveira la intendencia ante el Frente Amplio. Ahora que milita en el Frente Amplio le hizo perder la reelección a Julio Silveira y le dió el triunfo a la izquierdista Patricia Ayala. Es el politico del departamento de Artigas que determina con sus votos quien gobierna. (articulo de EL PUEBLO del año 2010).

Alcaldes en Brum y Gomensoro

El Partido Nacional ha ganado en los pueblos de Tómas Gomensoro y Baltasar Brum este domingo. En Brum fue reelecto Juan Martinicorena, obteniendo 775 votos, en tanto que en Gomensoro fue elegido alcalde, Federico Arbiza, quien recibió el respaldo de 888 voluntades.

Yeferson Quintana sigue su carrera en España

El futbolista cañero, Yeferson Quintana, ex Peñarol, Cerro Largo, Danubio y pasaje por el fútbol de EEUU, viajó a la madre patria para enrolarse en el Racing Club de la ciudad de Ferrol, ubicada en el norte de la provincia de la Coruña, en Galicia. La ciudad tiene 66. 065 habitantes, compitiendo el club en la Segunda División B. Desde esta corresponsalía, deseos de éxitos en el nuevo club.

Hurto en taller

La denuncia radicada en la Séptima de Bella Unión. En horas de la noche, mediante daños en la puerta del fondo de un taller de tornería ubicado en calle Asencio, hurtaron herramientas varias, una rectificadora de mano marca GLADIATOR de color gris, una amoladora marca MAXPRO de color azul con naranja, un taladro percutor marca DIP de color bordeau, un soldador marca NEO de color gris y seis micrómetros marca MITUTOYO de color gris. Una persona del sexo masculino mayor de edad fue conducida, incautándose a la misma algunos de los efectos hurtados.

La Policía Científica realizó un relevamiento fotográfico en el lugar. Las actuaciones continúan en torno al hecho

Uruguay femenino piensa en la clasificación

Por la Copa nacional de OFI sub 14 a nivel de fútbol femenino, las chicas del club Uruguay, de Bella Unión

piensan en la clasificación. Para ello deberán ganarle este fin de semana al plantel del club Progreso,

de Paysandú. Suman 3 puntos cada uno y quien gane seguirá en competencia