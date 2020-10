Ingratos e iluminados

Con este titular, el ex alcalde de Bella Unión por el Frente Amplio, Luis « Gordo» López se ha expresado en redes sociales sobre la dura derrota en Bella Unión tras 15 años de gobiernos de izquierda, al igual que en varios departamentos , villas pueblos y ciudades :

« Un dilema riesgoso para la izquierda. A partir del domingo 27 en la que el Frente Amplio, solo logró retener 3 intendencias ,Montevideo ,Canelones y Salto al igual como ocurrió en el balotaje.

Se puede leer estos días en redes sociales a militantes Frenteamplistas que cuestionan duramente a los ciudadanos del interior del país que no optaron por el FA en esta contienda .Duramente la campaña en estas elecciones fueron varias las denuncias de entregas de canastas ,entregas de materiales etc etc .-Ésta poco digna «estrategia»no es de ahora ,sino es histórica de blancos y colorados.Hablamos de una estructura burocrática ,fuertemente ligada a la resistencia de los caudillos locales .Es que en general aún en 15 años de gobierno nacional del FA le ha costado interpretar a la ciudadanía que vive más allá de Montevideo y Canelones,les falto la cercanía y la presencia de autoridades nacionales. Quizás otro gran pecado haya sido haber comunicado poco y mal cada una de las inversiones en estos 15 años en gobiernos del F.A .-Quizás haya sido poco y malo la información hacia la propia interna del FA .-El Frente Amplio fue la fuerza política que impulsó el tercer nivel de gobierno pero desconociendo la fuerte presencia de los liderazgos y caudillos locales. Desde las últimas elecciones nacionales el F.A habla de la tan ansiada autocrítica. Quizás sea el momento que nuestra fuerza política ponga sobre la mesa la posibilidad de reformular sus vínculos en el interior del país. En todo caso no será Andrés Lima un ejemplo positivo para el F.A .Lima fue señalado como intendente que hacía política a la manera de un caudillo Si habremos puesto en manifiesto en el municipio de Bella Unión que no nos dejaran solo en cuanto a entender e interpretar la gestión de cercanía a la sociedad Uruguaya es lo que se imaginan unos teóricos de izquierda .Como Frenteamplista estaré junto conquistando descentralización ,autonomía y por todas las cosas los derechos de los que menos tienen salud.- Frente Amplio, salud compañeros militantes del interior particularmente a los municipios de tierra adentro ».-

Hurto en finca

Fue denunciado este miércoles 30 de setiembre en Seccional Séptima de Bella Unión, el hurto de prendas de vestir, comestibles, productos de

limpieza, dos pares de championes marca TOPPER, un juego de sábanas y una bombilla de

plata, perpetrado en una finca ubicada en Barrio sur, en ausencia de los moradores

mediante daños en la puerta de acceso a la misma.

Ovinos muertos por mordeduras

Próximo a la hora 10:20 de este miércoles 30, el propietario de un establecimiento rural ubicado en el km 144 de ruta 30, denunció la muerte de 8 ovinos a consecuencia de mordeduras, al parecer de canes. La Policía concurrió al lugar y constató lo denunciado. Las actuaciones fueron derivadas a la Brigada de Seguridad Rural.

Hoy viernes 2 se reabre al público el parque « General Rivera «

Así lo decidieron en conjunto las autoridades del Municipio de Bella Unión y de la Salud.-Luego de permanecer inhabilitado al público y vehículos, debido al brote mundial del Covid -19, hoy viernes 2 de octubre, ya no estarán las vallas impidiendo el paso al paseo costero.-Significa que ya a partir de la fecha se podrán alquilar parrillas y quinchos.- Decenas y decenas de vecinos de Bella Unión, igualmente en este tiempo se las ingeniaron y « poblaron « otros espacios existentes a la vera de la rambla « Mario Ferreira «, la cual une la ciudad con balneario Los Pinos.- A partir de hoy retornan al parque

Dura realidad del partido colorado

Desde las elecciones municipales de 2005 ( van cuatro elecciones) el gobierno de Bella Unión no cuenta con concejales del partido colorado.-Triste realmente para un partido que a lo largo de la historia, gobernó al departamento y a este suelo cañero.-No hay manera de « levantar cabeza «.

-En estas elecciones del pasado 30 de setiembre , los colorados contaban con solo un candidato a la alcaldía.- Andrés Rodriguez sacó algo más de 470 votos ( escrutinio primario) , lo que deja al descubierto que su presencia como candidato ya no acapara la atención en Bella Unión.-No es la primera vez que Rodriguez se presenta como candidato a la alcaldía, por lo que de aquí en más, los colorados cañeros deberán salir a buscar nuevas figuras, y de esa manera intentar revertir la situación.

– Una de esas posibilidades está en la de pensar en poner para las elecciones 2025 a una mujer colorada como candidato a la alcaldía.-De otra manera, los colorados seguirán muy lejos del poder.-El desgaste ya no resiste ni un minuto más.-

Los votos logrados por cresseri le

permiten ser alcalde y tener un Concejal

Fueron más de 2.600 votos los logrados por la lista 931-A liderada por el blanco William Cresseri.-En esta ocasión algunos candidatos blancos votaron muy bien, por lo que aseguraron el triunfo para el partido , y no lo que sucedió en 2015 donde Cresseri voto excelente pero fracasaron los demás candidatos nacionalistas en aquel momento y por la ley de lemas no fue alcalde .-Cresseri desde 2005 viene recibiendo apoyo como ningún otro político en Bella Unión.- Ya pasó en elecciones transcurridas y ahora nuevamente , además de ser electo alcalde, logra con sus votos, meter un concejal de su lista ,la 931-A.-

Escrutinio final de los blancos de Bella Unión

LISTA 2-A————Wilma Moraes———689 votos

LISTA 28-A————Elto Silva——————108 votos

LISTA 104-A———Federico Ferreira——607 votos

LISTA 821-A———Oscar Barros————165 votos

LISTA 904-A———Juan Carlos Brandón—814 votos

LISTA 931-A———William Cresseri——— 2.630 votos( dos lugares)

LISTA 1970-A——Cesar Ovidio Silva——158 votos

LISTA 3025252——William Oxandabarat——134 votos

LISTAS 1825816—Néstor Braccini—————331 votos

Conformación del nuevo Gobierno de Bella Unión

( lógico que algunos del partido nacional pasarán a ocupar otros cargos, por lo que asumirán los respectivos suplentes)

Alcalde—William Cresseri- Partido nacional -lista 931-A

Concejal—Luis García———Partido Nacional-lista 931-A

Concejal—Juan Carlos Brandón—Partido Nacional-

Concejal—Yamandú Oliveira——Frente Amplio.-

Concejal —Hugo Dávila—————Frente Amplio

Se jugará a nivel local un torneo sub 17

Este miércoles 30 el Consejo Ejecutivo de la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión que preside Peter Viana, se reunió con delegados de clubes.-Concurrieron a la reunión un total de 8 delegados, por lo que faltó un club.-De los 8, un total de 7 acordaron jugar un campeonato juvenil en la categoría sub 17 .

-De aquí en más se abocarán a trabajar en temas como ; fichaje de jugadores, fixture y período de pases .-