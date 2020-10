Contaminación acústica – con la música a Los Pinos

Los ambientalistas de Bella Unión para nada contentos. En el «Área Protegida de Franquia» que forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP, en poco tiempo más entienden los defensores del medio ambiente, no quedará ningún pajarito que pueda ser avistado por ocasionales turistas que lleguen a esta zona a observar las difundidas especies que habitan los montes de Franquía. Se ha decidido entre autoridad municipal y jóvenes propietarios de potentes cajas acústicas, instalarse en zona del balneario Los Pinos. Esto se resolvió este lunes 5 en la tarde tras denuncias de vecinos sobre la contaminación sonora proveniente del parque General Rivera. La resolución firmada por las partes expresa:

En reunión del día de hoy (5 de octubre de 2020) entre los propietarios de Sonido Automotivo y por otra parte representando al Municipio de Bella Unión, funcionarios de la Brigada de Tránsito, inspectores de Salubridad e Higiene, y Alcalde, llegan al siguiente acuerdo;

1) Se acuerda como lugar físico para el desarrollo de la actividad de sonido en una zona del Balneario Los PINOS, donde se encuentra la cancha de actividades deportivas.

2) Se acondicionara la instalación eléctrica para que sean utilizados por los equipos de sonido.

3) El Municipio proporcionará recipientes para la colocación de residuos y los propietarios de Sonido Automotivo se comprometen ayudar en la limpieza de dicho espacio físico y la instalación de baños quimicos.

4) Se habilitará calle Joaquín Suarez para llegar al Balneario Los Pinos y se inhabilitara la Rambla Costanera los días sábados por la noche por medidas de seguridad.

5) Los controles de las mencionadas actividades serán realizados por las autoridades competentes.

6) El Municipio proporcionará el espacio físico público pero no asume responsabilidad alguna por cualquier tipo de anomalías.

7) El Municipio conjuntamente con los propietarios de Sonido Automotivo se comprometen a realizar otras mejoras tales como una explanada, quinchos, etc.

Se jugará a nivel local un torneo sub 17

Este miércoles 30 el Consejo Ejecutivo de la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión que preside Peter Viana, se reunió con delegados de clubes. Concurrieron a la reunión un total de 8 delegados, por lo que faltó un club. De los 8, un total de 7 acordaron jugar un campeonato juvenil en la categoría sub 17. De aquí en más se abocarán a trabajar en temas como ; fichaje de jugadores, fixture y período de pases.

Vecino de Bella Unión denuncia estafa

La denuncia radicada en Seccional Séptima. Fue perpetrada en perjuicio de una persona del sexo masculino mayor de edad, a través de una red social en la cual ofrecían préstamos en efectivo. El denunciante solicitó el préstamo y para acceder al mismo debía realizar un giro, lo hizo en dos oportunidades y luego no logró comunicarse nuevamente con el anunciante que se comunicaba anteriormente.

HURTO EN FINCA

Desde una finca ubicada en calle Jaime Romans, en horas de la madrugada hurtaron

una garrafa para gas y un termo. No fueron constatados daños ni forzamientos en la finca.En el caso viene trabajando personal de Seccional Séptima de Bella Unión.

MARCHARON CON LAS

LONAS DEL CAMIÓN

Efectivos de Investigaciones de la Policía de Bella Unión viene trabajando en una denuncia más de hurto. De un camión que permaneció estacionado frente a una finca ubicada en calle Melo, en horas de la noche mediante daños en el candado de un cajón que se encontraba en la zorra del vehículo, hurtaron dos lonas.

HURTO DE

MOTOCICLETA YUMBO

Fue denunciado este lunes en la Comisaría Séptima de Bella Unión el hurto de una motocicleta marca YUMBO matrícula GBJ 767, sustraída en horas de la noche desde el predio de una vivienda ubicada en Barrio Sur, donde se encontraba estacionada sin traba de seguridad.

HURTO DESDE EL

INTERIOR DE VEHÍCULO

Desde el interior de un automóvil marca FIAT, que se encontraba estacionado frente

a una vivienda ubicada en continuación calle Pedro Acosta, hurtaron un gato mecánico, herramientas y una radio marca PIONNER. Personal de Investigaciones de Bella Unión practican averiguaciones.

Hospital de Artigas incorporará nuevo tomógrafo

El Presidente de ASSE, Dr. Leonardo Cipriani, anunció que se incorporará un nuevo tomógrafo en el Hospital de Artigas y se instalará una Casa del Desarrollo de la Niñez. Cabe destacar que este departamento, es el que tiene mayor porcentaje de afiliados de ASSE en todo el país, brindando cobertura a un 77% de su población total.

Así lo informó el jerarca este martes 6 de octubre, luego de una intensa agenda en el departamento de Artigas que viene llevando adelante desde el lunes, a los efectos de interiorizarse del estado de situación y dialogar con autoridades, funcionarios y afiliados de ASSE de diferentes localidades.

Precisamente la visita al Hospital Departamental, fue el último tramo del cronograma llevado adelante, en donde Cipriani, en diálogo con la prensa, afirmó la importancia de la complementación.

Consultado sobre la posible realización del Carnaval, Cipriani afirmó que hasta el momento no se ha considerado el tema, pero que en la situación de hoy no es viable. Destacó que cada paso se hace sumamente estudiado y con los protocolos necesarios desarrollados por el Ministerio de Salud y el grupo científico asesor, de acuerdo al mandato de Presidencia de la República.

En ese sentido, enfatizó que no se priorizan los aspectos económicos y sociales, sino los sanitarios.

En cuanto al tema de Salud Mental, dijo que es clave en esta gestión y se aumentará presupuesto y horas de psiquiatría. Lo consideró de vital importancia en todo el país e indicó que Artigas actualmente no cuenta con estos profesionales en ASSE.

Subrayó que el presupuesto incluye 375 millones de pesos. Dijo que actualmente ASSE cuenta con 316 cargos de psiquiatría y 3.800 horas semanales, lo cual es insuficiente. Por lo tanto, las mismas se aumentarán a casi 7.000; al tiempo que se apunta a equiparar los salarios de estos profesionales con los del sector privado.

Destacó que los profesionales que trabajan en ASSE son muy capacitados y comprometidos con su tarea, y que es necesario mejorar condiciones edilicias de internación y crear nuevas Casas de Medio Camino.