Homicidio en balneario Los Pinos- supuesto autor formalizado por 180 días

El sol ya dejaba verse en el horizonte.-Era el amanecer de un domingo más en Bella Unión.-No iba a ser como tantos otros.-Este domingo 11 de octubre ha quedado en el más triste de los recuerdos.-Marcado por la muerte violenta de un jovencito y marcado el lugar una vez .-El lugar, balneario Los Pinos .-Un importante porcentaje de la juventud cañera se concentró en la noche del sábado y ya entrada la madrugada del domingo en este balneario con costas sobre el Río Uruguay.-El atractivo siendo ser uno más de la movida de lo moderno; sonido automotivo.- El escuchar música pero a la vez ingiriendo bebidas espirituosas.

-El tiempo horario transcurriendo y lo que comenzó como una fiesta normal , de charlas y risas, música y consumo, va transformándose en actos de violencia.-Primero una riña en un sector.-Corridas.-Sangre que brota de algun rostro.-Mas allá otras corridas , algunos golpes, puntapiés , caídas.-Otros siguen sentados charlando y otros atentos a cada pelea.-Y ocurre lo menos pensado.-Tras algunas corridas, alguien que tenía entre sus ropas un arma blanca y la utiliza.- El frío metal que penetra en la humanidad de un jovencito de tan solo 19 años.- Horas después se constata su fallecimiento.- Un joven de 20 años de edad, supuesto autor, se entregó el domingo en horas de la noche a las autoridades.-Ayer lunes la Justicia formalizó al supuesto autor del hecho por 180 días de prisión preventiva, periodo en el que Fiscalía reunirá pruebas para posteriormente presentar la acusación respectiva ..- Algunos que estaban en el lugar filmaron diferentes momentos de los actos violentos ,filamciones que fueron volcadas a redes sociales y de las cuales se hicieron eco los grandes medios televisivos montevideanos.-

La omisión de asistencia

De unos años a esta parte, la ciencia avanzando , lo que nos permite contar con teléfonos con cámara .-No solo para captar momentos de alegría o de recuerdo familiar, sino para grabar momentos violentos de mayor o menor magnitud.-Es en este plano que ante un hecho violento, celular en mano pretendemos captar lo que está sucediendo y nos olvidamos de ser solidarios con quien está necesitando cierta ayuda, que en algún caso pueda poner en riesgo la vida.-En una palabra, filmamos la desgracia ajena.-De lado dejamos nuestra parte fraternal, protectora con el desprotegido, lo conozcamos o no.-En una palabra, estamos negando nuestra humilde cooperación, la ayuda al herido, al moribundo.-

Artículo 332-

(Omisión de asistencia)

El que, encontrando abandonado o perdido un niño menor de diez años, o una persona incapaz de bastarse a sí misma por enfermedad mental o corporal o por vejez, omita prestarle asistencia y dar cuenta a la autoridad, será castigado con la pena del abandono, disminuida de un tercio a la mitad.

La misma pena se aplicará al que, por negligencia, dejare de prestar

asistencia, dando cuenta a la autoridad, a un hombre desvanecido o herido, sepultado o en situación en que corra peligro su vida o su integridad física.

Los Pinos, lugar de ensueño o de tristes recuerdos

El muy promocionado balneario Los Pinos se encuentra a poco más de cuatro kilómetros de la planta urbana de Bella Unión, siendo parte del área protegida de Franquía.-Es en Semana Santa o de Turismo que el lugar acapara la atención.- Recibe a familias y grupos de jóvenes de la ciudad que van a acampar , algunos días o toda la semana.-Los Pinos no solo permite el contacto con la naturaleza, sino que a lo largo de algunos años a esta parte viene escribiendo páginas « de las otras «.-Para no pocas familias, el lugar trae recuerdos trágicos.-Hay quienes han perdido la vida ahogados ( asfixia por sumersión) mientras se bañaban en esa zona.-Hay quienes han resultados heridos de consideración debido a riñas .- Hay quienes eligieron ese lugar para quitarse la vida ( suicidio).- No han faltado los robos a turistas ocasionales .-Hay antecedentes de jovencitas violadas ( atentado violento al pudor), han habido homicidios , el último este segundo domingo de octubre de 2020.-Para una ciudad con poco más de 12.000 habitantes en su planta urbana, son muchos los hechos tristes , lamentables, que han ocurrido en un lugar costero turistico , al que habría que cuidar al máximo .-Por estas horas , en el Uruguay todo « balneario LOS PINOS», de Bella Unión fue noticia.-Sin dudas no es lo mejor si pensamos en atraer visitantes.-

Para encuadrar – por primera vez asistimos

a una zafra sin paros ni otras yerbas

Esta semana que dejamos atrás culminó una zafra cañera más en el historial de esta industria de Bella Unión.-Historia que comenzó con los ingenios de Cainsa ,Calpica, Calnu y ahora siendo ALUR.-Una actividad industrial que fue conflictiva desde su nacimiento mismo entre las partes.-Los reclamos en las décadas de los 50 y 60 de los cortadores, los denominados « peludos» y los plantadores definidos como « gringos».-Un pasado de marchas cañeras a la capital del país buscando jerarquizar la labor del trabajador rural y no seguir siendo explotados.-Un pasado de paros, huelgas, piquetes,ocupaciones campamentos y tantas otras medidas de lucha por parte de diferentes actores.- Medidas que en su momento tomaron los cortadores nucleados en el sindicato UTAA, en algún otro los productores fuesen de una u otra gremial APCANU o UPCANOR , en otro los camioneros, en otro obreros de la planta industrial agrupados en el sindicato SOCA y en otra oportunidad obreros de agro ALUR, en fin, así ha sido la historia cañera hasta la actividad de corte y tarea industrial hasta el año pasado.-Era « matemático» que se desatara algún conflicto durante cada zafra.- Siempre se dijo que los conflictos iban de la mano de la zafra .-Caminaban juntos.-Es por demas entendible.- De que valía hacer un conflicto en pleno enero o febrero.-Pero como todo,llegó un año que la zafra se desarrollo sin contratiempos.-Desde su comienzo hasta su finalización, tanto las tareas en el campo como corte y traslado, así como en la planta indutrial, sin ningun conflicto.-Ese año, esa zafra cañera, ha sido la que ha culminado la semana pasada.-Así como año a año, zafra a zafra desde esta corresponsalía dedicabamos parte a señalar la marcha de los conflictos, enhorabuena que desde esta misma pagina de EL PUEBLO, hoy brindemos y aplaudamos con beneplacito la culminación de la actividad en plena armonia.-Somos sabedores que a nivel de los trabajadoes , sean del campo o industriales , tienen determinadas dudas sobre el futuro.

-Que se entienda.-Hacemos mención a una zafra que terminó y que es histórica porque no ha tenido conflictos durante el desarrollo de la misma.-