Por un mes se suspenden infinidad de actividades sociales, deportivas, políticas y recreativas en nuestro departamento

En las últimas horas el Director Departamental de Salud, de Artigas, Dr. Marcos Leonardi, dio a conocer un comunicado donde expresa que diversas actividades no podrán realizarse en todo el departamento de Artigas, debido a la pandemia.

En su parte medular el comunicado expresa: « Se suspenden todas las actividades que generen aglomeración de personas y en las cuales no hay protocolos nacionales que la habiliten en forma transitoria, hasta el 14 de setiembre de 2020. Las actividades que se suspenden hasta el 14 de setiembre son las siguientes :

-Actividades hípicas (carreras, criollas, pruebas de riendas, paleteadas).

-Bailes.

-Festivales.

-Fiestas.

-Resto-pub.

-Desfiles.

-Cenas shows.

-Automovilismo.

-Motociclismo.

-Actividades deportivas relacionadas al fútbol en todas sus categorías.

-Reuniones políticas

-y toda aglomeración de personas.

Quienes realicen eventos no autorizados, que atenten contra la salud pública, quedarán sujetos a las responsabilidades que les imputa la Constitución de la República.

Allanamiento e incautación de estupefacientes y

dinero en efectivo

Mediante orden de allanamiento recibida del Juzgado Letrado de Segundo Turno de Paso de los Toros de la ciudad de Tacuarembó, para una finca ubicada en calle Treinta y Tres, efectivos de Bella Unión, incautaron en la misma, dinero en efectivo, siete envoltorios de nylon blanco, conteniendo en su interior 3 gramos de cocaína y dos teléfonos celulares.

Por disposición de La señora Fiscal Letrado Adscripta de Primer Turno de la ciudad de Bella Unión, un joven de 23 años de edad fue conducido desde el lugar e ingresó detenido.

Finalizada la audiencia, el magistrado actuante hizo lugar a la solicitud de formalización de la Investigación preliminar contra el detenido, por la presunta comisión.

De un delito de suministro de estupefaciente en calidad de autor, Imponiéndole como medida cautelar el arresto en su domicilio durante 120 días.

Ante la ola de abigeatos en esta región,

El jefe de policía de Artigas se reúne con productores

El día jueves 13 de los corrientes a la hora 09:00, el Sr Jefe de Policía e integrantes del Comando, realizarán en local Itacumbú, en jurisdicción de Seccional 6ª. de Tomas Gomensoro, una reunión con productores rurales de la zona. Mientras que día Viernes 14 de los corrientes a la hora 09:00, la reunión con el Sr. Jefe de Policía e integrantes del Comando, se hará con vecinos y productores de la localidad de Baltasar Brum, jurisdicción de Seccional 8va en el Club Central. En ambas reuniones los vecinos y productores podrán realizar sugerencias y plantear sus inquietudes.

Investigan supuesta estafa cometida

desde Bella Unión

Fue perpetrada en perjuicio de una persona del sexo masculino de 51 años de edad, domiciliado en el departamento de Canelones, quién manifestó haber sido engañado a través de una red social, adquiriendo un motor fuera de borda, el que se encontraría en la ciudad de Bella Unión, haciendo en dos oportunidades el giro de dinero con el importe de la compra, a nombre de una persona del sexo femenino. Las comunicaciones se realizaban por Whatsapp.

El damnificado viajó hasta la ciudad de Bella Unión para levantar la compra, constatando que se trataba de una maniobra engañosa ya que el número de puerta que constaba en la publicación no existía. Ahora la Policía trabaja en la supuesta estafa.

Hurto en Cuareim

Efectivos de la Séptima de Bella Unión viene investigando un hurto cometido en Cuareim.

Desde el interior de un predio de dicho paraje hurtaron una chumbera doble caño, un equipo de audio con parlante, prendas de vestir y plantas.

El hecho se registró en ausencia de moradores, mediante daños en una ventana.