* Prefecto de la Barra , Iad Choli y el retorno a la normalidad tras los innumerables casos de COVID-19

Horas atrás el máximo jerarca municipal de Barra do Quaraí, Brasil, Prefecto Iad Choli para puntualizar sobre la pandemia ; «Recibimos la gran noticia de la Secretaría de Salud, que solo estamos con 1 (uno) caso activo de COVID-19 en nuestra ciudad. En pocos días estábamos con un número muy alto de personas infectadas, debido a todos los cuidados y esfuerzos del equipo de salud que siempre están alerta y dispuestos a ayudar en la lucha contra este virus podemos controlar esta situación.

Y por esa razón no podemos aflojar en todos los cuidados, siempre debemos ejercerlos pensando en un bien mayor que es nuestra salud»

SOLO UN CASO EN LA BARRA DO QUARAÍ

De acuerdo al boletín epidemiológico dado por la Secretaría de Salud de la Barra, estas son las actuales cifras sobre la pandemia del coronavirus en dicha localidad fronteriza con Bella Unión:

-CASOS CONFIRMADOS—— 54

-ACTIVOS————————— 1

-RECUPERADOS—————–52

-FALLECIDOS———————–1

-TESTADOS———————-326

——————————————————————

* Aquellos compañeros de selecciones campeonas de Luis Alberto Vera

Con dolor dimos a conocer la partida del ex futbolista profesional Luis Alberto Vera, quién tras afincarse en Bella Unión , rápidamente se integró de lleno al deporte local.-Luis fue campeón de Litoral defendiendo a la selección blanca de Artigas en la edición 1962/1963 y fue Campeón Sudamericano integrando la selección uruguaya en 1967.- Épocas de notables futbolistas tanto a nivel departamental como nacional.-Por eso desde esta corresponsalía para recordar aquellas integraciones , siendo Luis Alberto , uno de ellos:

ARTIGAS CAMPEÓN DEL LITORAL 1962/1963

Nelson Ipar, Jorge Barreneche, Ambrosio Fagundez, Silvano Ipar, Vicente Lemos, Silvio Luppi, Ventura Palma. Luis Alberto Vera, Ramón Perez, Nelson Carvallo, Santiago Focco, Ari Gimenez, Osvaldo López, Luis Murillo, Jorge Paz.-DT ; Mario Ayala.-

SELECCIÓN URUGUAYA CAMPEÓN SUDAMERICANO 1967

Ladislao Mazurkiewicz , Jorge Acuña , Edgar Baeza, Miguel Angel Bazzano, Omar Caetano, Jacinto Callero, Héctor Cincunegui, , Pablo Forlan , Luis Alberto Vera, Abayubá Ibañez, Carlos Martínez, Julio Montero Castillo, Juan Martín Mujica, Juan Oyarbide, Juan Carlos Paz, Domingo Pérez, Pedro Virgilio Rocha, Hector Salvá, Ruben Techera, José Urruzmendi, Luis Alberto Varela.- DT , Juan Corrazo.-

——————————————————————

* Estudiantes y padres preocupados

Un año atípico en todos los aspectos de la vida.-Ello debido a la pandemia del Covid 19.- Para la enseñanza un año complejo realmente.-En este contexto donde abundan las incertidumbres a nivel de determinados grupos , una inquietud de estudiantes y padres de Bella Unión , se hizo llegar a esta corresponsalía .

– La preocupación es la siguiente; La nueva normalidad ha cambiado sustancialmente la formación académica de nuestros jóvenes, con clases presenciales, semi presenciales, días alternados, mediante plataformas como zoom, donde el docente dicta su clase desde su casa y los alumnos a través de esta plataforma tienen la posibilidad de hacer un seguimiento de los cursos.

– Pero hay gran preocupación, porque ninguno de estos medios alternativos ha logrado que los estudiantes cuenten con profesores de todas las materias y más preocupante aun es que no saben si van a terminar el año y que aún terminándolo no tendrían cómo dar un examen libre de esa materia porque tal vez no lleguen a tener ni el 20 o el 30 % del total de horas exigidas por el curso.- Y aquí no termina el problema.

Hay jóvenes que están terminando su bachillerato y el próximo año están ingresando a las distintas universidades, y esto se complica mas aun , hay materias que son básicas , propias de la orientación que eligieron y alli se sientan las bases para luego volcar todos esos conocimientos en materias especificas de la carrera.

-La preocupación radica en el nivel alcanzado para ingresar a la universidad.

-Es indudable que las autoridades también deben de tener sus lógicas preocupaciones, siendo en defintiva quienes deberán tomar cartas en el asunto.-

——————————————————————

* Bella Unión con cinco casos positivos de COVID-19

Cuatro escolares y un cortador de caña de azúcar, son quienes hoy padecen Covid 19 , en Bella Unión.-El resto de los casos positivos se fue recuperando con normalidad.-En el resto del departamento de Artigas no hay casos del coronavirus.-