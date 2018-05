Mayo,mes aniversario de Bella Unión. El domingo 13, nuestra ciudad estará festejando sus 189 años de existencia (1829 – 2018). Una ciudad que pasó por varios nombres para llegar a su denominación actual. Entre ellos llevó por algunos años el nombre de la Santa limeña,Santa Rosa. Ciudad que fue fundada por el General Fructuoso Rivera y familias indígenas guaraníes.

Desde hoy para comenzar a compartir datos del pasado, los cuales forman parte de la historia de esta comarca. Al delinearse las Calles de Bella Unión, y ubicación de recintos como el abasto, cementerio y hospital, digamos que al nacer Bella Unión, el abasto estaba ubicado en la zona norte, pasando décadas después a zona sur, zona denominada La Tablada. El hospital estaba ubicado hace más de 180 años en zona sur, fuera del casco del pueblo. La necrópolis si estaba ubicada desde el nacimiento de la comunidad, en zona sur.

ASÍ LOS NOMBRES DEPLAZA Y CalleS EN 1829 ANTES (1829) – HOY (2018)

Plaza Rivera—————————————————————————Hoy Plaza 25 de Agosto

Calle General Fructuoso Rivera—————————————— Hoy Gral. Fructuoso Rivera (la única que mantiene su denominación en 189 años )

Calle de la Unión———————————————————————Hoy Atilio Ferrandis.

Calle de la Concordia————————————————————Hoy Dante Porta.

Calle del Coronel Cavallero—————————————————Hoy Canelones

Calle de los Guaraníes————————————————————Hoy Salto

Calle Don Bernabé Rivera—————————————————Hoy Avenida General Artigas

Calle de la Amistad—————————————————————Hoy Aparicio Saravia

Calle de la Felicidad—————————————————————Hoy Wilson Ferreira Aldunate.

Calle de los Dragones Libertadores————————————Hoy Melo

Es de hacer notar que la hoy Calle Casimiro Soto en 1829 no existía en el plano.

Calle del Rincón de las Gallinas—————————————Hoy Mones Quintela.

Calle de la Libertad—————————————————————Hoy Paz Aguirre.

Calle Ybicuí—————————————————————————Hoy Mercedes.

Calle del Puerto———————————————————————Hoy Río Negro

Es de hacer notar que la hoy Calle Durazno,en 1829 no figuraba en el plano.

Calle de los Vencedores——————————————————Hoy Dr. Romeo Bianchi.

Calle de la Unidad Verdadera———————————————Hoy Jaime Romans.

Calle de la Constitución——————————————————Hoy Enrique Ferreira.

Calle de la Esperanza————————————————————Hoy Lirio Moraes.

Calle Don Iglesias——————————————————————Hoy Saúl Facio.

Calle Don Augusto Posolo————————————————Hoy Martín Dermit.

Las hoy Calles, Joaquín Suárez, Asencio, José Enrique Rodó, Dr. Pedro Acosta, Treinta y Tres, San José, Cerro Largo y Lavalleja, en el plano de 1829 no existían, ya que la planta urbana culminaba en la hoy Martín Dermit. Al llegar a la intersección de Gral. Rivera y Posolo (Gral. Rivera y Martín Dermit), aquellos fundadores doblaban a la izquierda, transitando un camino que los llevaba hasta la frontera con Brasil.