No cesa la ola terrible de hurtos en comercios y fincas particulares en la jurisdicción de Bella Unión. En las últimas semanas aún más se incrementaron los delitos. No hay noche que no golpeen en tal o cual comercio y finca. Esta situación ha llevado a que tanto el Centro Comercial e Industrial como vecinos, soliciten a gritos revertir esta situación. El Centro citando a los empresarios a reunión y los vecinos convocándose a través de redes sociales a la masiva concentración a realizarse hoy miércoles 27 de junio, en plaza José Pedro Varela, a las 17 horas. Horas atrás otros hurtos se denunciaron.

OTRO COMERCIO

Desde un comercio ubicado en Avenida Artigas, hurtaron dos teléfonos celulares marca Samsung y LG, así como dinero en monedas. El ilícito fue perpetrado mediante la rotura de una vitrina.

EN FINCA DE CALLE CERRO LARGO

Desde una finca ubicada en calle Cerro Largo, hurtaron una computadora portátil marca Toshiba, una licuadora, una plancha para cabello, una máquina de coser marca Punktal, además de ropas varias. Para cometer el hurto, él o los autores procedieron al desprendimiento de la reja de una ventana en horas de la noche, en ausencia de los moradores.

DETENIDO EN INTERIOR DE FINCA

Tras denuncia de hurto de joyas, dinero en efectivo y otros efectos, formulada por la propietaria de una finca ubicada en calle Treinta y Tres, quién en horas de la mañana sorprendió a una persona del sexo masculino, mayor de edad, en el interior de su finca, el mencionado hombre fue conducido y por disposición de la Sra. Fiscal de Bella Unión, permanece detenido. Las actuaciones continúan.

LE LLEVARON TODA LA MERCADERÍA

Con mil sacrificios se aprestó a reabrir un kiosko ubicado en la intersección de calles General Fructuoso Rivera y Lirio Moraes. Al poco tiempo ya le habían hurtado mercaderías. los hurtos no cesaron. Finalmente una noche lo desvalijaron totalmente al kiosko. Al dueño anterior del pequeño recinto, le pasó exactamente lo mismo, por lo que terminó abandonando la actividad comercial.

FRENTE AL MUNICIPIO

No escapó a la locura delictiva cañera el Auto servicio San Jorge, empresa ubicada en Avenida Artigas, frente al edificio central del Municipio de Bella Unión. Sufrió daños y hurto el súper. Igual sucedió con otras importantes empresas de la Avenida como son los comercios de la familia Bravi.

MÁS PRESENCIA POLICIAL EN LA NOCHE

El clamor popular de la población a través de la redes sociales es poder tener más patrullaje policial en la noche y madrugada. Los delitos en un 80 por ciento ocurren en las primeras horas de la noche o madrugada, por tanto, extremar la vigilancia con recorridas en horas nocturnas.