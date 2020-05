Ahora más que nunca «quédate en casa» Bella Unión tiene su primer caso de Covid-19

El maldito virus finalmente llegó a suelo cañero. Ya tenemos en la ciudad el primer caso del nuevo coronavirus. Artigas de esta forma pasa a ser el departamento con casos positivos en dos ciudades distantes una de la otra, mas de 130 kilómetros. Nos salvamos hasta el momento de no tener enfermos de dengue. Nos salvamos hasta el momento de no tener humanos enfermos de lehismaniasis (perros si), pero no hemos tenido la misma suerte de salvarnos de no tener un positivo del virus Covid-19. EL coronavirus presente en toda la región.

ESTE PRIMER CASO

Quiera Dios que sea el único. Se trata de una persona del sexo femenino de 29 años de edad. Tras presentar cierto malestar consultó en Salud Pública este jueves 28 de mayo, conociéndose el resultado este sábado 30. El análisis realizado dio positivo para Covid-19. Según datos primarios, al único lugar que concurrió hace pocos días atrás fue a Barra do Quaraí. Se trata de una vecina de uno de los tantos barrios de la ciudad, la que está ahora en cuarentena en su domicilio al ser leves los síntomas y no necesitar ser internada en el Hospital local. Las autoridades de la salud de inmediato procedieron a realizar los hisopados a todos los miembros de su familia, así como a las personas con las cuales la mujer mantuvo contacto, estando ahora a la espera de esos resultados.

CUANDO SE DECÍA: NO VAYAN A LA BARRA

Cosas del destino. No vayan a Barra do Quaraí porque hay casos positivos en Uruguayana, decíamos los bellaunionenses. Resulta que la Barra sigue invicta, tiene cero caso y Bella Unión aparece con uno. Ahora serán los barrenses que van a decir: no vayan a Bella Unión que ellos tienen Covid-19. Cosas de frontera.

ARTIGAS CON CASOS EN DOS CIUDADES

La ciudad de Artigas tiene dos enfermos de Covid-19. Se trata de dos funcionarios (uno es médico) de la conocida mutualista privada departamental. Ahora con el primer caso confirmado de Covid-19 en Bella Unión. Por tanto, nuestro departamento con casos positivos ubicados en dos zonas de frontera. La ciudad de Artigas, frontera con Brasil y Bella Unión, frontera con Brasil y Argentina.

SOLAMENTE FUE A LA BARRA

Según datos que se manejan de buena fuente, este caso positivo de Bella Unión, la paciente no hay viajado ni a la ciudad de Artigas ni a otro departamento en los últimos tiempos. Al único lugar que concurrió días atrás fue a Barra do Quaraí.

AHORA A EXTREMAR AL MÁXIMO LOS CUIDADOS

De aquí en más será cuestión de extremar la higiene. Una cosa era saber que en Bella Unión no había casos positivos y otra que tengamos. Si se logra frenar y que en definitiva no se propague el virus, como sucedió en la ciudad de Salto que exitosamente se logró aislar por completo los casos positivos que en su momento aparecieron, estaremos ganando una gran batalla.

IMPACTO

Para una localidad de pocos habitantes como lo es Bella Unión, ya que no estamos hablando de una ciudad capital, sin dudas que tener un caso positivo de Covid-19 causa en la ciudadanía un gran impacto. Mucho se habló del tema estos días anteriores por la llegada de cortadores de caña de azúcar provenientes de ciudades del estado de Rio Grande del Sur. Por ahora dichos cortadores no han manifestado ningún síntoma y están abocados a sus tareas de corte.

CECOED y dirección de salud confirman el primer caso

El Director Departamental de Salud de Artigas, Dr. Marcos Leonardi y el Coordinador Departamental de Emergencia de Artigas CECOED, Juan José Eguillor, en horas de ayer sábado dieron a conocer a la población un comunicado que señala lo siguiente:

Ante el primer caso de Covid-19 en la ciudad de Bella Unión, informamos a la población que:

1 Los procedimientos médicos se han realizado y se realizan dentro de los protocolos establecidos.

2 Que la persona que cursa la enfermedad se encuentra en cuarentena en domicilio.

3 Que se está realizando la trazabilidad del contacto y lugares que concurrió la persona.

4 Se solicita a la población a mantener la calma.

5 Hay un equipo médico trabajando en reunir toda la información.

6 En las próximas horas se realizará una conferencia de prensa con las autoridades de ASSE Bella Unión quienes ampliarán las informaciones.

7 Por consultas de cuadros respiratorios no urgentes llamar al 091 353 131.

El prefecto de Barra do Quaraí, Iad Choli, advierte a su población sobre el primer caso de Covid-19 en Bella Unión

Estamos pasando por este momento delicado de pandemia, donde debemos intentar mantener el aislamiento social, y siempre seguir estrictamente todos los cuidados necesarios para combatir el Covid-19, en vista que tenemos en Uruguayana, nuestra ciudad vecina, 44 casos de personas infectadas por el CORONAVÍRUS y hoy tuvimos la triste noticia de que se confirmó el 1° caso en la ciudad de Bella Union en Uruguay.

Pido encarecidamente a todos los ciudadanos y comerciantes locales de nuestra ciudad que redoblen los cuidados.

Usá máscaras.

Laven bien las manos con agua y jabón al llegar a casa.

Usa alcohol en gel.

Nosotros del poder público siempre estaremos buscando las mejores medidas para la lucha contra esta pandemia.

Junto con el Ejército Brasileño haremos la desinfección de los autos.

Seguiremos con las barreras sanitarias.

Vamos a mantenernos unidos para seguir enfrentando esta batalla. «SePuderFiqueEmCasa».

Unidad de salud «sesa Barra do Quaraí » sobre el caso del nuevo coronavirus en Bella Unión

Recibimos en este sábado 30/05/20 la confirmación de un caso de Covid-19 en la ciudad de Bella Unión, ciudad esta que hace frontera con nuestro municipio y culturalmente es nuestra ciudad hermana. Nos solidarizamos con los hermanos uruguayos y deseamos que todo transcurra bien.

Nuestra ciudad ha implementado barreras sanitarias, directrices en el comercio, prueba de personas sospechosas (según protocolos estatales y ministeriales), además de la atención de nuestros profesionales de salud en las unidades de salud.

Días atrás vivíamos una «situación cómoda», teníamos pocos casos en Uruguayana y ninguno en Bella Unión, en los últimos días nos topamos con una realidad diferente, teniendo el crecimiento de casos en Uruguayana y el primer caso en Bella Unión.

Nos gustaría, ante este panorama de tranquilizar a la población de Barra do Quaraí, destacando que estamos tomando todas las medidas posibles para contener la aparición del virus en nuestro municipio.

Ante eso, queremos resaltar que la manera más efectiva de evitar las contaminaciones por el virus se refiere al comportamiento de cada uno, el comportamiento que cada «ciudadano responsable», debe adoptar en el día a día.

Las barreras que hemos implementado tienen el propósito de captar a las personas con síntomas, pero sabidamente hay personas que no presentan síntomas, y desafortunadamente, transmiten el virus.

Si evitamos aglomeraciones, dejamos las fiestas de cumpleaños para después, las visitas de compadre y comadre, las visitas entre las personas de diferentes municipios, los besos y abrazos, que en otro momento serán posibles, saldremos de esta situación ilesos.

Haz tu parte y todo saldrá bien, el virus solo se propaga por la proximidad o por el contacto directo de las personas.

Lávate tus manos, usa la máscara, evita apretones de mano, abrazos y besos, no comparta el mates o cualquier otra bebidas y en caso de dudas o síntomas como fiebre, dolor de garganta, dolor en el cuerpo, tos, y falta de aire, llama a la atención o busque nuestros equipos de salud.

Estamos atentos y siguiendo las recomendaciones científicas para lidiar con esta situación y con la colaboración de todos, si Dios quiere estaremos bien.