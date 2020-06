La Escuela Nº 3 celebra hoy su 159 aniversario

El 5 de junio de 1861 iniciaba sus actividades en Bella Unión, la Escuela Nº 3, de enseñanza primaria.

-Hoy viernes 5 dicha casa de estudios conmemorando sus 159 años de existencia.-En el transcurrir del tiempo, pasó a llevar el nombre de la reconocida docente uruguaya, de enorme trayectoria a nivel internacional, nacida precisamente en Bella Unión, hacemos referencia a María Orticochea.-Una importante arteria de Montevideo lleva su nombre, así como el Instituto Normal de la ciudad de Artigas .

-En su inicio , la escuela solo era para varones, siendo el primer director el Mtro, Federico Campos.-Es en 1863 que se transforma en escuela mixta, siendo la directora, Mtra. Manuela Ansorena.-Se trata de la primera escuela en entrar en funcionamiento tras fundarse la Colonia del Cuareim ( Bella Unión) el 13 de mayo de 1829.-Felicidades Escuela Nº3.-

El lunes el municipio retoma sus tareas habituales

Las Oficinas Centrales del Municipio de Bella Unión tras una semana sin actividades debido al caso positivo de Covid-19 de una femenina que había sido atendida por funcionarios municipales, se había resuelto, suspender la atención al público.

-Este venidero lunes 8 de junio se retomará la habitual agenda de trabajo.

– Las diferentes secciones ubicadas sobre Avenida Artigas estarán atendiendo al público de 12 a 18 horas.-

Test de COVID-19 dieron negativo

El sábado 30 de mayo ,Bella Unión era noticia por el primer y único caso hasta el momento del nuevo coronavirus.-Al día siguiente , agentes de la salud local, con la realización de test a toda persona que hubiera mantenido contacto con la femenina de 29 años que había dado positivo.-Recién ayer jueves se conocieron algunos resultados.-En este caso se trata de los hisopados realizados por ASSE, los cuales todos dieron negativo.- Están faltando aún conocer los resultados de los test realizados por la mutualista privada a los funcionarios municipales.-Felizmente el virus en Bella Unión, por ahora se estancó en un único caso.-

EN ARTIGAS UNO SE RECUPERÓ

En la ciudad de Artigas eran dos los casos de Covid-19.- Uno ya se recuperó , siendo dado de alta, quedando por tanto un caso , el que está en cuarentena , esperando su total recuperación.-Nuestro departamento hoy teniendo dos casos, uno en la ciudad capital y el restante en Bella Unión.-

EN QUARAÍ SOLO UN CASO PERSISTE

Tras la expansión de casos positivos en la ciudad brasileña de Quarai , con el triste saldo de dos personas fallecidas a raíz del temible virus, los infectados que fueron en total 28 ( dos muertes), todo el resto se fueron recuperando .- Ya se recuperaron totalmente 25 personas, restando sólo una , la cual se encuentra internada en un centro asistencial .-

SIN CASOS EN LA BARRA

En cuanto a la situación sanitaria de Barra do Quaraí, la ciudad continúa sin casos positivos.

-Pese a que se han registrado más de 40 enfermos de Covid-19 en la ciudad de Uruguayana y el único caso en Bella Unión, en la Barra, pese a los test que se realizaron , no han detectado casos positivos.-

La Leishmaniasis sigue infectando perros en Bella Unión

Horas atrás el director departamental de salud de Artigas, Dr. Marcos Leonardi señaló que en lo que va de este 2020 ( hasta mayo) ya se ha realizado la eutanasia a un total de 41 perros , enfermos de leishmaniasis en Bella Unión.-El insecto flebótomo pica a un perro infectado.- Luego trasmite la enfermedad a otro perro o persona.- Se trata de una enfermedad zoonótica , ya que se trasmite de los perros a las personas, siempre actuando el insecto.-El impacto sobre la salud de las personas es bajo, desde el punto de vista de la cantidad de personas que se enferman , pero tiene una alta letalidad ya que de cada 10 personas que se enferman y no se atienden o no lo hacen a tiempo, pueden llegar a morir nueve y de los que se atienden a tiempo puede morir uno.-La eutanasia es un procedimiento veterinario que implica la muerte de un perro con una enfermedad incurable que merma de manera destacable su calidad de vida.- Para considerar la eutanasia como tal, tienen que ocurrir dos cosas ; que el diagnóstico de la enfermedad sea claro y que clinicamente no existan alternativas.-