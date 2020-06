Lodazal en decenas de calles de Bella Unión

Las recientes precipitaciones registradas en Bella Unión, las que no fueron importantes en volumen, pero sí en días de presencia del meteoro, provocaron una vez más, el profundo malestar de un alto porcentaje de la población, sobre todo la que tiene frente a su domicilio, calles de tierra.

No son pocas las calles, tanto paralelas a Avenida Artigas, como transversales, donde muchas de extremo a extremo son de tierra y otras muchas de tierra con algunas cuadras con deteriorado bitumen.

Arterias que nunca en casi dos siglos de existencia (casi nada, casi 200 años) se les construyó cordón cuneta de cemento y recibieron una capa de asfalto (ejemplo, las fotos de plena planta urbana, calle Treinta y Tres casi Canelones).

Vereda y calle, todo lo mismo. Fue en 1963 que Bella Unión fue elevada por el Parlamento Nacional, a la categoría de « CIUDAD «, dejando atrás el rótulo de « VILLA».

Lamentablemente aquel crecimiento de población y número de viviendas, por tanto, nacimiento de nuevos barrios, no fue acompasado por un trabajo concienzudo y planificado por las autoridades municipales, para elevar la calidad de vida de los bellaunionenses.

Cada gobierno departamental de turno, si hubiera apostado más a Bella Unión, no tendríamos esta calamidad de calles.

Tristemente llegamos a esta cruda realidad. El barro cuando llueve y tragando polvo cuando hay déficit hídrico.

El venidero 22 de octubre, se cumplirán 57 años que Bella Unión es ciudad y no pueblo ni villa. Si algún desprevenido turista (ya ha pasado con quienes han venido a comprar a los free shop), expresa «fui a un pueblo que está frente a Monte Caseros», para nada podemos enojarnos. Es la imagen que damos. Es realidad al fin.

Rapiñeros adolescentes con arresto domiciliario

Días pasados las redes sociales mostraban un atraco, donde uno de los rapiñeros portaba un arma blanca y el otro tenía una bolsa blanca en una de sus manos, con la cual pensarían llevarse el dinero, rapiña que finalmente no se concretó, huyendo ambos del local comercial ubicado en calle Lavalleja, zona este de la planta urbana de Bella Unión.

En cuestión de horas, la Policía de la Séptima ya había identificado a los atracadores, tratándose de dos menores de edad.

Con relación a este intento de rapiña, ya que no lograron concretar el delito, la Justicia se expidió horas atrás. Culminada la instancia, la Sra. Juez Letrado dispuso formalizar la investigación contra dos adolescentes autores del ilícito, por la presunta comisión de una infracción calificada como gravísima, de «Tentativa de rapiña en calidad de autores « debiendo los mismos fijar domicilio y no modificarlo sin dar conocimiento a la sede judicial y permanecer en arresto domiciliario durante 60 días.

Felizmente sin codiv-19 en todo Artigas

Este fin de semana que pasó se recuperaron los dos pacientes que quedaban con Covid-19 de los tres que habían sido afectados en nuestro departamento. En Artigas la recuperación de los dos funcionarios de la mutualista de la salud privada y en Bella Unión la recuperación de la femenina de 29 años. Por tanto, un inicio de semana sin casos del nuevo coronavirus en todo Artigas. Quiera Dios, que no aparezcan nuevos casos positivos. En Barra do Quaraí no se registró ningún caso y en la ciudad de Quaraí, solo hay un paciente internado. Recordamos que dos fallecieron y se recuperaron 25, restando uno que desde hace varios días está internado en el hospital de aquella ciudad brasileña, frontera con la ciudad de Artigas.

Aduanas decomisó prendas de vestir de comercios de avenida Artigas

Funcionarios aduaneros, contando con apoyo policial, llevaron adelante acciones en el centro de Bella Unión.

Un lunes 8 de junio por la mañana, con mucho movimiento por Avenida Artigas, donde quienes acertaron a pasar observaban el decomiso de mercaderías, consistentes en prendas de vestir.

Fueron varias bolsas negras repletas de ropas sin uso, las que carecerían de documentación de importación.

El operativo se desarrolló sin ningún contratiempo.