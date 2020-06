Hoy estaría cumpliendo 47 años

Dentro de los tantos hechos sin aclarar, pese al transcurrir de los años en la jurisdicción de Bella Unión, figura la violación y homicidio de una niña. Aquella niña, de un hogar modesto, hoy estaría cumpliendo 47 años si una mente perversa, malvada, demoníaca, no la hubiera ultimado. El 10 de junio de 1973 nacía en esta jurisdicción, la niña Marcela Beatriz Lima. Residía con sus padres y hermanos en zona de chacras, cercano al Centro Poblado Mones Quintela, ex CALPICA. Concurría a la Escuela Nº 32 de aquel poblado. La mañana del 16 de abril de 1984, como todos los días, concurrió a la escuela pero sin su hermano que aquel día no la pudo acompañar. Marcela Beatriz asistió a clase, luego pasó al comedor donde almorzó, para posteriormente subirse a su bicicleta para regresar a casa. Casa a la que nunca llegó. Primero fueron minutos, luego un par de horas y la familia ya salió en su búsqueda. No era de quedarse a charlar con alguien de su clase. De ahí en más la búsqueda fue incesante. La denuncia ante la Policía de la Séptima de la época. Cañaverales y más cañaverales desde la salida del poblado a su casa más dificultaba la busqueda. Familiares, amistades, vecinos, todos buscando metro a metro. Pasó una semana y nada de noticias. Al cumplirse la segunda semana de su desaparición, la más horrenda de las realidades. El cuerpecito de la niña, que tan solo tenia 10 años de edad era hallado en estado de descomposición, dentro de una plantación de caña de azúcar. Había sido violada y luego ultimada. Si Marcela Beatriz hoy viviera estaría cumpliendo 47 años. No pudo ser. Los años han pasado y nunca fue ubicado el homicida. Ya se cumplieron 36 años del horrendo hecho. Es uno de los tantos enmarcados en la crónica roja policial de Bella Unión que nunca, pese a la intensas investigaciones, se logro dar con el responsable.

Otra vez el ensañamiento con local cultural

Hace pocos meses atrás, utilizando botellas, se rompieron vidrios de sus ventanales. Anteriormente también el local había sido objeto de vandalismo. Horas atrás otra vez el salvajismo. Uno de los vidrios de dimensiones importantes fue destrozado.

Se trata del local cultural ubicado en la intersección de calles General Fructuoso Rivera y Enrique Ferreira, frente al Liceo Nº 1, donde en el pasado funcionó la sala de exposiciones de la Comisión Pro Museo, y que hoy es utilizada por quienes forman parte del taller de Pinturas y el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas de Bella Unión.

En la toma gráfica, el momento que ingresaban al local efectivos de Seccional Séptima tras recibir la denuncia correspondiente.

Galeno suplente de diputado asume como director del Hospital de Artigas

Se trata del Dr. Mateo Ayala. Fue informado por las autoridades de ASSE que pasaba a ser el nuevo director del Hospital de Artigas. Ayala integra la agrupación nacionalista del ex intendente Pablo Caram, siendo diputado suplente de la diputada titular Valentina dos Santos.

Arrebato en pleno centro

Ya circular por Avenida Artigas tiene sus riesgos. Ni en la principal calle de Bella Unión el ciudadano puede sentirse seguro. Sino lea. Sucedió en el inicio de esta semana. Un despojo, arrebato, fue perpetrado en horas de la mañana de este lunes 8, en perjuicio de una persona del sexo femenino, mayor de edad, que circulaba por Avenida Artigas a la altura de calle Treinta y Tres, a quién un desconocido le hurto una cartera con dinero y variada documentación. Personal de Seccional Séptima viene trabajando en el caso para ubicar al autor del delito.

Gomensoro contará con un centro diurno para adultos mayores

El Municipio de Tomás Gomensoro a dado a conocer que se han reanudado las obras de refacción del Club Uruguay. Una cuadrilla de la Intendencia comenzó a trabajar en ese lugar donde recordamos se va a adecuar el edificio para incluir y desarrollar un Centro diurno para adultos mayores. Contará con administración, habitaciones para relajación y descanso, consultorio, servicios, baños, cocina y una sala multiuso. Se trata de un convenio firmado entre el Municipio y el Sistema Nacional de Cuidados el año pasado. El costo estimado de la obra es de U$S 51.200 (dólares) para 128 metros cuadrados a reformar. Para T. Gomensoro es una obra muy importante no solo por el destino de la misma que beneficiará a personas de todas las edades, sino también porque se recuperará un edificio emblemático con una riquísima historia.