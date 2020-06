Unidad Escuadrones, un poco de historia

Ayer 15 de junio se conmemoraron los 47 años del conocido Cuartel de Bella Unión, UNIDAD ESCUADRONES.

Ubicándonos en la historia, en el año 1969 y por decreto del Poder Ejecutivo fue creado el Regimiento de Caballería N° 10 con sede en el dpto. de Artigas, dependiendo de la Brigada de Caballería N° 1, ubicada en el dpto. de Rivera.

El 7 de octubre 1970, el Regimiento de Caballería envió a 24 de sus efectivos a hacerse cargo del destacamento existente en Bella Unión, relevando personal del Batallón de Infantería N° 9.

Tres años más tarde, el destacamento llegó a contar con el número de efectivos correspondientes a un Escuadrón, creándose en ese momento formalmente el Grupo de Escuadrones «Bella Unión», perteneciente al Regimiento de Caballería N°10, siendo su primer jefe el Sr. Mayor José Sosa. Un 8 de mayo de 1980, por orden del entonces Comandante en Jefe del Ejército y en homenaje al Sdo. 1ª Eusebio Godoy Rodríguez, integrante de la Unidad quien cayó en cumplimiento del deber, se resuelve como fecha de creación del Grupo de Escuadrones de Bella Unión, el 15 de junio de 1973.

Desde sus inicios, la Sub unidad tuvo como misión principal custodiar la frontera noroeste de nuestro país, sumando un elemento de maniobra, cumpliéndose en una zona de acción de 3.250 km2, que abarca las localidades de Bella Unión, Baltasar Brum y Tomás Gomensoro.

A partir del año 2000 el Grupo de Escuadrones «Bella Unión», recibe unidades de transporte de personal, contando, hoy en día, con vehículos livianos de reconocimiento (Land Rover Rec.) y vehículos blindados de transporte de personal (Mowag), posibilitando, de esta forma, que se cumplan con todas las tareas asignadas por el mando.

Volvió el covid-19 a la ciudad de Quaraí

Un lunes 15 que amanece con la noticia en la frontera.

En su momento fueron dos muertes y 26 personas recuperadas, ya la ciudad de Quaraí sin casos del virus. Pero como la enfermedad está circulando en la región, retornó a esa ciudad. Se trata de un masculino, de 35 años de edad, quien llegó a Quaraí desde la ciudad de San Pablo con el nuevo coronavirus a cuestas.

Ahora el hombre se encuentra en cuarentena, esperando que no hubiera contagiado a nadie más.

En Santana do Livramento sus autoridades municipales y de la salud han aplicado duras medidas, teniendo en cuenta el aumento de casos positivos.

Motocicleta hurtada en 2019 fue recuperada

Efectivos policiales de Bella Unión que cumplían servicio en el PADO, recuperaron una motocicleta Yumbo, que había sido hurtada en el mes de febrero de 2019, cuya denuncia había sido radicada oportunamente. El birrodado se encontraba en poder de un joven de 21 años de edad, de nacionalidad brasileña, en un estacionamiento ubicado en Plaza Varela, siendo conducido. La Sra. Fiscal dispuso que dicha persona fuese emplazada sin fecha y que continúen las actuaciones en torno al hecho.

Un virus difícil de entenderlo

Si para la ciencia, para los grandes investigadores, científicos, eminencias, el nuevo coronavirus es difícil de entender su comportamiento, que deja para nosotros, el pueblo común y corriente. Por un lado, se dice que el virus Covid-19 es altamente contagioso y por ello las advertencias sobre el lavado de manos y uso de tapabocas. Pero por otro vemos que un muy alto porcentaje de quienes han contraído la enfermedad, no han sido elementos de contagio. Previo a que la persona decida consultar por cierto malestar, pueden pasar un par de días, un día, o menos de 24 horas. En ese lapso, el individuo está con la enfermedad en su cuerpo, por tanto, su saliva y sus manos, están diseminando el virus por su lugar de trabajo o en el ámbito familiar. Una vez que consulta, previo al resultado pasa a realizar una cuarentena hasta saber el resultado. El resultado lo confirma caso positivo y comienza otra historia. Todo pasa por la historia anterior. Esa donde andaba con cierto malestar, no consultó enseguida porque podría pasar ese decaimiento y fiebre, y fueron momentos cruciales en materia de «contagio». Acá viene el resto. Cuántos no contagiaron a nadie en ese periodo que ni sabían que portaban la enfermedad. ¿verdad que se cuentan por decenas y decenas. Como ejemplo tenemos los tres casos de nuestro departamento Artigas. No contagiaron a nadie. Por eso lo del título, un virus difícil de entenderlo.

Incautan carne, rieles y otros efectos

El sábado 13, en horas de la mañana, personas que circulaban en dos automóviles, dejaron abandonados en un establecimiento rural, ubicado en Guaviyú, partes de un ovino faenado, dos rifles calibre 22, y una chumbera adaptada para calibre 22. Posteriormente tras ser localizados, se incautó en uno de los automóviles, más carne ovina, dos cuchillos, parte de un binocular y una máquina para picar carne. Seis personas del sexo masculino, todos mayores de edad, fueron indagados. Por disposición Fiscal los conducidos fueron emplazados.

¿Cuándo otra bajante?

Después de muchos meses, viene del 2019, los ríos Uruguay y Cuareim han elevado su nivel tras las últimas precipitaciones en sus respectivas cuencas. Uno y otro curso de agua llegó a niveles tan bajos, que hacía décadas no ocurría en la zona. Una bajante que, según moradores ribereños, no recuerdan otra igual desde los años 50. Por un buen tiempo se pudo apreciar en toda su magnitud, en costa de Bella Unión, al « hombre de piedra» y en aguas jurisdiccionales de Monte Caseros, se apreció « la Mesa del Indio «. Las bajantes no son moneda corriente. Es más factible que el río salga de su cauce debido a lluvias, de que el mismo deje ver cientos y cientos de metros de su lecho.

Sino basta recordar las innumerables ocasiones que el Uruguay invadió el parque GENERAL RIVERA, y las veces que hemos observado al « Hombre de piedras. Por goleada, si fuera un partido de fútbol, es victoria de los «desbordes».