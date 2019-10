*La tan mentada integración de la triple frontera

Las ciudades de Barra do Quaraí (Brasil), Bella Unión (Uruguay ) y Monte Caseros (Argentina), en la triple frontera entre los tres países, cuentan a partir de este lunes con el primer Comité de Integración Trinacional del Mercosur, el bloque regional del que también forma parte Paraguay. La firma este lunes en Brasilia de un memorándum de entendimiento entre los tres países dio vida al comité de integración fronteriza del que forman parte estas tres ciudades separadas entre si por ríos y que sueñan desde hace décadas con más puentes que las conecten y que les permitan conformar un polo de desarrollo regional. El acuerdo permitirá que las cancillerías acompañen directamente y apoyen en lo posible las iniciativas de integración propuestas o ejecutadas por las autoridades de los tres municipios. El memorando fue suscrito en la sede de la cancillería brasileña por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, por el embajador de Uruguay en Brasil, Gustavo Vanerio y por el encargado de negocios de la embajada de Argentina en Brasil, Roberto Bosch. La iniciativa atiende una reivindicación de las tres ciudades, que sueñan con poner en marcha varias medidas de integración que les permitan conectarse y convertirse en una triple frontera tan activa como la que integran Foz de Iguazú (Brasil), Ciudad del Este (Paraguay) y Puerto Iguazú (Argentina). El instrumento de integración de la triple frontera “atiende una antigua demanda de los habitantes” de las tres ciudades destacó la cancillería brasileña en un mensaje en su cuenta de twitter. “El acto establece el primer comité fronterizo trinacional del Mercosur y tiene por objetivo mejorar el trámite de personas, vehículos y mercancías, y de propiciar el desarrollo y la integración económica, sin dejar de resguardar asuntos como seguridad, salud y medio ambiente” agregó la cancillería. En setiembre pasado, cuando las tres ciudades anunciaron su intención de constituirse en un espacio de integración, discutieron proyectos para integrarse en áreas como, infraestructura, comercio, facilitación fronteriza, defensa civil, educación, cultura, medio ambiente, turismo y deportes. (fuente EFE octubre 2019).

INTEGRACIÓN VERDADERA ERA LA DE ANTES SIN LA EXISTENCIA DEL MERCOSUR

Autentica integración, sin vericuetos, ni tantas idas y venidas, era realmente la de antes en esta triple frontera, cuando ni se pensaba en la existencia de creación del Mercosur. Asistimos un día si y otro también desde hace varios años a forjar una profunda integración entre Monte Caseros, Barra do Quaraí y Bella Unión. Sin embargo, lejos estamos de lograrse tan plena integración como la que realmente existió en el pasado, por ejemplo, entre Bella Unión Monte Caseros y viceversa. Debemos remontarnos a las décadas de los años 60, 70 y buena parte de los 80. Quienes son oriundos de Bella Unión son testigos de lo que hablamos. En materia comercial, el puerto de Bella Unión tenía desde el amanecer un intenso movimiento, con lanchas que llegaban y partían repletas de pasajeros y mercaderías. Los taxis de la época, como el de Cervini, por nombrar alguno, trabajaban sin cesar. Significa que en el pasado, nuestro puerto supo tener una vida activa comercial sin igual. Los empresarios, dueños de las embarcaciones de pasajeros, hoy recuerdan con nostalgia aquel movimiento llevando y trayendo pasajeros a través del majestuoso Uruguay. Desde hace unos 10 años no se le permite a un bellaunioense traer más de cinco kilos de comestibles desde Monte Caseros. Es lógico que para nadie resulta redituable pagar el pasaje en lancha ida y vuelta por solo cinco kilos de comestibles. O sea que integración comercial económica existía antes, sin el tan mentado y promocionado Mercosur. Pero hay más. Suman decenas y decenas las familias de Bella Unión que en los años 60 y 70, donde hubo que cruzar en lancha con algún familiar para ser atendido por el recordado Dr. Areta., en el Hospital Samuel W. Robinson. Aquello si era integración real. En plena madrugada o en horas diurnas, se cruzaba el “charco” con algún paciente cañero que ameritaba urgente atención médica. Los casereños atendían como si fuera un propio morador de Caseros. Desde hace ya algunos años, Monte Caseros cuenta con un Centro de Diálisis, sin embargo los pacientes renales de Bella Unión que necesitan dializarse deben ser trasladados a más de 120 kilómetros de su ciudad, es decir, a Salto o Artigas. Si existiera aún aquella integración efectiva, no dudamos que hoy los pacientes de Bella Unión que necesiten secciones de diálisis, podrían atenderse en Caseros como hace 50 o 60 años atrás. Hoy los pacientes renales pasan prácticamente el día fuera de su hogar ya que entre viajes y diálisis, le insume horas y horas. Si existiera verdadera integración como se pregona desde el nacimiento del Mercosur, la vida de los pacientes de Bella Unión, atendiéndose en Caseros, les permitiría no pasar tantas horas fuera de su hogar. En fin. Antes sin Mercosur, Bella Unión supo tener una genuina integración con Monte Caseros, tanto comercial como de salud. La realidad es muy otra. Muy diferente. Dejamos en claro que en salud, hay atención de pacientes de Barra do Quaraí, en el Hospital de Bella Unión. Enfocamos la realidad fronteriza de ayer y de hoy con Monte Caseros.

*Hoy Ademar cumpliría 68 años

El afamado escritor cañero, ya fallecido, Ademar Alves, hoy 16 de octubre estaría cumpliendo 68 años (16 octubre 1951 27 noviembre 2015). Con tan solo 18 años ya integraba una de la células guerrilleras del MLN Tupamaros que operaba en los monte de Naquiña, jurisdicción de Bella Unión. Fue detenido, pasando varios años en la cárcel hasta ser liberado en 1985. Concursó e ingreso a ANTEL de donde se jubiló. Fue que trabajando en el ente de las comunicaciones en sus tiempos libres, comenzó a escribir. Fueron 9 en total los libros, más centenares de publicaciones sobre diversos temas en diario EL PUEBLO así como semanarios. Recordamos sus libros:

Realidades Contadas (1998).

Sobreviviendo (1990).

El Gato Pedagogo (1991).

El Rubio es un mago (1994).

Simplemente Roque (1996).

Acuarelas de mi pueblo (2004).

Las estrellas no son nuestras (2006).

Crónicas desesperadas (2007).

La lectura y la libertad (2008).

Tuve el honor de haber sido invitado por él para acompañarlo en la mesa, en varios presentaciones de sus libros, realizando los análisis respectivos de cada obra. Amigo Ademar, el “Toco”, haya paz en tu tumba.

*Las posiciones en los torneos de la OFI sub 14 y sub 15

Tras jugarse ya cinco fechas, estas son las posiciones de las selecciones sub 14 y sub 15 en sendos torneos de la OFI.

SUB 14. Paysandú 12, Salto 10, Tacuarembó 8, Artigas 8, Young 7, Rivera 7, Bella Unión 4, Guichón 0.

SUB 15. Paysandú 12, Salto 10, Guichón 6, Young 5, Rivera 4, Bella Unión 2, Tacuarembó 1. (en esta categoría no participa Artigas).

*Hurtan otra motocicleta

Se recepcionó denuncia en Seccional Séptima, de Bella Unión, de otra motocicleta hurtada. Se trata de una Baccio 110 cc, matrícula GBE 440, de color rojo, la que se encontraba estacionada bajo la galería del frente de la finca del denunciante en calle Paraguay, sin traba de seguridad. Se investiga.