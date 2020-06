En el recuerdo siempre

Mañana 19 de junio , estarías cumpliendo querido amigo Walter tus 84 años.-Fuistes llamado por el Señor en el 2012, a los 76 años.-En la memoria, en el obituario estas siempre.-En el día a día.

– El diario, tu diario, sigue siendo un puntal para que tu figura esté en cada página, en cada noticia.-Fuistes un líder, y los líderes nacen los 19 de junio como nuestro Jefe Oriental General José Artigas y como tú.-Liderastes, comandastes, guiastes , dirigistes, fuistes en definitiva un conductor que marcó una época en el plano social-deportivo en Bella Unión.-Tu vida dejó huellas que hoy disfruta una sociedad.

-Llegastes a Bella Unión , luchando desde el llano.- Nadie te regaló nada.- Por concurso ingresastes cuando tenías 25 años a la Financiera Oro,Filial del Banco la Caja Obrera como auxiliar, llegando al cargo de encargado.-Inquieto, visionario, te propusiste mejorar en la vida y pasaste a tener una distribuidora de productos porcinos, cigarrillos, vinos y chicles.- El reparto lo hacías en una bicicleta , recorriendo los diversos barrios .-El sacrificio era enorme y juntando peso a peso lograstes comprar tu primer vehículo, un Ford 46.-Tus ganas de superación no tenían límites y te abocaste a adquirir la empresa de omnibus « Santa Rosa», llevando pasajeros a Barra do Quaraí a través del histórico puente ferroviario de hierro que fuera acondicionado para tal fin.- Y llega el momento de tu gran emprendimiento .-En 1967 establecistes tu primera casa de cambio , a la que le pusistes « Cambio Bella Unión», por tu inmenso amor a una ciudad que te había visto crecer en lo empresarial .-Luego vendrían varios cambios más en otros departamentos.

– En lo social- deportivo, distes todo por el club de tus profundos sentimientos, CLMC.

– Se te recuerda con tu nombre luciendo en lo alto del coloso de cemento que fue posible en gran medida gracias a ti.-Mañana viernes 19, la mirada al firmamento que no faltará.-

El novel presidente de la Comisión

Administrativa del Río Uruguay, Mario Ayala, y el desafío de aquí en más

«CARU una gran responsabilidad y un enorme desafío

Ayer recibí el gran honor de asumir la presidencia de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

Agradezco profundamente a Jorge Larrañaga por el apoyo, y al Presidente Lacalle Pou por la confianza.

Como delegación nacional, fuimos recibidos por el canciller de la República Talvi y el embajador Nelson Chaven, para intercambiar ideas sobre la mejora de gestión y las líneas de acción que nuestro País habrá de desarrollar en el ámbito de este importante ente binacional.

Es un desafío motivador por lo que significa el gran Río Uruguay, y por los interesantes planes para el desarrollo de la región.

Cómo en todo lo que hemos emprendido, pondremos todo nuestro esfuerzo y capacidad detrás de los objetivos.»

Por ahora no hay fecha del flechado

El 17 de marzo de 2020, la Oficina de Coordinación y de Seguridad Vial del Municipio de Bella Unión daban a conocer un comunicado a la opinión pública informando que horas después dos calles retornaban al flechado.- La misiva dirigida a la población azucarera indicaba que a partir del viernes 20 de marzo de 2020, retornaba el flechado de dos arterias paralelas a Avenida Artigas.-Era por un lado calle General Rivera que pasaba a tener sentido este- oeste ( desde Lavalleja hasta Rio Negro) y calle Aparicio Saravia , de oeste a este ( desde calle Mones Quintela hasta calle Lavalleja).-No pudo ser.

-El 13 de marzo aparecian los primeros cuatro casos de Covid-19 en el Uruguay y el gobierno estableciendo Emergencia Sanitaria.-Entre el 17 y el 20 de marzo, las autoridades municipales locales dejaban sin efecto el comunicado, por ende el retorno del flehado.-En el plano local en todo este tiempo tuvimos felizmente solo un caso positivo de coronavirus.-Ya diversas actividades han retomado sus tareas ; construcción, zafra de caña, diferentes ramas de la enseñanza con presencia de alumnado en los centros, y tantas otras.

– Teniendo en cuenta el tránsito realmente caótico de Bella Unión, y la vuelta a las actividades, se hace necesario que el mencionado flechado anunciado en marzo sea puesto en servicio cuanto antes .-

EL PRÓCER (SONETO)

Horizonte de cielo abanderado

con el sol de la tarde que aún acuna

a un niño héroe de nuestra fortuna

que ha nacido oriental y es aclamado.-

La nobleza de Artigas ha llegado

al corazón de toda una comuna

su ideal reluciente cual la luna

de caudillo admirable e ilustrado.-

Sus hazañas perduran en la historia

en recuerdos , en libros, diccionarios

en hogares y en tantas auditorías .-

Es la fecha más digna en la memoria

y se empina en su nombre legendario

este pueblo nacido de su gloria.-

BERNARDA LIMA

( LIBRO PLUMAS Y TINTA CHINA)