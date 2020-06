Aquel pasado que muchos dicen «fue mejor»

Quienes ya acumulamos algunas década encima, hablamos de generaciones nacidas en las décadas de los años 50, 60 y 70, somos sin duda alguna unos bendecidos de aquel vivido aquella época de la actual. No en vano, un alto porcentaje de «aquellos y aquellas» añoran la niñez, la adolescencia y su juventud, pese a vivir los apremios económicos de entonces. Los juegos eran muy otros. La diversión, pese a que existían las rivalidades y las peleas juveniles, se encuadraban en un entorno diferente a una pelea actual, existiendo determinados códigos. Profundizando en aquel pasado para penetrar más en la vida de aquella Bella Unión en algunos aspectos. Se que muchos lectores e internautas podrán agregar más, recordando otros aconteceres de antaño. Quién no recuerda la vida cotidiana que tenía el puerto de Bella Unión. Lanchas de pasajeros que iban y venían de Monte Caseros de forma diaria, con bolsos y bolsones de mercadería,. En el muelle, los taximetristas de aquellos años así como carreros, esperando para ganarse unos pesos.. Al amanecer, el puerto comenzaba a cobrar vida para así mantenerse durante toda la jornada. Se traía de todo. Jabones, aceites, fósforos, fideos, para de los tantos contenidos de aquellos enormes bolsos. El carnaval no era de tantas plumas y lentejuelas como hoy pero el bella unionense vivía a pleno los corsos. Una vez que terminaba el desfile, llegaba el momento de los bailes. Aquellas marchas de carnaval que reunía a danzar en el club Defensor, club Náutico y en la sede de CLMC ubicada en aquellos años en la intersección de Avenida Artigas y Enrique Ferreira. Ya que hablamos de bailes, como olvidar a dos orquestas que fueron furor en la ciudad y región, una de ellas la de Onofrio Tadeo, orquesta típica y el conjunto Las Plagas. Y ya que recordábamos la vida portuaria, otro punto de frontera, era punto de compras. Etapa en la que ya no funcionaba más el ferrocarril, acondicionándose el puente ferroviario para los rodados existentes en la época. Eran tiempos donde era común ir a Barra do Quaraí, caminando o cruzar la mole de hierro en la recordada empresa de ómnibus «Santa Rosa», por entonces, propiedad de Walter Martínez Cerrutti. En otro punto de la jurisdicción, la vida estaba centrada en la Estación central, en la llegada y partida de trenes. Los taxis y los carreros con otro punto de concentración. La Estación era lugar de visita. Pese a que no viajabas, no despedias o esperabas a ningun familiar, igualmente era plancentero ver estas máquinas rodando sobre rieles. En el centro de Bella Unión con su vida deportiva, la plaza era el lugar de concentreación. Época de lanzamiento de balas, jabalina, salto largo, salto alto, y los domingos los partidos por los torneos de la Liga Regional de Baby Fútbol. En el recuerdo siempre la del árbitro de baby fútbol, «Guaripola » Rodríguez, padre de Rubito. Y ni que hablar de la pasión de los bellaunionenses por el fútbol mayor. Primero, las rivalidades de fuertes planteles como Santa Rosa, Uruguay y Defensor. Eran los que tenían más hinchada cada domingo. En 1971, la «roja» comienza a jugar el torneo del Rio Uruguay y de la ciudad partían camiones con aficionados para ver jugar a la seleccion de todos, fuera en Gomensoro, Brum, Belén Constitucion, Guichón, o Young entre otras localidades participantes. Cuando el seleccionado oficiaba de local, no cabía un «alfiler». Época de bares y prostibulos de vida diaria. Los «peludos» eran los principales parroquianos. Pese a las luchas cortadas en la chacra, en la noche, el bar y pegarse una vueltita por el Danubio o el Macondo (nombré dos, pero funcionaba muchos más) era moneda corriente. Los bares como el de «Camejo» Gómez, la «Lucha» de Sazales o el bar de Rondella. Bares donde no solo se bebía sino que la timba estaba presente, fuera al casin o los naipes. Claro que hay muchisimo más de aquel rico pasado, no tan tecnológico como hoy, pero donde existian otros códigos, otra hermandad, en definitiva otra vida. Más que nada otra seguridad, donde andabas por el lugar que fuera, que nada te sucedía y no como hoy que vivis enrejado. En fin, era simplemente volver por un instante al pasado de una Bella Unión añorada.

Una vez más

Fue en los años 30, que una y que otra precaria construcción se levantó en lo que hoy conocemos como barrio Las Piedras. Cuantos años del nacimiento de aquel «pueblo» que hoy pasó a ser un barrio más de Bella Unión. ¿Cuántos gobiernos locales y departamentales verdad, han pasado ?. Es increíble que hoy, año 2020, el gobierno departamental continúa realizando perfilado de cordones cuneta de tierra. Las calles que nacieron hace 90 años, siguen siendo de tierra. Los vecinos, familias que llevan décadas viviendo en el lugar, cuando llueve no pueden salir de sus casas y cuando no llueve se alimentan de polvo. Es hora que el gobierno departamental mire más al interior y no solo atiendan los más recónditos barrios de la ciudad de Artigas, nacidos hace pocos años atrás. En fin, quizás algún día llegue una camada de gobernantes artiguenses que mire con más cariño a Bella Unión.

César Silva por más descentralización

Lidera la Lista 1970 del Partido Nacional. Es uno de los fuertes referentes políticos de la zona, el cual horas atrás analizó el momento que se avecina:

«Bella Unión tiene historia, es la ciudad de mayor superficie, la más poblada y con una excelente ubicación geográfica Es un privilegio que nos dio la madre naturaleza… !!!

Su población fue cambiando a través del tiempo. Mucha gente de la zona ha emigrado por diversos motivos pero siguen con fuertes vínculos con la zona. Ha sufrido cambios en los últimos años pero, sería un error si no señalamos carencias que se mantienen a través del tiempo y que todos los gobiernos locales, desde el inicio de la democracia, no han logrado revertir. Algunos con menor permanencia,.. otros con varios períodos… como el actual. En setiembre, elecciones, se cambia el gobierno local. En general, todos los aspirantes a ocupar el sillón de Alcalde hablan del buen diálogo ! Nuestra agrupación lista 1970, comparten esa mirada pero, firmes a su pensamiento descentralizador seguirán trabajando por un Municipio con más recursos ´nuevo parque de maquinarias,., más capacidades de decidir,… un municipio que sea referente, eco y solución de todos los problemas de la zona ! Quizás sea el momento de pensar y cambiar por un gobierno que se relacione sin dificultades, local, departamental, nacional. Bella Unión, tiene condiciones.