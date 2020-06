Aquel 1983 cuando el presidente de la Liga Regional, Dr. Lidio Pinato, debió tomar resoluciones que impactaron en el balompié azucarero

No fue un año tranquilo para el fútbol de Bella Unión, aquel de 1983.-El entonces cuerpo de neutrales de la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión lo integraban , como presidente el Dr. Lidio Pinato, Juan Pedro Tafernaberry, Heber Saavedra, José Cardozo e Isaac Santana Lamas.-En marzo debieron dictar fallo a favor de CLMC por el caso del jugador Rubén Darío Beninca Bueno « Puro» o « Negrito» .-En setiembre desafiliaban al decano del fútbol local, club Uruguay por la friolera de tres años.-

CASO «PURO» BENINCA

El 21 de marzo de 1983, la directiva de la Liga Regional consideraba improcedente la resolución adoptada por la Asamblea Extraordinaria de Clubes de fecha 16 de marzo de 1983, resolviendo los neutrales lo siguiente ; 1) Ratificar la sanción aplicada por el Tribunal Arbitral de OFI al jugador Rubén Darío Beninca Bueno.-2) Adjudicar los dos puntos reclamados al Club CLMC del encuentro disputado el 17/10/1982.-3) Aplicar la sanción económica fijada por el Consejo para estos casos, al club Defensor( N$ 350). 4) Proclamar como Campeón de la Temporada 1982 al club Con Los Mismos Colores F,C.- 5) Comunicar a OFI y a la Federación de Artigas a fin de su participación en el Campeonato de Clubes Campeones de la OFI.-

Desafiliación del club Uruguay

El 11 de setiembre de 1983 el ambiente deportivo de Bella Unión asistía a la más drásticas resolución que se recuerda en la historia del fútbol azucarero.- La dirigencia de la Liga Regional desafiliaba al club decano , nacido en 1915, el albiceleste Uruguay por tres años.-Fue realmente impactante aquella medida.-Con la firma del Presidente de la Liga Regional, Dr. Lidio Pinato y del Secretario Juan Pedro Tafernaberry, en los considerando expresaba: la actitud violatoria ex profeso del Capítulo III, Artículo 10 del Estatuto de la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión, por el club atlético Uruguay.-La no presentación del field en las condiciones reglamentarias, para la disputa de los encuentros fijados por la 7º fecha del Campeonato Oficial « Dr. Israel Coutinho» , la no presentación de los equipos en categoría juveniles y primera del C.A.Uruguay para la disputa de los encuentros fijados, SE RESUELVE ; Suspéndase la afiliación del Club A. Uruguay por el término de 3 años a partir de la fecha.-Enviese copia de la resolución adoptada a ; Consejo Directivo de la Divisional «A», Club Uruguay, Federación Departamental de Fútbol de Artigas y Organización del Fútbol del Interior.-

La cultura de la ocupación

La pobreza, las penurias, las carencias, los hogares humildes , las familias de escasos recursos económicos , la changa, la desocupación, todo ello siempre existió.-Viene de un antiquísimo pasado.-Siempre a lo largo de la historia, las necesidades « campearon» por doquier.-Sino que lo digan nuestros abuelos, nuestros padres , los cuales en un muy alto porcentaje no nació en cuna de terciopelo .-Sin embargo la luchaban, la peleaban día a día, codo con codo, buscando sacar la familia adelante.-Como quién dice; « agachaban el lomo».- Por sobre todo primaba la honradez, el respeto , donde nada rondara lo ilícito .-Nunca pensando en ocupar un terreno o pedirle al gobierno nacional o departamental una canasta de alimentos.- Así la pelearon nuestros antepasados para sacarnos a flote .-Por estos días nuevas ocupaciones de tierras se vienen observando en Bella Unión.-Ahora casi frente a la Escuela Nº 20 de Pueblo Cuareim.- La ocupación de terrenos ha pasado a ser moneda corriente en Bella Unión.-Atrás quedó aquella mentalidad de nuestros carenciados antepasados, que con «miles de sacrificios» buscaron abrir horizontes , sin ocupar tierras ni vivir de las dádivas de los planes sociales gubernamentales.-Apretaban el cinturón y con lo poco que lograban en el día a día, juntar el «dinerito» para comprar un terreno donde poder levantar una vivienda.- Hoy se ha creado la cultura de que todo debe venir de arriba .-Lo triste, que va en aumento.-

Vacuno fue embestido

Ayer miércoles, pasadas las 9 de la mañana, un camión embistió un equino en Ruta 3, a la altura del kilómetro 607.- La muerte del animal fue en el acto.-Son los riesgos que corren los conductores debido a la existencia de animales sueltos en ruta 3.- Más cercano a Bella Unión, se deben extremar cuidados debido a la presencia cercano a la ruta de gran número de equinos.-

SUNCA Bella Unión

Se realizaron las elecciones en el SUNCA de Bella Unión.

– El gremio de la construcción local, tras los resultados, ha elegido a Wilmar Artigas Cantos, quien ya fuera años atrás presidente del gremio.-Ganó la corriente sindical 658 « Agustín Pedroza».-