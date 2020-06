* En política todo puede pasar: se mueven piezas en Bella Unión

Como en el ajedrez que hay que mover piezas, la política mueve de un sector a otro o de un partido a otro a sus candidatos.

Un amigo una vez me decía, «en política todo puede pasar», «o sino» de esta agua no he de beber» (y terminó bebiendo).

Con el correr de los años cuanta verdad tenía. En Bella Unión por estos días los contactos, las reuniones, son moneda corriente, pensando ya en las elecciones departamentales a realizarse en setiembre próximo.

Se buscan acuerdos por doquier. La lucha por la comuna artiguense estará entre blancos y frenteamplistas, por lo que ambos partidos intentan sumar votos de militantes colorados, cabildantes e independientes.

A nivel del Municipio de Bella Unión, el Frente Amplio aspira por cuarto período consecutivo de gobierno, seguir gobernando en esta jurisdicción. Para que ello no ocurra, los blancos deberán sumar muy buena cantidad de voluntades. Hasta las elecciones nacionales de octubre pasado, el Frente Amplio dejó en claro que sigue siendo mayoría en Bella Unión.

Uno de los candidatos blancos al municipio es el Mtro. César Ovidio Silva, único político de nuestro departamento que ha tenido el honor de presidir en épocas diferentes, dos órganos de gobierno departamental, fue presidente de la Junta Autónoma y Electiva de Bella Unión y presidente de la Junta Departamental de Artigas. Indudable que se trata de un récord muy difícil de igualar o superar.

Tendría que surgir un político que sea alcalde en un período y edil presidente en la Junta de Artigas en otro periodo.

Silva horas atrás en su red social para señalar lo siguiente:

«Me gusta escuchar cuando: « futuros competidores por la alcaldía se presentan como firmes defensores de Bella Unión, dejando en claro su indiscutible identidad con las raíces de este pueblo con historias de reivindicaciones y de luchas permanentes en décadas pasadas. Hasta aquí todo bien. Frente a este atractivo discurso me siento extranjero a pesar de vivir en este lugar, más de la mitad de mi vida, quedo pensando, acompañado por el silencio de la noche, en que hay ausencia de determinados objetivos como mayor autonomía, más libertad para decidir, más recursos., más presupuestos atendiendo a todas las necesidades de la zona, más descentralización económica, defensa de la localidad frente al centralismo histórico, un parque de maquinarias en condiciones, etc. etc., temas que verdaderamente se identifican con esta zona tan dejada de lado por gobiernos de todos los colores y que tienen representación legislativa departamental. -Un Bella Unión con destacada ubicación geográfica, más antigua que la capital, pero con graves y profundas carencias, conocidas por todos sus habitantes. Todos esos objetivos y metas parecen que han sido olvidados por muchos aspirantes a ocupar el máximo cargo en nuestro municipio, para dar paso al « buen relacionamiento», para dar paso al discurso menos molesto, para dar paso « a que somos un sólo departamento perdiendo la capacidad de decidir nuestro propio destino y por ahí, como mensaje conciliador con la futura autoridad Dptal dicen « somos un solo departamento. Claro que somos una sola UNIDAD… ¿Pero, por qué levantamos la bandera de la Autonomía económica, administrativa, ?, la respuesta es conocida y sentida de cerca por toda su población. No soy dueño de la verdad, no nací acá… pero sé de sus necesidades históricas… mantengo mis principios y coherencia en lo que siempre defendí… y creo que Bella Unión, puede llegar a sus anheladas aspiraciones si sigue por el camino de las reivindicaciones.

Con respeto. Sin bajar los brazos, como así marca la Historia de la zona. Sólo aspiro que el futuro gobierno Dptal atienda en forma justa y en un mismo pie de igualdad a esta zona de nuestro dpto. No olvido y reivindico a la DESCENTRALIZACIÓN total como única forma de decidir libremente. Hoy es la oportunidad de exigir (sin generar conflictos y enfrentamientos) un gobierno local con mayores potestades y recursos.

* Dura declaración del Frente Amplio de Artigas sobre insuceso sin precedentes

Con fecha 25 de junio de 2020, la Mesa Política del Frente Amplio de Artigas emitió un severo comunicado que señala: VISTO, Que el Diputado del Frente Amplio Prof. Nicolás Lorenzo fue invitado por el Director Departamental de Salud, Dr. Marcos Leonardi para participar en una reunión en las instalaciones del gobierno departamental con el fin de estudiar los protocolos para el reinicio de diferentes actividades públicas en nuestra ciudad. CONSIDERANDO: el lamentable episodio protagonizado por la Diputada por Partido Nacional Dra. Valentina Dos Santos, quién manifiesta al director departamental de salud su disconformidad por la invitación realizada al diputado del Frente Amplio, invocando que la reunión era política partidaria. El Dr. Leonardi le comunicó al diputado Lorenzo dicha situación y ambos se retiraron de la reunión.

La Mesa Política del Frente Amplio DECLARA:

1) La utilización de recintos o lugares de oficinas públicas para realizar reuniones partidarias está expresamente prohibido en nuestro país por normas constitucionales legales y reglamentarias. 2) Rechazar enfáticamente este lamentable hecho en un momento muy especial que vive nuestro país a causa de la pandemia por el Covid-19. Estas actitudes demuestran un afán de protagonismo cuando todos debemos trabajar en conjunto para el bienestar de nuestro departamento, sin banderías políticas. 3) Respaldar las acciones realizadas por el diputado Nicolás Lorenzo y encomendar a nuestra bancada de ediles a realizar los planteos que correspondan en la Junta Departamental, en virtud de que esta situación se generó en dependencias del gobierno departamental y con la llamativa presencia del ex intendente Pablo Caram.