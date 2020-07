Anhelado saneamiento a cuentas gotas va llegando

No es novedad que la planta urbana de Bella Unión carece de red de saneamiento en un alto porcentaje, como, por ejemplo, vasto sector que se ubica de plaza 25 de Agosto hasta la zona del parque General Rivera.

Lógico que hay muchos barrios más que carecen del elemental servicio. Sectores que nunca a lo largo de la historia, se concretaron estas obras que permiten terminar con la existencia en el patio de las viviendas con sus « pozos negros» y sus caños « robadores» sacando parte de esas nauseabundas aguas a la vía pública.

Desde la semana pasada, funcionarios de la Intendencia de Artigas, pertenecientes a la dirección de Obras, vienen realizando tareas de conexión a la red de saneamiento, así como registros en las veredas, en determinado sector de la ciudad. Comprende cuadras de calles Saúl Facio, Wilson Ferreira, Melo y Casimiro Soto.

Un caudillo que no corre

Se trata del caudillo barrial de Las Piedras, Hugo « Negro « Olivera. El hombre decidió bajar su candidatura a la alcaldía de Bella Unión, para apoyar la postulación de un correligionario suyo. Olivera ha tomado la decisión de no ser candidato y por tanto ya se encuentra en plena campaña en apoyo a la candidatura del ex alcalde William Cresseri. Ambos en el plano departamental apoyan la candidatura a la Intendencia del ex jefe comunal Pablo Caram. Olivera en tanto estará ocupando un lugar en una de las listas de Caram, por lo que tendría posibilidades de lograr una banca en la Junta Departamental de Artigas.

LOS CANDIDATOS DE LA IZQUIERDA

El Frente Amplio pretende seguir siendo mayoría en Bella Unión. Mayoría que la logró por primera vez en las elecciones municipales de 2005. La izquierda quiere hacer historia sumando su cuarto periodo consecutivo «mandando» en esta jurisdicción. Para ello ya cuenta con un abanico de candidatos a la alcaldía. Ellos son: Robert Dos Santos, Marcelo Bonilla, Luis López, Yamandú Oliveira, Hugo Dávila y Jorge Roda.

¿Y LOS COLORADOS?

Desde las elecciones de 2005, los cargos en el consejo municipal de Bella Unión se reparten entre frenteamplistas y blancos. Desde el periodo 2000-2005, los colorados no cuentan con un representante en el gobierno de Bella Unión. De tal manera ha caído el partido colorado en la zona, que hasta le ganó Cabildo Abierto en las elecciones nacionales de 2019. Aún no se sabe si Cabildo tendrá un candidato a la alcaldía. Si se sabe que el partido colorado no se entrega y nuevamente el Prof. Andrés Rodríguez, hombre de larga militancia en dicha colectividad política, volverá a ser candidato a alcalde en septiembre próximo.

Por ahora, es la única opción que tienen los colorados a la alcaldía local.

Julio, el mes de papá

Mañana miércoles estaremos ya andando julio, el mes de papá.

Claro, un mes donde no tenemos tantas promociones como el mes de mamá, pero estamos, somos, existimos.

Adelantándonos al tradicional Día del Padre, mes de julio, para recordar la letra de un trabajo literario del poeta de Bella Unión, Florencio « Tacuara « Soto, realizado en los años 90.

MI VIEJO

Pobre mi padre, el guardián

de mis sueños más febriles

el que amasó en los abriles

y en los diciembres el pan.

El que luchó con afán

a la par de las abuelas

para que fuese a la escuela

y no fuese un holgazán.

Timorato descuidado

resbalé por la tangente

y al duro pan hinque el diente

sin preguntar la razón,

pero el viejo corazón

de mi padre no se entrega

… y me regala en la brega

el cofre de la ilusión

Me arrullaste cuando niño

a la rosa de la aurora

y aún oigo tu voz sonora

con infinito cariño

cuando en piélagos de armiño

tiende su manto el invierno

yo te lloro en mis cuadernos

estas lágrimas de niño.

Cuánto le debo a ese viejo

que es pedestal de la gloria,

y al flaquear de mi memoria

con las cosas que se van

me martiriza el afán

de palpitar de repente

sus besos que aquí en mi frente

como chispazos están.

Gracias venerado padre,

esclavo y señor de casa,

mi rama no se disfraza,

para pedirte perdón:

y hoy quisiera en la ocasión

con ternura amor y calma,

dejarte un poco del alma

mi verso y mi corazón.

FLORENCIO SOTO

Otra motocicleta al desguace

Se denunció en Seccional Séptima de Bella Unión, el hurto de una motocicleta marca Vital modelo VX, de color azul, matrícula GBJ 090. La misma fue sustraída desde el predio de una finca ubicada en barrio Jardines, donde se encontraba estacionada con traba de seguridad.