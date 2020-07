Otra vez rodeados

Cuando parecía que volvía todo a la normalidad, otra vez cercados por el virus.-A los dos casos existentes en Quaraí, al caso positivo de Barra do Quaraí, ahora en las últimas horas se sumó un caso de Covid-19 en la ciudad de Artigas.

– Un joven artiguense junto a su novia viajaron a la ciudad de Porto Alegre, Brasil, a los efectos de visitar a la madre del muchacho.- No vinieron solos en el viaje de retorno.- El hombre se trajo en su humanidad el nuevo coronavirus.- Ahora hay que esperar los resultados de los hisopados efectuados a las personas que mantuvieron contacto con la pareja cuando regresaron de la capital de Rio Grande del Sur.-Es indudable que el virus « esta a la vuelta de la esquina» y que todo cuidado debe seguir siendo extremado, como ser, el lavado de manos y el uso de tapabocas.-

Centro comercial tendrá nuevo presidente

Simplemente se trata de una rotación de empresarios socios .-Al llamado a elecciones solo la lista oficialista, tal cual viene aconteciendo desde hace varios años , se ha presentado .-Por tanto, los mismos comerciantes socios « rotan» en los cargos.-En días más estará asumiendo como presidente del Centro Comercial e Industrial de Bella Unión, Gustavo Gómez, en tanto que el actual presidente Alfredo Freitas en el próximo periodo , ocupará la vicepresidencia .-

El Frente Amplio aspira a seguir mandando en Bella Unión

Pese a perder el gobierno nacional y no ser mayoría en lo departamental, igualmente la izquierda azucarera sigue firme en materia de caudal de votos.

-Así se reflejó en las elecciones nacionales del pasado octubre .-Desde 2004, el Frente Amplio viene siendo mayoría en Bella Unión.

– Desde entonces no ha perdido una sola elección , sea a nivel nacional o departamental.- Los blancos buscan por estos días formar acuerdos y atraer a todos aquellos que votaron en octubre a Cabildo Abierto, Partido Colorado y partido Independiente.-Única forma de poder vencer al Frente Amplio.- Dentro de la izquierda, quién se ha posicionado como figura fuerte desde las internas del año pasado a sido el ex concejal Yamandú Olivera, hoy candidato a alcalde.-Son tres periodos consecutivos gobernando el Frente Amplio en Bella Unión y hay aspiraciones de seguir de largo.-Para ello el Partido Nacional deberá sumar y sumar.

– De seguir manteniendo el mismo caudal , más allá que atraiga la voluntad de algún cabilidista o colorado, igualmente el Frente Amplio tiene margen para aguantar toda remontada de los blancos.-

Cuando el «oso» Pereira fue el mejor de Salto

Así como jugadores de Salto han defendido en el pasado a la selección de Bella Unión, no pocos jugadores de Bella Unión también han sido integrantes de selecciones de Salto.

-Uno de ellos ha sido el golero Miguel Ángel « Oso « Pereira.

-Litoral 1995/1996.- Partido Salto 1 Fray Bentos 0, jugado el 24 de febrero de 1996, en el Dickinson.- Salto dirigido por Gustavo Ferraz, formaba con :

Miguel Pereira, Gerardo Volpi, Alvaro Da Rosa, Gustavo Guglielmone( Miguel Britos), Rodrigo Argüello , Marcelo Blardoni, Luis Silva, Julio Araújo, Ivo Silvestre, Richard Suárez( Jesús Alzugaray) y José Valdez.- La crónica de EL PUEBLO de entonces, lo daba como el mejor de Salto a Miguel « OSO» Pereira, con haber tenido varias intervenciones que ahogaron el grito de gol de los fraybentinos.-

Una obra de poca duración

Es de no creer.-Hoy algunas cuadras de calle General Rivera vienen siendo reparadas.- Con bombos y platillos se había promocionado un bitumen de cinco centímetros en calle General Rivera, lo que auguraba que dicha pista por algunos años no ofrecería inconvenientes.- Poco ha durado el promocionado pavimento .-Personal y maquinaria de la empresa vienen efectuando reparaciones en algunos tramos de algunas cuadras.-Aquella promoción, hoy pocos meses después, deja al descubierto que tal obra que iba a durar por lo menos un par de años, no ha sido así.-

Deteriorado cemento

Si nos internamos en el puente internacional desde Bella Unión a Barra do Quaraí , debemos sortear algunos pozos existentes en el deteriorado cemento.- Estos agujeros están ubicados antes de llegar a la mitad del puente.-Si venimos desde la Barra, ese sector de la pista ha sido arreglado .-Por tanto, hay que extremar los cuidados, sobre todo los motociclistas.- Igualmente los automovilistas al realizar maniobras para sortear los pozos, se exponen a ser protagonistas de un siniestro de tránsito.-Amerita , a quien corresponda, gobierno uruguayo o brasilero , que encare dicho bacheo.-