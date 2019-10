*Valentina dos Santos, la primera mujer en ser electa diputada por Artigas

Tras los resultados electorales de este domingo 27, una página histórica para el departamento de Artigas. Por primera vez, una mujer resulta electa diputada. A través del tiempo, fueron todos hombres los que ocuparon bancas titulares tras ser elegidos por el voto popular. Valentina dos Santos, del Partido Nacional, no solo que pasa a la historia política por ser electa, sino que aventajó llamativamente al actual diputado y candidato a la reelección, Mario Ayala por 3 votos contra 1. Sobrina del recordado “Alma”, Carlos Guani dos Santos, pintoresco diputado blanco por Artigas entre 1990 – 1995. El otro diputado electo por Artigas este domingo ha sido el frenteamplista Nicolas Lorenzo.

*Cabildo Abierto desplazó a los colorados y es la tercera fuerza en Artigas y Bella Unión

Una notable votación ha logrado el Partido Cabildo Abierto, del General retirado Guido Manini Ríos tanto en la ciudad de Artigas como en Bella Unión, ubicándose como tercera fuerza política, desplazando al cuarto lugar al Partido Colorado. Cabildo ha logrado tres senadores y 11 diputados. Uno de los senadores es la exedil de Artigas del Partido Nacional, Irene Moreira, esposa de Manini Ríos e hija del veterano dirigente blanco Roque Moreira Salgado, quién fuera Jefe de Policía de Artigas en el gobierno de Luis Alberto Lacalle y edil departamental. Por tanto, el próximo Parlamento contará con tres artiguenses, dos en la cámara baja (Valentina dos Santos y Nicolas Lorenzo) y uno en la cámara alta (Irene Moreira).

*Resultado final partido por partido en Artigas, con amplia ventaja del Partido Nacional

En nuestro departamento, escrutados el 100 por ciento de los circuitos, así los resultados:

PARTIDO NACIONAL

– 23.401 VOTOS.

FRENTE AMPLIO

– 14.719 VOTOS.

PARTIDO CABILDO ABIERTO

– 9.786 VOTOS.

PARTIDO COLORADO

– 4.593 VOTOS.

PERI

– 179 VOTOS.

ASAMBLEA POPULAR

– 151 VOTOS.

PARTIDO INDEPENDIENTE

– 150 VOTOS.

PARTIDO DE LA GENTE

– 134 VOTOS.

PARTIDO VERDE ANIMALISTA

– 132 VOTOS.

PARTIDO DIGITAL

– 53 VOTOS.

PARTIDO DE LOS TRABAJADORES

– 12 VOTOS.

POR EL “SI”

– 33.513 VOTOS.

******************************

DATOS PRIMARIOS DEL PARTIDO NACIONAL A DIPUTADO

VALENTINA DOS SANTOS (LISTA 2525) – 14.639 VOTOS ( ES LA ELECTA DIPUTADA).

MARIO AYALA (LISTA 2020) – 5.927 VOTOS.

JULIO SILVEIRA (LISTA 816) – 1.560 VOTOS.

MIGUEL CORREA – 783 VOTOS.

DATOS PRIMARIOS DEL FRENTE AMPLIO A DIPUTADO

NICOLAS LORENZO – 3.029 VOTOS (ELECTO DIPUTADO).

YAMANDÚ OLIVEIRA – 2.290 VOTOS.

SILVIO RÍOS – 2.086 VOTOS.

RICARDO XAVIER – 1.744 VOTOS.

DATOS DEL PARTIDO COLORADO A DIPUTADO

El Partido Colorado en nuestro departamento sigue sin levantar cabeza y ahora en más profunda ubicación. Ya no está en las tres primeras fuerzas, sino que ahora esta en cuarto lugar, después de Cabildo Abierto. Así los números primarios logrados por los candidatos a diputado:

RENATO SAMBUCETTI – 1.311 VOTOS.

OTTO FERNÁNDEZ – 1.304 VOTOS.

CARLOS SIGNORELLI – 1.294 VOTOS.

FRANCISCO BANDERA – 249 VOTOS.

*Policiales

Vecino en lucha con ladrón

La denuncia radicada en la Séptima de Bella Unión dando cuenta que en horas de la madrugada del viernes 25 de octubre, un desconocido ingresó a una finca ubicada en calle Gral. Fructuoso Rivera mediante daños en la puerta del fondo y tras forcejeo con el morador de la misma, hurtó dinero en efectivo y un teléfono celular. Policía Científica trabajó en el lugar.

SIN LICENCIAS, UNO LESIONADO

Un siniestro de tránsito arrojo el saldo de una persona lesionada en Bella Unión. Se registró en Avenida Artigas, involucrando un automóvil conducido por un joven de 18 años de edad, el cual colisionó con una motocicleta conducida por otro joven también mayor de edad, el cual a consecuencia del impacto resultó lesionado, siendo derivado por una unidad de emergencia móvil al Hospital local. Se le diagnostico; politraumatismo leve, impacto lateral izquierdo sin pérdida de conocimiento, fractura de tibia y peroné, excoriaciones múltiples. Fue trasladado a la ciudad de Salto. Se le realizó test de espirometría a ambos conductores, con resultado cero. Se constató que no poseían licencia para conducir y los vehículos presentaban irregularidades. Policía Científica realizó relevamiento. La Sra. Fiscal dispuso la incautación de los vehículos y que fueran aplicadas las medidas administrativas correspondientes, la elevación de antecedentes al Juzgado de Faltas e informarla sobre la salud del lesionado.

HURTO DE DINERO EN GOMENSORO

La denuncia radicada en Seccional Sexta, de Tomás Gomensoro, dando cuenta de hurto de dinero en efectivo y daños, ocasionados en una ventana de un comercio ubicado en calle Pedro Tourn.

*De local no se pudo con Rivera

Las selecciones sub 14 y sub 15 de Bella Unión jugando como locales, no lograron vencer a sus pares de Rivera por las copas de la OFI. Estos fueron los resultados del sábado 26 de octubre de 2019:

sub 14 – Bella Unión 1 Rivera 5.

sub 15 – Bella Unión 1 Rivera 1.

La roja sub 14 jugara de aquí en más por la copa de Bronce al no acceder a jugar por las copas de PLATA Y ORO dada su ubicación en la tabla al no ubicarse en los cuatro primeros lugares. En cuanto a la sub 15, al no ubicarse en las cuatro primeras plazas, ha quedado eliminada de la competencia por la copa de ORO.