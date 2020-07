Aduana realiza incautación de mercaderías

Aduanas Bella Unión y la Sede de Vigilancia Regional Oeste realizaron en conjunto un operativo por mercaderías en presunta infracción aduanera.

El día 9 de julio de 2020, luego de recibir una llamada telefónica de Barrera Móvil por un camión, detenido en la ruta 3 en las inmediaciones de la ciudad de Bella Unión, en presunta infracción aduanera, la Administración de Bella Unión y funcionarios de la Sede de Vigilancia Regional Oeste acudieron al lugar para realizar el procedimiento.

El camión contenía mercaderías varias, donde se incautó 2.520 kg de sal, 980 kg de azúcar, 944 kg de pechugas de pollo.

La cifra de lo incautado asciende a $U 602.280.

Dirección Nacional de Aduanas.

Se reparten entre López y Oliveira

Hay un hecho realmente llamativo cuando transitamos por Ruta 3, zona de los barrios Las Láminas y Las Piedras. Estamos en tiempos de plena campaña política. Hay dos candidatos a alcalde de Bella Unión que acaparan votos en esos barrios. Ambos son del Frente Amplio. Basta observar con atención los innumerables carteles de apoyo a los candidatos frenteamplistas, Luis Lopéz y Yamandú Oliveira, colocados en los frentes de las construcciones, muchas de ellas muy humildes. No estamos hablando de pocos carteles, sino que suman decenas y decenas. Ello refleja y es una señal que en determinados barrios de Bella Unión manda la izquierda. Luis López, fue primero concejal (2010-2015) y luego alcalde (2015-2020) en tanto que Yamandú ha sido concejal en este periodo. Ambos renunciaron a sus cargos para poder realizar campaña política. En el caso de López, fue secretario general de la UTAA años atrás, por lo que muchos peludos se identifican con él.

Se distribuyeron cargos

Tras el reciente acto eleccionario en el sindicato UTAA, los cargos que se distribuyeron. Ya estaba definido que Sergio Pintado era el secretario general. Lo acompañan; en SECRETARÍA, Eduardo Ríos, en FINANZAS, Julia França y en PRENSA y PROPAGANDA, Nicolas Barros, Leonardo Escalada y Wilson Sánchez. El sindicato UTAA posee un largo historial de luchas por lograr mejores condiciones de trabajo para los cortadores de caña de azúcar. El gremio fue fundado el 3 de setiembre de 1961. Tras su creación, son recordadas sus marchas cañeras a Montevideo. Fueron seis marchas a la capital de país. Eran tiempos de reclamos pidiendo la expropiación de tierras y jornadas de 8 horas. Luego de fundarse la UTAA, en 1962 llega a la zona en calidad de asesor del sindicato, Raúl Sendic. Durante el gobierno militar, la UTAA fue declarada ilegal, volviendo a reorganizarse en 1985.

LÓPEZ NO ES EL ÚNICO

Luis López, no es el único candidato a alcalde que fue secretario general de la UTAA. Para las elecciones de setiembre próximo otro ex secretario general de la UTAA también se postula al cargo de alcalde de Bella Unión. Nos referimos al frenteamplista Jorge Roda, quien en varios períodos estuvo al frente del sindicato de los peludos de la caña.

Crece el Uruguay

El majestuoso frente a Bella Unión ha salido de su cauce, adueñándose de un sector del parque General Rivera, rodeando además el escenario. Se debe a las recientes precipitaciones registradas en regiones del alto Uruguay, donde en algunos lugares de la cuenca del Uruguay llovieron más de 200 milímetros, caso de la ciudad brasileña de Santa Rosa.