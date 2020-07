¿Qué son los parte de pesca?

A partir del lunes 20 de julio se habilita un registro de aspirantes a obtener el permiso de pesca artesanal para algunas zonas, donde se destaca la zona de la jurisdicción de Bella Unión.

Desde esta corresponsalía para compartir qué documento es el parte de pesca que hay que llenarlo cada vez que se vuelve de una jornada de pesca. El parte de pesca es un documento que como patrón o como pescador de tierra debe completar en forma obligatoria luego de cada jornada de trabajo.

El parte de pesca funciona como una declaración de su captura, donde consta entre otros el tipo y el peso de las especies que capturó y las artes de pesca que utilizó para pescar.

Esta información es fundamental para que la DINARA pueda monitorear la pesca y conocer como las medidas de manejo u otros factores ambientales pueden influir en la abundancia del recurso.

Se aconseja entregar mensualmente en DINARA sus Partes de Pesca, donde declara las capturas que realizó en cada período.

El parte de pesca es el documento que demuestra su condición de pescador artesanal activo. El no entregar sus Partes de Pesca en tiempo y forma puede traer aparejada la caducidad por inactividad de su permiso.

En caso de no registrar actividad por motivos excepcionales recuerde siempre comunicarlo y justificarlo ante la DINARA.

EL VALOR DEL PARTE DE PESCA

En primer lugar, el Parte de Pesca tiene valor de declaración jurada, lo cual implica que la información que se brinde se presume como cierta hasta que se pueda acreditar lo contrario.

Además, los partes de pesca constituyen el insumo de comportamiento y evolución de las distintas especies.

Estos estudios son la base fundamental sobre la cual la DINARA tomará medidas para ordenar y proteger los recursos.

DERECHOS Y BENEFICIOS

DEL PESCADOR ARTESANAL

Al declarar su actividad como pescador ante DINARA, adquiere una serie de derechos fundamentales. El de poder ejercer formalmente su trabajo, generando ingresos para su sustento y el de su familia. El derecho a extraer y comercializar dentro de un territorio específico un recurso que en sí mismo constituye un bien común de todos los uruguayos.

La Dirección de Salud no autoriza realización de la convención del Partido Nacional de Artigas

Con fecha 13 de julio de 2020, y con la firma del Dr. Marcos Leonardi, Director Departamental de Salud, de Artigas fue enviada al presidente de la Comisión Departamental, Dr. Juan Enrique Ferreira, la siguiente misiva: Ante la solicitud referente a la realización de la Convención Departamental del Partido Nacional el 15 de julio de 2020, consideramos que en virtud de la situación de Emergencia Sanitaria Nacional, por la pandemia y los casos de Covid 19 activos a los que se suma más de 40 personas cuarentenadas por vínculo epidemiológico con los primeros, no autorizamos la realización de la citada Convención, dada las condiciones sanitarias de nuestra ciudad.

Sugerimos y exhortamos actuar con responsabilidad y conciencia social y dado a vuestra responsabilidad ser ejemplo para nuestra sociedad.

Uno menos

Ya suman medio centenar de contenedores destruidos en Bella Unión desde que se implementó este sistema de depósito de residuos domiciliarios.

No hay barrio donde no se hubiera vandalizado alguno de estos recipientes. El último ha sido destruido por el fuego y ocurrió en la madrugada de este lunes 13 en proximidades de calles Melo y Joaquín Suárez. No es el primer contenedor destruido en esas inmediaciones de la ciudad.