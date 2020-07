Dr. Daniel Volpi y el alcance ahora de la legítima defensa

El conocido amigo doctor en leyes de la ciudad de Artigas, estimado Daniel Volpi, para ampliar detalles sobre la reciente aprobación de la reforma del Código Penal que consagra la legítima defensa. Volpi ha señalado al respecto; «La Ley de Urgente Consideración ha reformado el Artículo 26 del Código Penal que consagra la legítima defensa. Esa reforma sin dudas mejora la seguridad. Porque ahora consagra que podemos defender también nuestra propiedad. Antes con la legítima defensa defendíamos nuestra vida e integridad física. Ahora vamos a poder defender también nuestras cosas, de nuestra propiedad. Y se amplía el espacio a donde ejercer esa legítima defensa. A vía de ejemplo antes podíamos dispararle a un ladrón solo dentro de nuestra casa, ahora podemos tirarle no solo en el interior de nuestro hogar sino también en el garaje, la barbacoa, el patio, el galpón, etc. Esos son los cambios sustanciales de la mencionada ley».

Un campeón en un difícil trance

El internacional artiguense bellaunionense, Luis Alberto Vera viene desde hace un tiempo complicado con algunas nanas, que no dudamos dado su espíritu de lucha, saldrá adelante. Luis llegó a Bella Unión en la década de los años 80 y desde entonces pasó a ser uno más de esta comarca azucarera. Vino al mundo el 1 de noviembre de 1943 en la ciudad de Artigas (cuenta en la actualidad con 76 años). Un exquisito del fútbol. De esos que la ciudad de Artigas ha dado tantos y tantos. Escribe su nombre por primera vez en 1962 cuando se corona con la selección blanca de Artigas, campeón del Litoral. De ahí en más una desenfrenada carrera en el profesionalismo. Al año siguiente (1963) y hasta 1967 defendió al club Fénix de Montevideo. En 1967 fue citado para integrar la selección uruguaya, coronándose campeón sudamericano con la gloriosa celeste. Tras ello comienza su peregrinar por una serie de clubes de América. Del 67 al 69 defiende al club Huracán de Parque Patricios, Buenos Aires De 1970 a 1975 defiende al club Los Andes, Buenos Aires. En 1975 es transferido al Universidad Católica de Quito, Ecuador. En 1976 defiende al club Barcelona de Guayaquil, Ecuador,. En 1977 retorna a la Argentina, jugando primero en el club Almirante Brown y en la segunda parte del año al club Deportivo Español, ambos de Buenos Aires. En 1978 vuelve al fútbol ecuatoriano, enrolandose en el club Universidad Técnica de Ambato y finaliza su carrera como jugador en la segunda mitad de 1978, jugando en la Liga Deportiva Guanasteca, de Costa Rica. En los años 1979 y 1980 realiza el curso para director técnico en la Asociación del Fútbol Argentino AFA. Del 81 al 82 dirige las divisiones inferiores y es ayudante técnico de Alberto Spencer en el club Universidad Técnica de Ambato. En 1983 dirige al club Real Madrid de la segunda división del fútbol ecuatoriano. En 1984 es el DT de las divisiones menores del club Universidad Católica de Quito, siendo campeón juvenil. En 1986 retorna a su tierra natal, Artigas, dirigiendo a las selecciones mayores, juveniles y Sub 16 en los torneos del Litoral. En 1986 amplía sus conocimientos técnicos tácticos al realizar un curso para entrenadores, en Paysandú, organizado por el Comité Olímpico Uruguayo, a cargo de los los instructores de FIFA, José D’Amico y José Bonelli. Entre 1986 y 1987 dirige a las selecciones mayor y juvenil de la ciudad de Artigas a nivel del Litoral. A partir de 1988, su mundo pasa a ser Bella Unión, formando familia. En 1988 dirige al club CLMC, siendo campeón oficial de la Liga Regional y Sub Campeón departamental a nivel de clubes. En 1988, 1989 y 1990 dirige a la selección roja de Bella Unión en sus participaciones en la recordada Confederación de Ligas de Futbol del Río Uruguay., sacándola campeón esos tres años consecutivos. En 1989 vuelve a dirigir al club CLMC siendo otra vez campeón oficial de la Liga Regional por quienes eran presidios por el entrañable Walter Martínez Cerrutti. En 1989 vuelve a actualizar sus conocimientos técnicos tactico, realizando un curso organizado por OFI, en Salto. En 1992 dirige a Bella Unión cuando la roja por primera vez compite a nivel de la Confederación del Litoral, dirigiendo a la roja nuevamente en el año 2012. Fue luego jugador Senior, máster y súper máster de las respectivas ligas de Bella Unión, estando ligado siempre al club La Jeringa. Su ultima participación, no hace tantos años, fue integrante del Ejecutivo de la Liga Regional. Un grande realmente LUIS ALBERTO. Un tipo amable, cordial, de hablar pausado, como midiendo cada palabra antes de lanzarla al aire. Hoy Luis Alberto con algunas nanas a cuestas. Por eso, desde esta corresponsalía de EL PUEBLO, los máximos deseos de una pronta recuperación estimado amigo Luis Alberto. No tengo dudas que así será.

A la hora de cuidarnos de insectos, roedores y otros

Pese a que aún no se sabe a ciencia cierta, la OMS aún no descubrió cómo fue creado o como ha sido posible el virus Covid 19, llegando a ser una pandemia. Dentro de este marco de conjeturas, no escapa que hay quienes manifiestan que nació de la cocción de una sopa de murciélago. Los» bichitos» se sabe que son terribles transmisores de enfermedades varias, algunas sumamente mortales. Desde esta corresponsalía para compartir cuales son:

TOXOPLASMOSIS: enfermedad que afecta a los humanos y que es transmitida por gatos y animales de granja.

LEPTOSPIROSIS; Afecta a los humanos y es trasmitida por la orina y heces de ratas y ratones.

HANTAVIRUS; Afecta a los humanos y es transmitida por heces y la orina de ratas y ratones.

DENGUE: Enfermedad transmitida por el mosquito Aedes Aegypti.

ZICA: Enfermedad transmitida al humano por el mosquito A. A.

CHIKUNGUNYA: Enfermedad transmitida al humano por el mosquito A. A.

LEISHMANIASIS: Enfermedad originada por un insecto flebótomo, que infecta a los perros y estos transmiten a los humanos.

RABIA; transmitida por algún animal doméstico como el perro y animales de monte.

MAL DE CHAGAS: afecta al humano y es trasmitida por la Vinchuca (en Uruguay no hay casos desde 1997. en el país habían 40. 600 personas que con la enfermedad).

La pesca artesanal, otra oportunidad laboral en Bella Unión

Bella Unión se ha caracterizado a lo largo de las décadas por sus actividades zafrales. Cultivos que tienen su época de cosecha, como por ejemplo la caña de azúcar y otros que desaparecieron como viñedos y hortalizas para congelado.

Hoy se cultivan tomates y morrones en galpones y crecen las áreas con plantaciones de limones. El citrus, otra actividad que se enmarca dentro de la actividad zafral. No es novedad que muchos cortadores de caña, desde hace años, cuando llega septiembre, dejan el corte de la tacuara dulce, sumándose a alguna comparsa de esquiladores, otra actividad en el departamento que tiene su zafralidad. Dentro de este panorama de trabajos zafrales, surge ahora un llamado a aspirantes a pescadores artesanales para esta jurisdicción. El obtener el permiso de pesca, brinda seguridad a la hora de llevar a cabo la actividad. El no estar autorizado tiene sus inconvenientes y contratiempos. El tener en Bella Unión una moderna planta procesadora de pescado, permite que todo ejemplar con sus medidas permitidas, pueda ser adquirido por el principal de dicha industria pesquera, permitiendo al pescador obtener un sustento económico para él y su familia.