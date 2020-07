Ya no más camiones por el camino principal de acceso a Mones Quintela

Ante planteo de vecinos de Mones Quintela se procedió a dar cumplimiento al expediente Nro 17/2374/2018.

El Municipio de Bella Unión proporcionó la señalización vial, la cual fue colocada por los propios vecinos en coordinación con la Comisión.

Dando cumplimiento a la Resolución Departamental Nro. 039/2018 se solicita cuidar entre todos este camino tan importante para la circulación de nuestra población .-

La Barra sin COVID-19

Se recuperó la señora que había dado positivo para coronavirus en Barra do Quaraí .-Ella había viajado al interior de Río Grande del Sur, donde contrajo la enfermedad Felizmente cumplio a rajatabla la cuarentena, no contagiando a nadie más.

-Por tanto , dicha localidad fronteriza con Bella Unión no tiene casos del virus.-

Bi rodado recuperado

Efectivos de Seccional Séptima de Bella Unión recuperaron en horas de la madrugada una motocicleta que había sido hurtada desde barrio MEVIR. . El bi rodado era trasladado por una persona del sexo masculino que circulaba por un campo baldío ubicado en barrio Las Piedras, el cual al observar la patrulla policial huyó y lo dejó abandonado.

-La motocicleta por disposicion fiscal fue restituida a su propietario.-

Aquellas 8 heladas consecutivas de julio de 2011

Por estas horas circulan en Bella Unión imágenes de las heladas formadas ese martes 14 y miércoles 15 en esta zona.- Imágenes que se repiten a lo largo y ancho del país .-El frió polar instalado en esta región sudamericana.- Más allá de la helada blanca , por la formación de la escarcha, la verdad que nos inquieta , para quienes por más de 30 años estuvimos registrando en la Estación Meteorológica de Bella Unión las temperaturas mínimas en invierno y las máximas en verano no tener más dichos parámetros .-Desde el 2014 desapareció meteorología de Bella Unión.- Ya que estamos en julio, de los archivos oficiales de la Estación de julio 2011, para recordar las ocho (8) heladas consecutivas con temperaturas por debajo del 0 º C aquel año del que se cumplen 9 años .-Eran épocas formidables, donde se registraban las temperaturas al abrigo o casilla meteorológica y a la intemperie a 5 centímetros sobre césped.-Un julio aquel de varias jornadas seguidas de terribles heladas.-Lo recordamos:

Día 1 de julio de 2011———————Helada ( escarcha).- minima Temperatura al abrigo -2.4ºC—————a la intemperie -4.6ºC.-

Día 2 de julio de 2011———————Helada ( escarcha)-mínima abrigo -2.0 ºC————————— a la intemperie -4.2 ºC

Día 3 de julio de 2011———————Helada ( escarcha)-mínima abrigo -2.6 ºC——————————a la intemperie – 6.8 º C

Día 4 de julio de 2011———————Helada ( escarcha)-mínima casilla -4.0 º C—————————a la intemperie -7.0 º C

Día 5 de julio de 2011——————Helada ( escarcha)- mínima casilla -3.6º C——————————a la intemperie -6.8º C

Día 6 de julio de 2011——————Helada (escarcha)- mínima casilla -2.6º C——————————a la intemperie -4.7º C

Día 7 de julio de 2011——————Helada (escarcha)- mínima casilla -2.8º C——————————a la intemperie -6.0º C

Día 8 de julio de 2011—————— Helada (escarcha). mínima casilla -2.6º C——————————a la intemperie -3.7º C

Día 22 de julio de 2011—————Helada ( escarcha)- mínima casilla -1.0º C———————————a la intemperie -3.4º C.-

OTROS FENÓMENOS

Un mes de julio 2011 que hubo de todo, además de las heladas.-Se registraron lluvias los días 9 ,10,12,13,14, 16,18,25,27, 28 y 29 ( 11 días de lluvias y lloviznas).-Hubieron neblinas los días: 10,12,13 y 28.- Hubo niebla el día 14.-En cuanto a presencia de cumulonimbus con sus tradiciones tormentas hubieron los días 15, 16, 27,28 y 29.-Por si algo faltaba, hubo lluvia de granizo de 7 centímetros de diámetro el día 29.-La verdad que julio 2011 no fue un julio como tantos otros.- En aquel hubo de todo.-