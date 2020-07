El acostumbramiento a los asesinatos

Desde hace algunos años los llamados « ajuste de cuentas» y otras situaciones de muertes provocadas, han pasado a ser moneda corriente en Uruguay.- Un día sí y otro también.-Como que ya escuchar la noticia que en tal barrio de Montevideo o interior mataron a un joven, un adulto o una mujer , no pasa a ser una noticia , sino que se ha encuadrado en un pésimo « acostumbramiento.-Es terrible .- La vida valiendo menos de $ 10.-Lo peor de todo es que los crímenes no cesan en el país.- No hay jornada donde a un uruguayo no se le quite la vida, a algún extranjero como el crimen del esforzado trabajador cubano que su crimen ha quedado impune por el momento , el cual vivía en zona de chacras en el sur del país .-Vino al Uruguay pensado en cambiar de vida y vaya que cambio, su vida pasó a otro mundo .-Parece ser que predominan los ajustes de cuentas .-Tristemente las generaciones de niños y adolescentes de estos tiempos , como que van creciendo con la familiarización, la habituación , la adaptación a estos hechos de todos los días.-La verdad que no debe existir en el mundo todo, otro pais como Uuguay, de tan solo 3 millones y medio de habitantes y que tenga tantos crimenes mensuales .-En marzo quedaron atrás 15 años de gobiernos del Frente Amplio.-Desde entonces gobierna la derecha multicolor.-Lo que no cambió fue la disminucion en materia de asesinatos.- El nuevo gobierno no ha logrado hasta el momento bajar las cifras en este sentido.-Por ejemplo, en el primer semestre de 2019 hubieron 171 homicidios.- En 3 meses de 2020, se registraron 93 asesinatos.- En 4 meses de 2020 sumaron 120 homicidios.-En este plano, Bella Unión tiene lamentablemente , algunos crimenes que forman parte de estas estadisticas.-

Prefieren la intemperie

Tras un relevamiento realizado días atrás, casi 20 personas viven en situación de calle en Bella Unión.

-Pese a ser invitadas a pernoctar en un refugio creado en barrio SUR, la inmensa mayoría prefiere , pese al intenso frío, dormir en un espacio abierto.-No quieren reglas, como ser por ejemplo, en materia de horarios.-Muchos de estos jóvenes son consumidores de alguna sustancia, donde predomina la pasta base.-Debido a este consumo, varios han sido procesado por la Justicia.

– En algunos casos, se encomendó realizarles pericias psiquiátricas.-La pasta base provoca una dependencia sin igual .-Se trata de un producto derivado de la maceración de las hojas de coca con distintos solventes, antes de llegar a la producción del clorhidrato de cocaína.

– Se fuma sola o mezclada con marihuana.-Es un poderoso estimulante.-Los efectos pueden dividirse en cuatro etapas ; euforia, disforia , necesidad incontrolable de repetir la dosis y psicosis.

– Su efecto es rápido e intenso y dura solo unos pocos minutos.-Provoca un proceso rápido de dependencia física y sicológica, derivando en secuelas severas a nivel orgánico , especialmente en los sistemas cardiovascular y nervioso, así como graves trastornos psiquiátricos y conductuales .

– Facilita actos violentos y antisociales .

– En Bella Unión, a estos jovenes los vemos deambulando durante el día, hurgando en contenedores y pidiendo monedas a peatones y conductores .-

A prisión por violar a una adolescente de 13 años en Bella Unión

La ciudad de Artigas fue noticia la semana pasada por la seguidilla de casos de violaciones a menores de edad.- Resulta que ahora el turno a Bella Unión .

-Un hombre joven marchó a prisión por haber violado a una adolescente de 13 años.-Tras la violación, la menor resultó embarazada, por lo que hubo interrupción voluntaria del embarazo que cursaba.

-Tras denuncia formulada en diciembre de 2019 en sede de Fiscalía de Bella Unión contra un joven de 20 años de edad por presunta violación a una adolescente de 13 años de edad, por disposición judicial , la Sra. Juez Letrado de Bella Unión mediante juicio abreviado condenó al autor por « Un delito de violación agravado», a la pena de tres (3) años de penitencieria y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa de la salud, y todas aquellas que implique trato directo con menores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia, durante 10 años.-

Agua para asentamiento en Bella Unión

Un total de 18 familias de Bella Unión, residentes en el asentamiento irregular denominado «Juan Raúl», desde hace algunos días han pasado a contar con agua .

-Funcionarios municipales procedieron a la colocación de la estructura con el tanque respectivo y las obras conexas.

– El asentamiento mencionado es uno más de los innumerables con que cuenta Bella Unión y que mensualmente nacen uno o dos.-