Asaltante portando arma de fuego llegó a un comercio de Bella Unión en automóvil, llevándose la recaudación

Atrás quedaron los atracos y rapiñas donde los delincuentes de Bella Unión utilizaban para movilizarse, bicicletas y motocicletas. Ahora se movilizan en automóviles para cometer sus fechorías. Este jueves 16 de julio ocurrió otro asalto en suelo del azúcar. Cercano a la hora 19, de acuerdo a lo expresado por el empresario, un desconocido, que había descendido de un automóvil, ingresó al local ubicado en calle San José, esquina Atilio Ferrandis, y mediante amenazas con un arma de fuego, exigió la entrega del dinero que el comerciante tenía en la caja registradora. De inmediato la Policía de la Séptima puso el hecho en conocimiento de la Sra. Fiscal, quién dispuso que las actuaciones fueran derivadas a la Unidad de Investigaciones.

LO QUE SE LLEVÓ

Según señaló a medios de comunicación el comerciante víctima del atraco, el asaltante se llevó en efectivo unos $ 8.000.

LA SEGUNDA VEZ EN LO QUE VA DEL AÑO

El comercio que gira en el ramo de almacén, es la segunda vez en lo que va de este 2020 que es asaltado. La ocasión anterior fue el pasado 22 de enero, donde un desconocido armado se llevó el dinero existente en la caja.

HABÍA UNA CLIENTA

Al comercio había ingresado instantes antes una clienta y de inmediato el asaltante. La clienta al ver al desconocido con un arma de fuego en la mano, se retiró del local, quedando frente a frente el atracador y el empresario en el ilícito de este jueves a la noche.

La basura, un tema cultural de Bella Unión

«El tema de la basura en Bella Unión es cultural «, lo expresaba años atrás el entonces secretario administrativo de la Junta Autónoma y Electiva, Artigas Reyna. Anteriormente al mandato de Reyna y luego de su periodo en la Junta, el tema de la basura ha sido y es endémico.

¿Qué significa cultural? Todo acontecimiento donde se difunde la cultura, pero también, creencias, valores y tradiciones de alguna sociedad. Exactamente lo que se arrastra de décadas en Bella Unión En la sesión del legislativo artiguense de este jueves 16, en la media hora previa, el edil nacionalista Matías de los Santos hizo referencia a la grave problemática de la basura en Bella Unión, tanto en la ciudad como alrededores. Solicitó la implementación de volquetas o algún otro sistema de recolección para solucionar la problemática.

Portero de fiesta no autorizada marchó a prisión

Dando cumplimiento a directivas impartidas por el Ministerio del Interior, en circunstancias que se realizaban actuaciones en un local ubicado en calle Lavalleja, donde se realizaba un evento en el cual habían aproximadamente más de 100 personas sin la habilitación correspondiente y autorización de las autoridades competentes y sin tomar ninguna protección de acuerdo a las medidas sanitarias dispuestas, consumiendo bebidas alcohólicas, procediéndose a la evacuación del lugar, siendo conducida una persona del sexo masculino mayor de edad quien, al parecer se desempeñaba como portero, el que fue sorprendido hurtando una notebook entre sus prendas, la cual fue reconocida por el damnificado.

Por disposición fiscal fueron Identificadas las personas que se encontraban en el interior del local, luego autorizados a retirarse.

El responsable del edificio y quien organizó el cumpleaños, fueron conducidos por el término de dos horas a la Seccional, siendo interrogados en acta voluntaria, se documentó lo actuado por Policía Científica.

Finalizada las actuaciones, el Fiscal Letrado Adscrito de 1er Turno de la ciudad de Bella Unión dispuso que el autor del ilícito fuera conducido a la sede judicial. Culminada la

audiencia, la Sra. Magistrada actuante dispuso formalizar la investigación respecto al

imputado, por la comisión de un delito de hurto en grado de tentativa.

Disponiendo como medida cautelar su prisión preventiva durante 60 días.

Con descuento del tiempo de detención preventivo sufrido

Asumió nueva directiva en el Centro Comercial e Industrial

La verdad que cuesta digerir que «históricos» dirigentes hoy sus nombres no figuren en la novel comisión directiva del Centro Comercial de Industrial de Bella Unión. Es que son más de dos décadas trabajando por la institución y como todo, merecen una «licencia», un descanso. Hago referencia a los empresarios Ruben «Quico» Somacal y Jorge Sosa Rampa. Ellos dos junto a otros comerciantes fueron los organizadores de aquellos recordados y exitosos festivales de « Pesca del Dorado «, que contaba con pescadores no solo de varios departamentos uruguayos sino de países del Mercosur. Sabedores que son inquietos tanto Rubén como Jorge, más allá que no figuran en la directiva, seguirán de cerca, dada sus experiencias, la marcha de la institución.

LA NUEVA DIRECTIVA

Presidente: Gustavo Gómez.

Vice Presidente: Alfredo Freitas.

Secretario: Walter Bertiz.

Pro Secretario: Emilio Tonna.

Tesorero: Jorge Armando.

Pro Tesorero: Roberto Juan.

Vocales: Vera Álvez, Cerice Freitas, Agustín Iriñiz.

COMISIÓN FISCAL

Marcelo Bravi, Fernando Iribarren, Olimpio Pereira.

Desde EL PUEBLO, deseos de éxitos en la gestión.

El candidato Moreira en Javier de Viana

El candidato a intendente de Artigas por Cabildo Abierto, Roque Moreira, realizó este sábado 18 de julio una recorrida por el interior del departamento.

En la mañana, estuvo en la localidad de Javier de Viana acompañado de dirigentes de la lista 820. Allí visitó un emprendimiento productivo avícola, que funciona en la exestación de AFE desde hace un año con el apoyo de distintas organizaciones gubernamentales.

Cabildo Abierto propone generar condiciones para la creación y desarrollo de nuevas iniciativas productivas que permitan un verdadero desarrollo del departamento de Artigas.