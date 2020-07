Bella Unión y la Barra con COVID -19

Un nuevo caso de coronavirus en Bella Unión Se trata de un funcionario del

Hospital local.

-Hay casos en estudio y no se descarta que pueda aparecer algún otro positivo para covid 19.-

En Barra do Quaraí hay cinco casos positivos en estos momentos.- Un adulto mayor está hospitalizado y cuatro realizando cuarentena domiciliaria.

-Por tanto, el alerta a quienes vienen del sur a este norte, que tenemos el virus en Bella Unión y en la Barra, por lo que amerita tomar las máximas precauciones

CADA TRES DÍAS UNA MUERTE POR COVID

En el Uruguay desde que comenzó la pandemia del coronavirus, ya van falleciendo 34 personas.- Significa que cada 3 días , una persona fallece por el maldito virus.-

Cuando Heber Cambrilla se transformó en millonario

El 21 de julio de 1991, el tradicional 5 de Oro, beneficiaba a un salteño.- Su nombre: Heber Cambrilla.- En 1992, Heber se vino a vivir a Bella Unión, donde estuvo afincado por algunos años , oportunidad que permitió que este corresponsal entablara una amistad plena con él y su familia.-De aquel día donde Heber se transformó en noticia por ser beneficiado por la diosa fortuna han pasado 29 años.-Horas atrás lo recordábamos con mi amigo.- Me dijo:»nunca más salieron los cinco números juntos «, referencia a los que había jugado en aquella oportunidad hace casi tres décadas atrás.-Aquellos cinco números que lo volvieron rico en aquel entonces fueron ; 02-16-26-29-34.- Estos cinco nunca más volvieron a salir juntos.-Al amigo Heber, nuestro aprecio de siempre.-

Lo que está bien,esta bien

En estas mismas páginas de la corresponsalía de EL PUEBLO, hace tres años atrás hacíamos referencia al deplorable estado de las banquinas de Ruta 3.-Referencia a los costados de la pista, donde los pastizales se ubicaban entre dos y tres metros de altura.-Si algún vehículo despistaba ,quedaba oculto entre la maleza.-Decíamos en aquella oportunidad de que existían dos URUGUAY.

– Uno de Salto rumbo al sur y otro de Salto rumbo al norte.- La prolijidad imperando en las banquinas desde Salto a Montevideo, pero todo lo contrario era de Salto a Bella Unión.-En el gobierno anterior, con el ministro Rossi a la cabeza en Transporte y Obras Públicas, la situación cambió radicalmente .

-Notable bituminización de Ruta 3 en jurisdicción de Bella Unión, semáforos, construcción de rotonda , pero no solo eso, sino que desde entonces existe un mantenimiento de las banquinas desde Bella Unión a Salto de forma permanente.

– Por eso lo del titulo, lo que esta bien, esta bien.-Es un placer circular por ruta 3 a Salto y contemplar el mantenimiento de las banquinas.-

Calles que cumplen doble función

Cuando hay quienes quedan contentos de que maquinaria pesada se encuentra reparando las históricas calles de tierra del populoso barrio Las Piedras , de Bella Unión , no hablamos de que solo quedan contentos los conductores de rodados, sino también alegría para los peatones.- Es que además de no tener calles bituminizadas en dicho pueblo, tampoco existen veredas en condiciones para transitar con normalidad, por lo que los vecinos caminan por la calle entre los vehículos.-La arteria cumpliendo doble función, la de permitir transitar todo tipo de rodados así como el transitar de niños, jóvenes, mayores y adultos mayores.-Algún día, de algún año, quizás, los 2.771 habitantes de Las Piedras, según censo del año 2011 , pasen a tener calles pavimentadas y veredas en condiciones de transitar sin sobresaltos.-Lo de Las Piedras se asemeja a aquellos pueblos de la campaña profunda, donde el transitar por la calle es moneda corriente.-Claro, con la salvedad que en esos pueblos no existe riesgo para los peatones al no contar con un parque automotor importante.-

De noche no hay control militar

En la zona de La Blanqueada, ramal de rutas 3 y 30, jurisdicción de Bella Unión , durante la jornada diurna funciona una control militar.-Pero en horas nocturnas no hay control.- Ya a partir de la hora 21 por el lugar se puede transitar libremente en cualquier tipo de rodado , sin que exista ninguna vigilancia.- Justamente es en horas de la noche donde debería ser más exigente el control militar, ya que de otra manera se puede pasar carne mal habida producto de faena clandestina o algún cargamento de estupefacientes , lo que durante el día es más riesgoso hacerlo.- Hay productores ganaderos que se quejan que los abigeatos continúan existiendo en la región.-Horas atrás hubo faena clandestina en paraje Yacuy, paraje al que se llega a través de ruta 3.

-Las autoridades deberán extender la vigilancia las 24 horas, de otra manera, resulta inutil la actual vigilancia diurna.-

No cesan las faenas clandestinas

Próximo a la hora 15:00 de ayer, fue denunciada en Seccional Octava de Baltasar Brum, la faena de un vacuno raza HEREFORD de un año de edad, perpetrada en campos de un establecimiento rural ubicado en Paraje Yacuy.-

La policía concurrió al lugar y constató indicios de la faena.

Por disposición del Sr. Fiscal Letrado Adscrito de Primer Turno de Bella Unión, las

actuaciones fueron derivadas al Departamento de Seguridad Rural.